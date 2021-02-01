《大師為你說莎士比亞》：《李爾王》的悲慘故事，反映莎士比亞的退休焦慮？

文：葛林布萊（Stephen Greenblatt）

第十二章 回歸平凡

早在一六○四年寫《李爾王》時，莎士比亞似乎已經開始考慮退休的可能，並不是有此打算，而是想到其中的危險。這部悲劇是他對老年最高深的思考，關於放棄權力的痛苦與必要，關於房子土地、權勢愛情、視力理智的失落。想像這些失落與毀滅的，不是性情怪異的隱士，也不是開始面臨老年的人，而是精力充沛、事業成功、剛滿四十的劇作家。雖然當時人壽命不長，四十歲也還不算老，應該是人生的中途，而不是準備進棺材的時刻。莎士比亞在年紀上，跟劇中的年輕人貢納莉、芮甘、柯苔莉亞、艾德加、愛德蒙等人還比較接近，而不是他所描述的兩個命運悲慘的老人李爾王和格洛斯特。

莎士比亞這部充滿強烈憤怒、瘋狂與悲傷的作品，跟其他作品一樣，與我們所知他的個人生活，看不出顯而易見的關連。他的父親早在一六○一年就已過世，年約六十幾。母親在一六○四年時還健在，就我們所知，既沒瘋也不專制。他是有兩個女兒，可是不太可能把財產全都給她們，她們也沒有想把他趕出家門。他倒是真的有個弟弟叫愛德蒙，跟《李爾王》裡那個設計害人的惡徒同名。可是愛德蒙．莎士比亞在倫敦當演員，甚具抱負，顯然跟格洛斯特的私生子沒有相似之處；就像莎士比亞另一個弟弟理查，跟英格蘭殺人成性的駝背國王，除了名字一樣外別無交集。

李爾王的故事，很可能是莎士比亞從一六○三年末一件眾人議論紛紛的法律案件得來的靈感。有位名叫安思里的老爵士，兩個大女兒為了占有他的土地，企圖宣告父親發瘋，以取得法律證件，可是小女兒卻極力為父親辯護。這小女兒剛好叫做柯苔兒，跟李艾王的古老傳說裡，那個試著把父親從兩位惡姐手上救出來的柯苔拉，名字幾乎完全一樣。這名字與故事上的奇怪巧合，對作家來說想必是難以抗拒的誘惑。

不管莎士比亞寫這部悲劇跟安思里的案件是否有關，他對李艾王的傳說裡日常的家庭關係與大家所熟悉對老年的恐懼特別感興趣。此劇的中心主題，是從他四周的日常世界取材而來。這理論乍聽之下滿奇怪的，因為《李爾王》似乎是他所有悲劇中最怪異狂想的一部。

老國王以太陽神阿波羅與黑夜女神荷卡蒂為名發誓，叫雷電「把這渾圓結實的地球捶扁」（三．二．七）。他的朋友格洛斯特伯爵認為他是上天惡意的受害者：「人在天神手上，就像蒼蠅落入頑童的手裡，殺我們只是為了好玩。」（四．一．三七∼三八）碑德嵐的乞丐苦命湯姆叫說，他被一群外來的魔鬼「魔多」、「麻胡」、「胡里背底擠背特」給附身了。然而，雖不斷有抽象大架構的呼求，劇中的事件不管是可怕的或是瑣碎的，似乎都發生在一個毫無整體設計的世界。其中的惡魔全都是想像的，李爾王和格洛斯特召喚的神明，顯然默不作聲，無可指望。環繞在角色與其愛恨掙扎四周的，是最平凡的世界——「窮鄉僻野、羊棚磨坊」（二．三．十七∼十八），而觸發整個邪惡事件的行動，是最平常的決定——退休。

