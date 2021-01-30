《單車環台縱走大旅行》：車友規劃行程須知，台灣單車旅行五大關鍵經驗談

文：陳忠利

【旅行台灣五個關鍵】

台灣雖然不大，但以單車從事旅行，尤其是日程較久的旅程，因為台灣地形、地理位置、氣候以及區域發展差異，過程中的變數不少，雖然會讓事前準備多花不少心力，行程中也常常得隨機應變，但這些變數往往帶來不少令人印象深刻的回憶。

若要讓這些回憶屬於正面，事前掌握台灣單車旅行幾個注意事項，就可以比較容易化險為夷，或是遇到狀況能從容處置，甚至是預先避開遇到危險的機率，以下就以我們長年在台灣旅行所整理出的經驗，提供您出發前參考。

Photo Credit: 墨刻出版

1. 天氣

由於台灣位於北回歸線上，又因海拔巨大落差和季風吹拂，天氣型態萬般複雜，因此用以下幾個與騎車相關的天氣現象，來描述規劃時需要知道的事。有時適當借力使力，可以讓旅程更有樂趣。

溫度

平地：夏熱冬冷、春秋涼爽是基本，但在冬季西部（泛指台灣整個西部）大約過了雲、嘉之後，有時氣溫仍然偏高；東部（泛指台灣整個東部）則幾乎要到台東溫度才會高一些。夏天全台平地幾乎都是高溫，其中台北、新北因為是盆地，溫度較其他地方高；東部在夏天遇到西南氣流強盛時，因為是背風面，會有因沉降氣流形成焚風的高溫現象。

山地：高海拔地區則分布得比較均勻，冬季基本上海拔越高溫度越低，與高度上升100m，溫度下降0.6℃的約略計算相距不遠。夏季若是有日照，中海拔的山地依舊常會有高溫，加上若剛好是爬坡，身體更會發熱，因此水分補充格外重要。大約要超過海拔2000m之後，夏季的溫度才會比較穩定。

由以上溫度呈現可以得知，在補水策略上，夏季中海拔開始一定要適當地計畫補給點，才不會因為缺飲水造成身體不適；在平地則因鄉鎮聚落相距都不會太遠，補水較不會有問題，但仍要避免高溫及高濕度造成身體不適，建議可以利用夏季日照時間長，調整騎車時段為清晨提早出發，中午躲避高溫，然後傍晚延後休息（當然要注意安全）來因應。

另外，不管是夏天還是冬天，若在高海拔遇到下雨又搭配下坡，身體非常容易失溫，因此即使是夏天，要是騎高海拔路線，適當的保暖衣物絕對要帶。

風向

台灣主要受到兩種季風影響，夏天是西南氣流，風向以西南、南風為多；冬天為東北季風，風向以北風、東北風為多。這兩種季風的特色是會有較強風勢（有時會大到像颱風），影響區域以平地為主，因此受影響的騎行遊程主要是環島。

東北季風的影響程度，西部會大於東部（外島則全島受影響）；東部則因部分地區為山，多少會有些阻隔，但若遇到較強的冷鋒甚至寒流，東西部則都會吹著強烈的偏北風。

另外，恆春半島西側在冬季有個特有的氣象現象──落山風，風向為由山頂往下側吹（恆春半島西側道路是以南北走向為主）。

以上的風向、風速因素，加上靠海側較容易賞景，車友環島多以逆時針方向為多，也就是夏天在西部會逆風而行，東部則會遇到背風面的高溫。冬天在西部則為大順風，尤其越北部越明顯；到東部則就會遇到強逆風。

雨季

北部受東北季風影響，冬季為雨季；南部在冬季因東北季風被北部的山阻隔，所以屬於乾季；東部受東北季風影響，冬季為雨季，其影響程度越偏北越明顯。

另外，春天的梅雨季以及夏、秋的颱風季影響是全台不分區域，這段期間因天氣變化極快，若有安排行程要隨時留意氣象，尤其在山區，一定要養成隨時留意氣象最新動態。

在高山部分，除了春天梅雨季以及夏、秋颱風季與平地相同外，海拔超過2000m後，冬天的東北季風影響轉小（尤其是過了中部），因此冬天高海拔地區除非是有強烈的冷風、寒流，否則天氣大多都不錯。

空汙

近年深秋之後一直到春天，空汙不時影響全台灣，大約在苗栗以南開始，因地形因素而較為嚴重。由於空汙影響不限於平地，有時中海拔地區仍無法倖免，因此只有被動準備口罩等裝備，或是避開空汙太重的日子安排騎車，甚或是把旅行的區域調整到空汙影響小的東部或高山地區。

