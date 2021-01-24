一座合格棒球場需要具備哪些要素？照明、排水、草皮、球場方向都有講究

文：阿宏叔叔

在台灣，如果你講到「國球」，第一個想到的運動絕對就是棒球，無論是國際賽還是職棒，棒球在台灣人民的心中都扮演著舉足輕重的角色，而對於棒球比賽的品質來說，很重要的關鍵就是比賽場地的合格與否，以台灣目前的職棒環境而言，雖然許多球場還比不上棒球強權美日等國的水準，但在興建與維護上，其實已經漸漸趨於講究，許多大型棒球場如洲際、新莊、台南、斗六、澄清湖等，都因為固定維護與翻新而日趨完善。

說到球場的規格與品質，很多球迷可能會想問：「一座好的棒球場需要具備哪些要素？」關於這點，運動視界特別製作了一張合格球場的注意事項配置圖，並由對球場建設頗有研究與經驗的專欄作家阿宏叔叔撰文，帶大家一起來了解一座合格棒球場，究竟要具備哪些要素：

Photo Credit: 運動視界

一、 高程（水平）與排水

台灣每年都有梅雨季節，而北台灣除了梅雨季之外，更有許多月份會有連日下雨的狀況，棒球場的排水功能，在雨水多的國內顯得格外重要。

一般來說，一座棒球場的最高點是投手丘，比本壘高25公分，內野以及內野外圍的洩水坡度約0.5％（每公尺降低0.5公分），周圍（含外野與界外區）的洩水坡度則為1%至1.5％（每公尺降低1至1.5公分），下雨積水的時候，水可以順著洩水坡度從中間往四周緩緩流去，流入周圍的排水溝。

如果球場的洩水坡度有做好，加上周邊的排水溝排水功能良好，排水能力都不會太差。如果球場在大雨過後有積水不退的現象，很多時候是因為積水區域比周圍低或坡度不順，讓水無法順暢流出。只要我們把球場內積水不退的區域適度填高，就能有效改善積水現象。

除了表面排水之外，職業級的球場，通常還會設有地下滲透排水系統，在地底下埋設易透水的物質，如河沙與細石等，讓場地表面的水分能迅速滲入地面下，減少積水。此外，現代職業級運動場地還會設置具滲水功能的排水管，水滲入排水管之後，可以沿著這些管路流往周圍的排水溝，有效加速場地的排水。

很多運動競賽幾乎是風雨無阻的，雖然棒球賽在雨勢過大的時候會停甚至延賽，但良好的排水設施，能讓球場迅速退水，雨停之後就能迅速恢復比賽。國際田徑協會對田賽場的排水標準是淹水時20分鐘內有效排水，棒球場雖然沒有所謂的「國際標準」，但排水良好顯然是職業級棒球場的一項要素。

一般而言，棒球場的土層分為上層的「表土層」以及下層的「砂石層」，兩者的透水性並不同，砂石層的透水性更佳。

而根據體育署的「我國舉辦國際賽事及職業棒球潛力場地調查研究期末報告」與國外的「2020 Baseball Field Lighting Design | What you need to know about Baseball Field Solution?」兩份報告資料顯示，內野表土層必須要在5分鐘內下降至少5公分水位、外野則為8公分，才算是符合標準；而在砂石層方面，內野為10公分、外野為20分鐘，才算是具備合格的排水功能。

如果興建球場的預算有限，無法做地面下的排水設施，至少把內野區做高一點，周邊有一點小小的坡度往外圍降下，並把容易積水的地區填平整順，同樣可以達到相當好的排水效果。

二、照明設施

由於職業棒球賽大多在夜間進行，所以球場的夜間照明設施非常重要。照明設施是一門高深的學問，作者雖然是物理系畢業，對這項專業也僅略知一二，在這邊我們就一些比較基本的重要概念和大家分享。

早期國內的大型棒球場夜間照明設施常常不足，造成職業比賽中常常有球員因為燈光影響表現。近年來，隨著國外的技術與檢驗標準的引進，國內職業級棒球場的燈光有所改善。

Photo Credit: 運動視界編輯 球場的燈光是球場設施相當重要的一環。

棒球場的燈光，最重要的是亮度，美國對於球場的夜間照明設施亮度（照度），隨著競賽等級的不同有著不同的要求，少棒的內野燈光亮度最低300lux，外野則是200lux，職棒則為內/外野最低照度1500/1000lux（約為足球場或田徑場的1.6倍），國內雖然只有天母與新莊棒球場照度超過1500lux，但大多數球場照度都達到1300lux。