英格蘭都鐸與斯圖亞特時期的文化，由於老年人要求年輕人的敬意與順從，退休變得特別使人焦慮。身分地位（李爾王所稱「國王的名義和尊號」，代表社會地位的顛峰）與權力的轉換過程中，這種要求在政治和心理上造成高度的緊張。在國家和家庭裡，權位傳予合法長子，可以稍微解除緊張，可是這種繼承人不一定存在，李爾王的傳說和安思里的真實例子就是如此。李爾王人老了，沒有長子可以繼承的情況下，決定「擺脫一切世務的牽累」，把責任交卸給「年輕力壯的人」，想把國土分配給女兒，以「預防他日的爭執」（一．一．三七∼三八，四二∼四三）。但此舉卻失敗得奇慘，因為他對愛的測試，反而讓他把真正愛他的孩子趕走了。

莎士比亞想要顯示的是，他的角色面臨的問題不單是因為沒有長子繼承王位。他用巧妙複雜的雙線情節，把李爾王和三個女兒的故事，跟格洛斯特和兩個兒子的故事結合起來。後者是他從錫德尼用散文寫的羅曼史《阿卡迪亞》中的一段情節取材而來。格洛斯特有合法繼承人，長子艾德加，還有私生子愛德蒙，這個家庭的衝突悲劇，跟李爾王企圖把產業傳給下一代的起因，剛好相反。愛德蒙是因為身為次子兼私生子的不利地位，憤怒而起殺機。

《李爾王》的奇怪世界裡，退休的另一邊，除了斷崖之外什麼也沒有，就像城堡門後只有一片荒涼野地。莎士比亞的想像中，從工作上退休的決定（如李爾王所說：「擺脫一切世務的牽累，把責任交卸給年輕力壯的人」）是場大災難。當然此劇談的工作是國家統治，在莎士比亞的時代，統治者若是病弱無力，權位轉移可能引起的政治危機是很讓人擔心的事。但此劇不只是對王室的警告，而且處理到當時社會更為普遍的恐懼，因為那時不像我們現在的社會，用各種方法（雖然也不算好）減輕老年的焦慮，供應他們的需要。

莎士比亞的世界裡，權勢理所當然是傳給年長者。當時人認為，這不只對社會體系是簡便的方式（至少對年長者和希望將來會成為長者的人來說是如此），更重要的是，它是宇宙的道德形式，所有事物從遠古以來的神聖規範。但同時他們也知道，這種規範並不是萬無一失，因為在年輕人的無情野心之下，老年人對權勢的掌握脆弱得可憐。一旦做父親的把財產交給孩子，或不再有能力做想做的事，他的權勢就一去不回了。即使在自己曾擁有的房子裡，也變成寄居者。

這種戲劇性的地位轉變，甚至有人用儀式來表示承認。當時一件訴訟案的證詞如此記載：有位喪妻的鰥夫安塞蘭，答應給嫁予修先生的女兒一半土地做條件，讓他跟他們夫婦住在同一棟屋裡，「安塞蘭走出房子，在門口把房子鑰匙交出來，隨即乞求他們好心收留他。」

重新把李艾王的故事拿出來述說，是莎士比亞與其當時人表現內心焦慮的一種方式，但他們還有別的比較實際的方法來處理這風俗的弱點。面臨退休的父母常雇請律師草擬所謂的贍養合同，簽約同意父母把財產轉讓給孩子，孩子則必須提供父母衣食膳宿。從許多類似合同裡的詳細規定，可以看出這些人焦慮的程度，譬如多少尺碼的布、幾磅煤炭、幾斗米。此外，許多人也害怕因爭執被趕出家門。贍養合同規定孩子只是父母利益的法定看護人，父母財產的「受託者」。父母對其財產可以「保留」某些權利，而且至少理論上，如果這些權利不受尊重，他們可以把轉讓的財產要回來。

《李爾王》故事設在基督教之前的英國，大約與先知以賽亞同時，跟文藝復興時代莎士比亞出身的農工商業界的習俗與法律上的保護，相去甚遠。然而，劇情雖設於古代，中心主題卻是劇作家自己同階級人士的憂慮，即害怕退休後會遭到羞辱、棄養，失去地位。李爾王的瘋狂盛怒，不止是因為女兒忘恩負義，也是對自己變成平凡老年的寄居者，乞求孩子好心收留的恐懼：