Photo Credit: 墨刻出版 受空汙影響時，除了景觀不佳外，也要注意呼吸器官健康。

2. 人文

如果喜愛台灣的多元文化，事先了解各族群所在區域，會對於遊程規劃上有相當的助益，這是我個人非常喜歡的模式。因為既然是人文，不同族群本來就會有不同的差異，例如語言、信仰、習俗等，然後又會因為與居住生活的環境結合，產生新的生命力。

而我們騎車大多先由風景、地形開始，往往探索到最後，都會碰觸到不同族群文化上的特色，因此後來規劃路程除了考慮路線難度、距離等物理上的條件外，在主題上大多會先以不同族群為範圍，抓出路線沿途會經過的族群生活領域，讓拜訪的景點試著往深度走，再搭配我們自己的生活經驗，一經學習與比較，很自然地會發掘出許多有趣且值得深思的人事物。

以下就是以台灣地理上分區，簡單地將族群做些描述，雖然無法很精確，畢竟各族群長年下來經過移動或相互結合，分界無法很清楚，但可以讓您在做路線計畫時有個初步的輪廓。

西部：閩南、客家

閩南人在整個西部平地除了桃園、新竹、苗栗外占大多數，因此騎車時初接觸有關宗教、美食、建築等幾乎都會和閩南文化有關，也最為普遍。而西部偏北的桃園、新竹、苗栗，以及高雄、屏東幾個特定鄉鎮，則為客家族群聚集的區域，範圍從丘陵地帶到台灣海峽側都有，除了語言外，騎車較容易接觸到的宗教建築、美食等，與閩南有明顯的不同。

也就是說，在西部移動，基本上就是在這台灣2大族群居地間移動，出發前適當了解，絕對可以增添許多旅行時意想不到的收穫。

東部：閩南、原住民、客家

東部從北部的宜蘭到花蓮、台東，閩南、客家也占有極大比例，但大多是由西部先後移民而來。世居於此的族群以原住民居多，當然原住民也有不少在近代因為各種因素有大幅遷移的情況，這些變動往往是騎車時可以多加探究的內容。

山區：原住民

台灣16個原住民族中，排灣族、泰雅族、布農族、太魯閣族、魯凱族、鄒族、賽夏族、賽德克族、卡那卡那富族、拉阿魯哇族分布以山地居多，因此在台灣的山上騎車，最會接觸到的當然就是各原住民族的文化，而因為族群眾多，各自有其獨立的特色，是台灣單車旅行極為迷人的領域。

另外還有阿美族、噶瑪蘭族、卑南族、邵族、撒奇萊雅族、達悟族（雅美族）、等分布於日月潭及花東，也是各自有極為獨特的魅力等著大家去體會。

Photo Credit: 墨刻出版 騎車前往參加原住民祭典，也是一種很棒的單車遊程。

外島

台灣離島眾多，島上的族群也很多元，目前可以騎車的島嶼大致上為：蘭嶼／達悟族（雅美族），澎湖、金門、馬祖、小琉球、綠島（部分島嶼原本有原住民，但現今以閩南人為主）。由於有海洋阻隔，以及距離歐亞大陸遠近和歷史因素，幾乎可以說一島一特色，所以前往造訪時也務必先多了解。

北部公家機關、北高現有或舊軍區附近

國共戰爭後，外省族群大量移民台灣，其生活區域與公家機關、軍區最有關聯，分布較多的有台北市大安區、松山區，新北的永和區以及高雄的左營區（但占該區人口數不高），有些分布以眷村為主，很適合以單一主題前往造訪。

3. 山系

台灣70％是山地，有5大山脈以及大屯山系縱貫其間，在登山界有極為知名的百岳，讓山友一座座攀爬而親近這塊土地。2007年一大波單車熱潮後，單車客也開始大量地以單車踩踏於崇山峻嶺之間，因此認識與這些主要山系有關的省級公路系統，是旅行台灣的快捷途徑。以下即是以山系來羅列幾條主要省道，讓您可以有另一種切入路線規劃的角度。

大屯山系：台2甲

雪山山脈：台9、台7、台7甲、台8、台21、台14、台16

中央山脈：台8（至2020年截稿前，上谷關到德基路段仍管制）、台9、台7、台7甲、台14甲、台20（至2020年截稿前，天池至向陽仍封閉）、台24

海岸山脈：台11、台11甲、台30、台23

玉山山脈：台21、台18、台29、台20

阿里山山脈：台18、台3、台20

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4. 交通

小小島嶼上面居住了2300萬人，加上經濟發達，因此島上交通繁忙是必然，再加上機動性高的機車數量龐大，讓許多車友第一次上路總是心驚膽跳，因此以下分享幾個在台灣旅行會遇到的主要交通工具，該如何應對的基本技巧。

