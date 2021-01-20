黃捷罷免案支持度近30％成藍綠對決戰場？蔡英文：不能再坐視不管

民進黨籍的桃園市議員王浩宇被罷免成功後，藍營士氣大振，對於同樣是泛藍、挺韓人士所發起的，即將登場的高雄市議員黃捷罷免案，民進黨會採取什麼因應，便成為各界關注。民進黨今（20）日召開中常會，發言人會後轉述，內部最新民調顯示反對罷免者大於同意罷免者；不過黨主席蔡英文表示，面對罷免還是要有一套作戰模式，不能像過去一樣都坐視不管。

民進黨內部民調：過半受訪者不贊成罷免黃捷

民進黨副秘書長林鶴明今天在民進黨中常會上報告最新內部民調，民調指出，對黃捷欣賞度調查，有49％受訪者表示欣賞、31％不欣賞；罷免意象調查中，贊成罷免者達29.2％、不贊成達55％；至於投票意願，則有40.8％受訪者表示罷免投票日當天，一定會去投票。

此次受訪樣本為1026人，在本月18、19日進行，在95％信心水準下，誤差範圍為正負3.1％。黨內人士表示，目前已有4成選民表態會去投票，且黃捷受欣賞程度仍高，綜合結果顯示，會去投票者未必大多數都是要去投「贊成罷免票」。

綠委：冷處理就跟2018公投一樣會輸掉

《新頭殼》報導，立委蔡易餘今天提出針對罷捷案的看法，他強調，民進黨要有面對罷捷案的態度，並不是說冷處理就是完全不去論述，如此會放任謠言和假消息傳播，且從2018年面對藍營提出的多個公投案，以及近期王浩宇罷免案的冷處理態度看來，結果「就是會輸掉」。所以，這次黃捷及未來國民黨要策動更多的報復性、仇恨式的罷免，民進黨還需要有個整體面對的態度，而不是冷處理、不去論述。據了解，蔡易餘看法也獲得現場常委一致支持。

蔡易餘在會後受訪時也表示，蔡英文指出，面對像這樣罷免還是要有一套作戰模式，雖然黃捷的狀況跟王浩宇又不一樣，黃捷問政表現很好，地方對她的接受度也是很高，她對黃捷有信心，但是不能像過去一樣都坐視不管。

《聯合報》報導，黨內人士則指出，民進黨面對罷捷案其實並無外界所言的冷、熱處理，冷、熱是主觀概念，且黃捷情況顯然和王浩宇不一樣，黨會針對每次的個案討論因應方式，但畢竟黃捷是無黨籍，還是要尊重當事人意見，所以民進黨實際要怎麼運作協助黃捷，尚未有定論。

《中央社》報導，高雄市黨部主委趙天麟認為，國民黨動員黨部去罷免一個無黨籍議員、沒有正當性，希望鳳山留下這位好議員。趙天麟說，國民黨要把這場罷免投票操作為藍綠對決，但鳳山事應由鳳山市民來決定；他強調，罷免若是從情緒性、報復性作為出發點，欠缺正當性是不會得到民心。對於因應模式，趙天麟也說，會尊重黃捷當事人意願。

綠營、前時力夥伴相挺，黃捷積極跑行程應對

無黨籍立委林昶佐、民進黨立委洪申翰、賴品妤、社民黨台北市議員苗博雅，日前陸續退出時代力量的「二〇四六台灣」成員吳崢、無黨籍台北市議員林亮君、林穎孟、黃郁芬、苗栗市議員曾玫學等人，都曾在立法院共同召開記者會，表達對黃捷的支持。在高雄，民進黨的立委劉世芳和多位市議員也多此表達對黃捷的支持。

支持黃捷的中央與地方民意代表們指出，罷捷團體日前向中選會提出的罷免理由書，經外界檢視後，發現包含「塗口紅（指黃捷在前去前議長許崑源告別式時塗口紅）」、「問倒及羞辱韓市長」，以及「挺香港民主違反港版國安法」等理由。他們對於真問政的年輕政治工作者遭到報復性罷免，表達不捨與不滿，也呼籲高雄鳳山市民一起力挺黃捷，留住一席優質議員。

而黃捷日前依規定提出答辯書，寫了4800多字，指罷免團體以完全悖離事實的理由，就要將所有鳳山鄉親、甚至是整個高雄拖下水，勞師動眾、耗費社會資源，並批罷免她的理由，不僅沒有道理，甚至顛倒是非。近來則勤跑市場發春聯等，積極在地方上與鄉親溝通。

無黨籍黃捷釀藍綠對決

依選罷法規定，罷免有效同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，且同意票數多於不同意票數，罷免案即通過。依高雄市鳳山區選舉人數28萬7829人計算，罷免黃捷至少要取得7萬1958票同意票，確切人數高雄市選舉委員會將在2月2日公告，但預計仍需要7萬以上。

《信傳媒》分析，以2020年初總統大選為例，前高雄市長韓國瑜在鳳山的得票也僅有8萬2434票；去年8月的市長補選，國民黨候選人李眉蓁也只拿下3萬3561票，顯然攸關總統、市長高層級的選舉，藍營開的票數都不佳，能預測單一議員罷免案，票數結果可能更慘烈。

不過鳳山地區不少眷村，當中有不少「鋼鐵韓粉」對黃捷仍懷恨在心；另外鳳山也有不少教會對於黃捷推動「性別友善」等措施感到不滿，也是罷免的主力之一。

國民黨似乎已經將此罷免視為「藍綠對決」；《中央社》報導，國民黨組發會主委李哲華在王浩宇罷免成功後指出，接下來的目標就是2月6日高雄市議員黃捷罷免案，國民黨的高雄市黨部除串連公投連署，也將協助罷捷團體宣傳罷免案。日前已與鳳山選區4位國民黨籍市議員開會，決定從開始辦理8場說明會，每位議員提供看板和宣傳車給罷捷團體「鳳山清捷隊」運用。

Photo Credit: 中央社

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責任編輯：李秉芳

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