向她求饒？ 你倒是瞧瞧這合不合體統—— 「好女兒，我承認我年紀老了，不 中用啦！我這就跪下來， 求求你賞我幾件衣服穿，一張床睡，一口飯吃吧！」 （二．四．一四五∼四九） 女兒無情的回應是堅決叫他「回大姐那裡去住」（二．四．一九八）。

這幕戲近高潮處，刻毒無情的貢納莉和芮甘把他的侍從愈減愈少，等於是剝奪了他的社會地位。李爾王所說的話，就像他跟女兒真的簽下贍養合同似的：

李爾王：我什麼都給了你們—— 芮甘：你本該交給我們了。 李爾王：讓你們做我的代理人、監護人， 我自己只保留這麼一批隨從而已。 （二．四．二四五∼四八）

但是李爾王和女兒之間並沒有贍養合同。也許在那樣一個權力專制的世界，也不可能存在，若非掌控一切，就是毫無權力。

莎士比亞不想有朝一日，跨出「新地」宅子的門檻外，乞求女兒收留他回來做寄居人。這不是表示他不信任孩子（他至少好像還滿信任寵愛其中一個女兒的），而是關乎身分的問題。如果《李爾王》反映的是他的想法，那麼他跟當代人同樣有著對退休的憂慮，也怕將來會要依賴孩子。從現存的證據看，他也不太可能從妻子身上找尋有生餘年的安慰。他的處理方式，是在工作上投下大量勞力，讓自己累積一筆財富，然後把賺的錢投資在土地和農產品的什一稅上，以確保自己有穩定的年收入。他不能永遠倚賴演戲、巡迴演出、一年寫兩部戲，這日子總有一天會結束。莎士比亞在一六○二年到一六一三年這些驚人的創作期間，仔細累積並安排好錢財，好讓自己年老時不需倚賴女兒以及劇院。

莎士比亞的財富，幾乎是他自己一手打造出來的。母親繼承來的財產，似乎在父親的揮霍與不善經營之下散盡一空，先是借貸，後被沒收；父親在史特拉福的名望，因債務和可能不服國教之故而受損；弟弟不是收入很少，就是沒收入；妹妹喬安嫁的是窮帽商；他自己的妻子也沒有多少財產。沒有人遺留贈送給他錢財；沒有富裕的親戚在緊要關頭提供援助；也沒有地方上的大官，在他小時候看出他的天分，幫他跨出生涯的第一步。「新地」是他自己的想像力和努力工作換來的真實成果。

要買這樣一棟房子，莎士比亞必須把錢省下來。現存的一點證據，可以看出他在倫敦的生活很節儉。他租的房間，所在地點算是中下層區域。一六○四年有個小訴訟案紀錄顯示，他住在城牆西北角跛關，慕葛威街與銀街口一家法國假髮商店樓上。這一年他的作品有《一報還一報》、《終成眷屬》與《李爾王》。他似乎跟附近住的人滿相似的，索低渠、主教關、跛關與塞蕊的克陵窠一帶，住了許多工人藝匠，大多數是從法國或荷蘭幾國移民而來。這些地方不是宵小出沒之處，但屬簡陋之區，租金不高。我們不知道他到底租下幾個房間，有多寬敞，但他似乎沒有多少家具布置。據稅局估計，他在倫敦的個人所有物品只值五鎊而已。當地教區最有錢的居民，估計有三百鎊家具用品。當然莎士比亞有可能為了減稅而把書籍、繪畫、碗盤之類藏起來，但至少估稅員看不出他有錢的跡象。

歷代學者搜遍文件檔案，找到一些比較詳細的資料，但主要的紀錄是連續幾份未付稅金的通知書。一五九七年，莎士比亞買下「新地」大宅那年，主教關一區的收稅員記下，威廉．莎士比亞尚未付清個人所有稅十三先令四便士。隔年他仍過期未付，一六○○年，他住在泰晤士河南岸的塞蕊區時，又有另一份通知，說他仍然欠稅。由於資料不全，說不定他最後是付清了稅款，但可能性不大。他在倫敦的生活不只是省吃儉用，就連一點點錢都捨不得讓它從手指間溜掉。