以前看國內的職棒轉播，總覺得球場燈光昏暗，近年來已漸漸不會有這種感覺，國內各主要球場的光線改善，從這一點可以得到印證。

大多數大型棒球場的照度，除亮度之外，還有幾項要素值得我們注意：

燈柱數量：美國小聯盟棒球場的燈柱數量最常見的是每個球場有八座燈柱，兩座照內野，兩座照內外野相接處，其他四座平均分散在全壘打牆外圍，這樣的燈光設置也常見於各國的許多棒球場。除此之外，較簡易的設置方式還有六座與四座，但職業級的球場幾乎都有八座燈柱。 球場燈光不宜妨礙周邊：由於球場的燈光很亮，架設高度往往在20公尺以上，所以一不小心就會妨礙到周邊的街道、房屋等設施，這點在設計上必須特別注意，以免妨礙周圍住戶的生活起居，或妨礙交通安全。 避免強光刺眼：設置球場燈光最困難的地方，莫過於每盞燈照射的方向，一個燈座上幾十甚至上百盞燈，每一盞燈的照射方向各不相同，除了讓球場內的燈光夠亮，整座球場受到均勻的照射之外，照射方向要調整到不會讓場內的人感到刺眼，也是很重要的。一旦球員、觀眾或場內其他人員感覺燈光刺進視線中，就會瞬間看不到球，造成「燈光吃球」的現象，這是必須盡力避免的。 燈柱高度：一般燈光專業人士公認球場的燈光至少要裝設在21.3公尺的高度，但燈柱的高度不是一成不變的，須按照每座球場的獨特性加以詳細計算。每一座球場的形狀多少會有差異，燈柱數量與設置的位置都會影響照明設施的設計，這是球場裝設照明設施的時候必須注意的。 避免燈光閃爍（閃頻）：我們知道，日光燈管雖然肉眼看起來是恆亮的，但實際上每秒鐘閃爍約100次，棒球場應該避免使用這樣的光源，以免球員、觀眾或轉播鏡頭等在閃頻中錯過了高速飛行的球。國外許多職業球場目前已紛紛採用LED燈光，除了避免閃頻造成的妨礙，更能省電，一舉兩得。

三、球場方向

因為棒球比賽白天或夜間都能進行，職業球賽在週末常常排在下午，所以避免陽光的妨礙是很重要的。棒球場的方位，根據棒球規則，建議值是「本壘到二壘的直線朝向東北東方向」，以避免夕陽妨礙到打者的視線，但因為球場往往設有高聳的觀眾席足以擋住陽光，或者建造時的種種限制，東北東這個參考值常常真的只是參考值，建造球場的時候，只要本壘到二壘的直線，選擇避免下午的陽光妨礙打者視線的方向即可。

大聯盟球場東北向的居多，真的趨近東北東方向的大概只有洋基、馬林魚、紅雀的這三座球場，但這三座球場的方位僅是趨近東北東，也不是正東北東。此外，休士頓太空人、多倫多藍鳥甚至是西北偏北，底特律老虎的球場則是東南偏南。無論如何，相信這些大聯盟球場都有自己的方法來克服下午的陽光。

東北東的方向儘管在棒球規則中載明，但真的只是參考用，只要球場本身的地形地物能夠有效克服陽光的妨礙，都是良好的設計。

四、草皮

國內外棒球場大多使用天然草皮，國內目前除天母棒球場外，其他各級球場幾乎都是使用天然草皮。近年來，國內多數棒球場的草皮大多選用百慕達草，因為百慕達草有以下幾個特點：

百慕達草適合較溫暖的氣候，需要充分日照才能健康成長，適合台灣的氣候。 百慕達草遇到任何損害都能迅速恢復，因此適合運動場地使用。 百慕達草能適應低割刈高度，即使割高低至兩公分甚至更低，都能健康生長，如果照護得宜，在低割刈高度下仍能達到葉片綿密的狀態。 百慕達草耐熱耐旱，在生長條件不利時，會自動以冬眠狀態保持生存（葉片變黃類似枯萎），一旦生長條件改善，能迅速恢復綠色。 成熟的百慕達草擴散快速。 百慕達草不需要大量灑水，健康成熟的草皮，可一週灑水一至二次即可。

由於上述特性，許多大聯盟棒球場選用百慕達草，引進國內之後效果也相當良好，成為國內運動場地最常見的草種。此外，關於百慕達草的養護，業界常常有一句話：「常常割就會漂亮！」國外的職業級球場往往每天割草，國內許多球場因為維護人員不足，常常一週割兩次，雖然一週兩次足以讓草皮好到一個程度，但國內主要棒球場的草皮常常讓我們覺得差大聯盟一大截，割草頻率不夠，可能是主要因素之一。

以上幾點，算是職業級棒球場的幾項重要條件，雖然國內在球場的預算，不論於建造和維護都無法和大聯盟相比，但漸漸有改善也是有目共睹，希望這些改善還能持續下去，讓我們的棒球運動環境愈來愈好。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航