機車

單車與機車路權相似，也就是機慢車可以走的道路，單車也可以走，但由於機車車速快，因此建議車友原則上靠右側，但毋須騎到路肩線之外，適當保留足夠讓它們超越的空間即可。但若道路狹小則沒有必要過度靠外側，因為單車擁有路權，且狹小的道路太靠右反而易產生危險。

雖然在公路上騎單車得與許多汽機車共道，但實際上汽機車駕駛相互之間，會共同遵守肉眼看不見的規則，因此騎士們只要在較寬廣道路上，適當地與相對速差大的汽機車維持距離，然後遵守交通規則，在台灣仍然可以享受騎行的樂趣。

蘇花的砂石車

如果打算騎蘇花公路，由於常會遇到砂石車，車友往往會被其巨大的聲浪驚嚇（尤其在隧道內），但蘇花的砂石車通常不會開很快，因此只要確定自己有被駕駛看見，基本上不會有太大的危險。但若遇到趕時間的大車，則除了要注意後方來車，也得在過彎處提防對向來車過中線，也就是在過彎處不要騎靠路中央，即便您維持在順向車道內。

中、北橫的菜車、貨車

如果打算騎中橫、北橫，或中橫宜蘭支線、中橫霧社支線等省道，甚至是北宜公路，常常會遇到高速的菜車、貨車，這時可以做的，就是儘量留意甚至停下（通常很遠就會聽到它們的引擎聲），雖然您可能百般不願，但為了安全還是要很注意。

省道公路的貨櫃車、大貨車、砂石車

在靠濱海的省道公路會有許多貨櫃車、大貨車甚至砂石車，由於道路寬廣且為多線道，既便您騎在慢車道，由於這些車輛在這樣的路段上車速都不低，還是要特別留意它們超越時引起的亂流，避免因此造成騎乘控制不穩。

Photo Credit: 墨刻出版 遇同向大車時，要留意因速差形成的劇烈氣流。

北宜公路、台3乙或特定路段的重機車

有些重機騎士會在特定路段來回玩車，由於容易有競速現象，有時會因彎道過度壓車或操控不慎滑倒，進而衝到對向，因此經過這些特定路段要眼觀四面耳聽八方，儘快通過以免產生危險。

5. 資源

除了民生問題，飲水與廁所是單車旅行時隨時會使用到的資源，由於台灣單車旅遊盛行，因此許多公、民營單位均相當友善單車客，這兩大項免費資源並不難取得，以下是列舉我們經常利用的資源，提供您參考。

免費廁所

超商、加油站、客運轉運站、火車站、遊客中心、廟宇、教堂、公園、警察局、公家機關等。

免費飲水

廟宇、警察局（鐵馬驛站）、遊客中心、客運轉運站、火車站、部分公家機關等。

不管是以單車來旅行或是運動，體力、技巧、經驗都會慢慢累積，隨著出門次數增加，越能與環境社會產生互動。上述就是一些經驗的分享，希望有助於您在規劃屬於自己的行程時參考。

書籍介紹

本文摘錄自《單車環台縱走大旅行：一生必騎3大經典路線，31條行程規劃＋12條環島自行車道，附實戰遊記x路線圖x難易度》，墨刻出版

作者：陳忠利

交通部訂定2021年為台灣自行車旅遊年，從2020年起3年內，投入16億元推動環島自行車路網升級，並串聯鐵公路等綠色交通，吸引更多國內外旅客騎自行車漫遊台灣。

隨著台灣自行車發展多年，作者騎訪山林得到無數感動，也透過分享獲得國內外車友認同，經過多年探索，作者歸納出3條路線來作為這個自行車島的主幹，藉由圖文、影像，以單車的特有視角，和讀者一起重新認識這塊土地。

本書精選作者多次造訪且認為是台灣單車旅行的經典路線，提供給喜愛單車旅行的人作為參考，希望可以省略掉過多的規劃前置時間，轉而多探尋可以深化旅程內容的資訊。在台灣，騎的是單車，但感動的是文化，唯有一再踏出去，為這個島嶼付出關心，這塊土地就會越有溫度。台灣，用騎的最美，而且越騎越美。

Photo Credit: 墨刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