也許他是為妻女在史特拉福的經濟情況著想，也許是父親的前車之鑑，也許不想落到像葛林的可悲下場。不管理由是什麼，莎士比亞對金錢（至少是他自己的錢）的態度似乎格外認真。雖然沒有人說他是吝嗇鬼，但他不喜歡浪費錢，而且顯然不輕易讓人占他金錢上的便宜。

一六○四年，他在史特拉福家的穀倉裡，家用之外多貯存了一些麥芽，把其中約七百多公升賣給鄰居一位以釀酒為副業的藥劑師羅傑斯。加上以前借的二先令，羅傑斯共欠莎士比亞兩鎊多，可是後來只還了六先令。莎士比亞於是雇了律師，把鄰居告上法庭，要他還剩下的三十五先令十便士，加上損失。這數字在當時雖不算少，卻也不是什麼大錢。可是莎士比亞願意費神追討，幾年後又因另一個人亞登布克欠他的六鎊，再次上法庭追討金錢加損失。

莎士比亞不是唯一喜歡追討小錢的人，那是人人喜歡打官司的時代，法庭裡這類訴訟案氾濫成災。可是沒有人強迫他非做這花時費力的事不可，尤其是他可能還得長途跋涉回史特拉福去辦理。由此看來，就算幾鎊、幾先令、幾便士，對他來說也一定很重要，但嚴格說來並不是因為「新地」大宅裡的人需要靠此過活。

哈姆雷特站在埃新諾墓園，對一副被掘墓人髒鏟子挖出來的頭蓋骨沉思道：「這傢伙生前也許是收買土地的大主顧」，他跟赫瑞修說：

開口閉口條文、具結、罰款、雙重擔保、賠償金，現在他腦袋殼裝滿了泥巴，這就算是他拿到的罰款和賠償了嗎？他的保證人，就算是雙重擔保，除了一式兩份契約那麼大的一塊地以外，也保證不了他再多買點地皮。這個小木匣，要裝他那許多地契大概都裝不下呢！如今這大地主也只落得擁有這一點地盤了！ （五．一．九四∼一○二）

哈姆雷特會用這種諷刺輕蔑的語氣，是很合乎劇情的。首先，他是丹麥王子，地位遠在只懂積財的人之上；其次，他對一切世俗野心漠不關心，這是他再清楚也不過的宣示。然而我們也許會奇怪，王子是從哪裡知道那許多他所藐視的房地產法律的實際知識，譬如具結、雙重擔保、賠償金之類？自然是從一個對土地買賣興趣盎然的人——劇作家自己囉！那麼他是虛偽做作嗎？當然不是。莎士比亞可以想像憂鬱王子的感覺，以及他對人類徒勞的沉思與嘲笑，可是為了生計，他自己也許負擔不起對平日工作漠不關心。

莎士比亞在寫《哈姆雷特》有關「收買土地的大主顧」的字句時，自己在房地產投資上的興趣，顯然地方上的人已有所聞。鄉人此時想必已注意到他的世俗成就。史特拉福的史達利於一五九八年寫信給倫敦的朋友，說據他所知，「我們同鄉莎士比亞先生，有意買索特釐或靠近我們這裡的牧場土地」。這些史特拉福的生意人互相討論，怎樣讓他們的「同鄉」投資計畫。劇作家有錢的程度和謹慎的態度，顯然讓他們認為值得妥善小心地跟他接觸。

一六○二年五月，莎士比亞用三百二十鎊，在舊史特拉福（即亞旺河畔的史特拉福北邊）買了四塊農地，總面積達一百多畝。幾個月後，他又買下「新地」大宅花園對面，包括有花園別墅的四分之一畝地契。為三十五先令把羅傑斯告上法庭後一年的一六○五年七月，莎士比亞以四百四十鎊的一筆大錢，把史特拉福市內與附近一帶的「玉米穀類、乾草葉子的什一稅」承租下來，分取一半利息，每年為他賺進六十鎊年金。他是在為自己的將來打算，因為這年收入會提供他一輩子的生活，還會持續到他的下一代。

