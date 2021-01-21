精神分裂症，原來有四大亞型

文：K（香港城市大學心理學三年級生）

相信不少讀者對精神分裂症（Schizophrenia）症狀有一定程度的熟悉，當中包括陽性徵狀（positive symptoms），例如幻覺（hallucination）和妄想（delusions），以及陰性徵狀（negative symptoms），由於先前的文章曾提及到以上各種症狀，在這作者便不跟大家再作解釋。今次的文章主要是想與大家說明精神分裂症的四大亞型（subtype）。

一、妄想型精神分裂症（Paranoid Schizophrenia）

患有妄想型精神分裂症的患者會出現妄想以及幻覺等症狀。簡單說，患者缺乏辦別現實與非真實的能力，以及會產生與現實脫軌的想法，其中包括認為身邊的親人或朋友會有想加害或謀害他／她的想法。同時，患者亦會想像自己為國際罪犯，受到政府部門的監控等情況。所以說，患有妄想型精神分裂症的人通常會有非常高的警覺性，例如他們會在家門前放置大型家具物以阻塞門口，以防他人進入，他們或會用膠紙或紙皮等的工具遮蔽窗戶以防止別人的窺探。就數據而言，妄想型是四種亞型中最為常見的一種。

二、僵直型精神分裂症（Catatonic Schizophrenia）

僵直型精神分裂症是指患者會出現短暫性如數小時，甚至長達數天以上的身體以及言語停頓。例如患者會把自己想像為一座雕象，長時間站在某位置靜止不動。假若我們移動患者的手臂於某一位置，他們也不會作出反抗，反而繼續不為所動，維持該動作姿勢。同時，他們的語言能力亦會停頓，旁人與他們說話或受到外部刺激所影響時，他們亦不會作出任何回應。

三、混亂型精神分裂症（Disorganized Schizophrenia）

混亂型患者在言語上以及行為上常常使旁人難以捉摸。在言語方面，混亂型精神分裂症的人說話會不連貫，而且他們經常轉移話題。同時，他們所答的答案與別人所問的問題不符，例如你問他們：「今天吃了什麼？」他們或回應你：「我喜歡去旅行。」在行為方面，他們或會在公眾場所做些不雅行為如手淫，他們亦會毫無理由地放聲大哭或大笑。

四、未分化型精神分裂症（Undifferentiated Schizophrenia）

患有未分化型的患者會表現出兩種或多於兩種與上述所提及的各種亞型相對應的行為及特徵，例如他們同時患有妄想、幻覺、語言行為不規律、以及僵直等行為。所以，目前還是難以劃分未分化型患者為某一類別。

直到現時，約有全球人口的1%患上了精神分裂症。若身邊的人或自己疑似患有精神分裂症，請及早尋求專業人士協助。

本文獲Lo's Psychology授權轉載，內文與題目由編輯稍作修改，原文請看此。

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