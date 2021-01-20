拜登就職典禮前夕：12名國民兵因安全疑慮被調職、麥康諾認川普慫恿暴民、彭斯支持率大增

美國即將舉行第46任總統拜登就職典禮，為防止再發生如同本月6日的國會暴動事件，全美各地共派遣2萬5000名國民兵至華府進行戒備；這些國民兵的背景受到嚴格調查，有12人因此被解除典禮守衛職務。

參院共和黨領袖麥康諾首度表態，認為闖入國會的暴民有受到川普挑動；而川普近一週以來幾乎未曾公開露面，其作為總統該履行的卸任前勞軍行動全由副總統彭斯暫代。

華府高度警戒，12名國民兵因過去言行被調離職務

為進行總統就職典禮，華府警戒程度升高，美國不少資深記者多表示戒備森嚴的程度可與2001年遭遇911恐攻事件後相比。國會與白宮附近的國家廣場數天前已經關閉，華府多個街口的郵筒也上鎖或暫時移除，避免暗藏爆裂物。美國各州共調派2萬5000名國民兵來協助警戒。

《美聯社》報導，在國會暴動後，國防部一直擔心當時內部是否有人協助暴民進行攻擊等潛在威脅。聯邦調查局（FBI）亦協助調查前來支援的國民兵，經調查後，目前已有12名國民兵被解除看守就職典禮的職務，因為他們與右翼民兵組織有往來，或者曾涉及其他犯罪行為問題、或曾在網路上發表過極端主義的觀點。

這12人之中，其中1人是被同單位的袍澤舉報、1人則是被民眾匿名舉報，另外10人由FBI主動偵查而確定。國防部沒有透露這12名國民兵所屬部隊、或者與哪個右翼團體往來，僅以「安全責任上具有不利因素」（security liabilities）而解除典禮警備職務。國防部強調，這些人對就職典禮沒有直接威脅。

Photo Credit：AP / 達志影像 派駐華府鎮守的國民兵深夜來交接。

國民衛隊隊長霍坎森上將（Gen. Daniel Hokanson）證實，這些國民兵已經被送回原州份，目前時間緊迫，當局收到情資後立即採取行動，尚未對那幾名被舉報者進行偵查，之後才會透過司法或部隊內部調查來處理這些安全問題。

參院共和黨領袖麥康諾首度承認：川普挑動支持者引發國會暴動

美國國會本月6日發生暴動前，川普曾在對支持者演說時表示，「我們絕不放棄」，鼓動川粉「進入國會」；川普律師聲稱那是言論自由，但普遍未獲採納。眾議院對此通過啟動彈劾程序，目前要等待參議院三分之二多數同意，彈劾才算成立，參院預計將在總統就職典禮再進行表決。

共和黨在失去喬治亞州2席參議員席位後，與民主黨在參議院席次各為50席，但若要通過彈劾，需要有17名共和黨參議員倒戈，難度不小，而參院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）的態度是關鍵。

麥康諾並未對川普在國會暴動事件的角色表態，直到昨天，麥康諾明確表示：

「那群暴民被餵食了謊言，他們被總統和其他有權勢的人挑動，並且企圖利用恐懼和暴力來阻擋他們不喜歡的聯邦政府第一權（指國會的立法權）之特定程序。」

麥康諾說這番話時，在國會暴動事件後仍為川普護航的德州參議員克魯茲（Ted Cruz）和密蘇里州參議員霍利（Josh Hawley）也在場，克魯茲甚至還是議場主席。麥康諾過去4年來為川普提供不少幫助，會承認川普「挑動」支持者實屬難得，不過會否影響參院共和黨人的彈劾投票結果，仍有待觀察；《美聯社》報導指出，麥康諾與參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）昨天也為未來兩黨在參院可能出現的僵局進行協商，彈劾與否自然也可能是籌碼之一。

川普神隱，代行總統職的彭斯支持率飆高

川普在國會暴動事件後，僅於12日公開現身，前往德州視察他任內創舉之一的美墨邊境圍牆。2018年為了圍牆預算，川普還曾與國會僵持，導致政府停擺35天，是美國史上最長的「政府關門」狀態。觀賞完圍牆後，川普幾乎一整週都沒在公眾面前出現；依往例，總統卸任前會到各軍事要地和重要機構進行最後一次視察和答謝，這項任務此次大多由副總統彭斯代勞完成。

《華盛頓郵報》報導，彭斯14日參訪聯邦緊急事務管理局（FEMA），進行就職典禮的安全簡報，並到國會山莊前向駐守於此的國民兵致意，「能擔任你們的副總統是我的榮幸」。

彭斯15日前往西維吉尼亞州查理斯頓（Charleston, W.Va.）空軍紀念館，16日和妻子飛往加州勒穆爾（Lemoore）海軍航空站，17日飛回東岸紐約德拉姆堡（Fort Drum）陸軍基地答謝軍人保家衛國。

彭斯昨天主持了最後一次COVID-19（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情簡報。實際上在疫情方面，彭斯曾於上月18日公開接種疫苗，希望為全國起示範作用，畢竟在美國有不少關於疫苗的陰謀論，導致民眾抗拒施打；總統川普則因為已經感染過，無緣履行這份工作。

Photo Credit：AP / 達志影像 彭斯17日赴紐約德拉姆堡陸軍基地勞軍。

無論是疫情或是勞軍，彭斯善盡了副總統職責，完成總統不能或不願做的事。就連就職典禮也會由彭斯出席進行政權轉移，因為川普拒絕參加。就職典禮當天稍早，川普將會搭機前往他位於佛州的海湖莊園。

《華盛頓郵報》指出，彭斯不是首位代行總統職的副總統。美國第28任總統威爾遜（Woodrow Wilson）在第一次世界大戰後於1919年中風，時任副總統馬歇爾（Thomas Marshall）曾暫代其職務；第32任總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）執政末期病重，其副總統杜魯門（Harry S. Truman）負擔總統工作，在小羅斯福病逝後繼任為美國第33任總統。

不過上述例子都是總統因健康問題而無法履行其職時，才由副總統代替。在面對疫情與社會分裂之際，彭斯的挺身而出為他獲取大量好評，沒有迎合民主黨人使用《憲法第25條修正案》提早逼川普下台，也獲得川粉好評；國會暴動數天之後，共和黨內部進行調查，詢問逾800名川普支持者，如果川普2024不再角逐總統，他們最希望誰能出馬？

34%受訪者選了彭斯。彭斯比第2高票的德州參議員克魯茲支持度多出整整20%。其他被一般大眾認為是有力人選的共和黨人包含前駐聯合國大使海莉（Nikki Haley）、參議員羅姆尼（Mitt Romney）、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），在川粉之中的支持度都得不到10%。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範