這樣大的投資，可以看出莎士比亞在詹姆士一世早期超乎尋常的高收入。當年《高瑞的悲劇》很有可能會損害到他的劇團與事業，但事實上卻沒有。當時人注意到詹姆士常表現出一種奇怪的個性，他雖然緊張敏感，有時偏執到危險的地步，可是有時候卻又出人意料，對別人（不只是王室）覺得是粗俗的侮辱，他可以蠻不在意，甚至放聲大笑。也許對新王國的首席劇團，不管是好是壞，他都沒有把他們看得太重要，或者只是把演員當成宮廷小丑之類。莎士比亞在《第十二夜》、《李爾王》和其他地方，曾以扭曲的方式表現對宮廷小丑的同情：主人有時會被小丑惹惱，甚至威脅他「小子，別胡說，小心鞭子」（《李爾王》一．四．九四），但真惱火的話就顯得太庸俗了。

書籍介紹

本文摘錄自《大師為你說莎士比亞：戲劇之王的誕生》，貓頭鷹出版

作者：葛林布萊（Stephen Greenblatt）

譯者：宋美瑩

當今莎學最高權威執筆，最深入分析的莎士比亞全傳！

2011美國國家圖書奬年度非虛構類獎、2012普立茲年度非虛構類作品獎得主代表作

2004時代雜誌非虛構類#1最佳好書

2004經濟學人最佳好書

2004紐約時報十大好書

2004美國國家書評人協會獎決選

2004美國國家圖書獎非虛構類獎決選

2005普立茲傳記文學獎決選

2014梅迪奇獎提名

彭鏡禧（國立台灣大學外文系、戲劇系名譽教授）專文導讀

超越歷史背景，屬於任何時代的不敗經典

莎士比亞有多偉大？在西洋文學中，莎士比亞是與荷馬、但丁、歌德齊名，並列為歐洲劃時代的四大作家。包括大家耳熟能詳的《哈姆雷特》、《羅密歐與茱麗葉》等，他畢生留下了38部劇本，154首十四行詩。直到今天，倫敦環球劇場的莎劇仍在全球巡迴演出，並且一票難求。

莎劇精煉的語言、對人性與命運的刻劃，不只是文藝復興時期的文學最高成就，也成為人類文學共通的母題，反覆出現在大家熱愛的許多影劇作品（譬如迪士尼的《獅子王》）中，卻不一定為人所知。從小劇場到好萊塢，莎劇至今仍是全世界演員演技考驗的指標，也是令眾多學者投入畢生研究的學術領域。

莎士比亞到底是誰？

莎士比亞生活留下的紀錄其實很少。他的父母識字不多，他也僅有拉丁語學校肄業的學歷，卻在家道中落，沒沒無聞十年後在首都倫敦一躍而起，成為五百年來最耀眼的文學天才。

幾個世紀以來，文學家、史學家都想從有限的歷史材料中，還原莎士比亞的身世真相，有人認為他是義大利人、有人認為他其實是皇室成員、甚至有人因為莎劇龐大的架構與不可思議的細節，而猜測莎士比亞是由一群作家共用的筆名。

當今最了解莎士比亞的大師，帶來唯一一本深入分析文學與歷史的真正莎翁傳記

本書作者葛林布萊是世界權威文學讀本《諾頓英國文學選輯》的總編輯與莎士比亞撰稿人，也是新歷史主義學派的創始人，是世上唯一能同時從史學與文學兩個面向分析莎士比亞的學術專家。他不只收集文獻資料，還融入當時的社會禁忌、語言遊戲等等，透過作品和歷史脈絡的交叉應證，呈現莎士比亞如何以他獨一無二的文采，將他的生命與整個時代，轉化成數百年來令世人如癡如醉的悲喜劇。以清晰優雅的語調，娓娓道來莎士比亞的一生。

葛林布萊曾獲2011美國國家圖書奬年度非虛構類獎、2012普立茲年度非虛構類作品獎，本書甫出版即獲得當年多項好書大獎與最佳選書肯定，直至出版10年後仍繼續獲得獎項提名，是他生涯最具代表性的著作，也是真正理解世界文學巨人莎士比亞的首選。

Photo Credit: 貓頭鷹出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