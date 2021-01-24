專訪《蔡明亮的十三張臉》主編孫松榮、曾炫淳（下）：台灣電影重新起飛，但嚴肅評論與學術研究卻相對薄弱

文：王振愷

編註：本文特別感謝孫松榮教授與曾炫淳先生針對訪談稿的悉心補充。

緩慢：緩慢電影（slow cinema）這十年來可以說是西方電影研究的一個顯學，而蔡明亮作為重要代表導演，這次在編輯上也特別將張小虹教授〈台北慢動作：身體－城市的時間顯微〉與林松輝教授〈在城市裡「慢」走：「慢走長征系列」與奇觀式的時間實踐〉這兩篇討論緩慢的文章前後並置。有趣的是張教授的文章早在2007年已經完成，再到2014年林教授的專書《蔡明亮與緩慢電影》出版，近期西方甚至出現緩慢電影的社群，這個討論範疇呈現了什麼趨勢？

孫松榮（後簡稱「孫」）：緩慢電影變成一種命題，2008年前後才算真正成為學術研究的重要題旨，至今已有多本以此為題的英文專著問世。張小虹老師在文章中提到其實早在1998年日本東京舉辦「世界中的小津安二郎」（Yasujiro Ozu in the World）研討會中， 美國影評家羅森堡（Jonathan Rosenbaum）就以「小津的電影慢嗎？」（Is Ozu Slow?）作為發言的題目 。

林松輝老師則在專書中，提及法國影評家米歇爾．西蒙（Michel Ciment）在2003年論及當代緩慢電影（cinéma lent）現象。不管是羅森堡還是西蒙，他們對於緩慢電影的討論不約而同都來自電影評論界。日後，電影學術研究緊追在後，強化並做了不同面向的深度延展：在張老師的文章中，緩慢跟身體有關，更和時間密切相關。她思辨的緩慢架構在德勒茲「時間—影像」上，可說既補充又拓展了德氏哲學在當代台灣影片的理論概念。

理論之外，緩慢電影也與全球藝術電影的發展趨勢息息相關，尤其跟城市文化與影展文化脫不了關係。這樣的趨向不只反映在電影工業，也出現在當代藝術領域中，對我來說，其實就是包含在動態影像藝術（moving image arts）的大環境之中。當然，緩慢電影無疑是對於好萊塢等電影主流工業所做的反思與反動。

老實說，就電影史發展而言，這種影像對於速度感的逆轉也並非偶然的。在20世紀初期，愛森斯坦與維多夫之所以強調蒙太奇與間隔（interval）等概念，那是因為沙皇時期的主流電影是非常緩慢的，長達好幾分鐘的鏡頭是司空見慣的事，可以說是傳統與保守價值的代表。當時，講求快速就意味著革命與現代性的進步意義。然而，快速在經歷戰爭、浩劫、金融風暴及氣候變遷等重大事件後，人們回到了某種反速度的修復狀態，緩慢似乎成了對於進步主義與快速主義的批判，當然這也是對於現當代電影美學的積極反思。

Photo Credit: 高雄電影節提供

導演與學術間的關係：蔡明亮在台灣／華語電影一直是個特殊的存在，甚至是站在台灣電影主流視角之外，但他與學界一直維持良好互動，卻又不容易被評論或是學術所牽引，蔡明亮為什麼可以達成這樣與學術的連結？台灣電影未來還有可能出現另一個蔡明亮嗎？

孫：應該說，沒有一位導演會被評論或學術研究給牽引的。這同時可意味著，創作者不必在乎評論或學術研究（更誇張的說法，他可置之不理）。反過來說，也是指評論與學術研究在面對任何的導演作品時，都是處於自由、獨立與具有創造力的存在狀態。

回到蔡導，他的創作是流動與寬廣的，並不設限。從2013年開始他宣稱不拍長片之後，蔡導反而更積極展現出不同的創作類型，他展開了影像的想像力，透過接近手工業的獨立製作方式拍片。在台灣其實很少看到一位電影導演創作方式能夠如此多元，他的作品有足夠創造力，這很自然地觸發學術領域積極地將他視為研究思考的對象，藉此拓展關於電影研究在美學與理論的種種可能性。

例如蔡導進入美術館展覽、拍攝VR、各類短片等，既在拓展自身，也是一種關於電影的嚴肅提問。由此，他到不同場域進行對話，所觸及的觀眾比起只在影展出現的影迷來得更寬廣，影像創作不再只限於電影院了。

例如《不散》與《你的臉》，除了既有的電影放映，還延伸出不同的展演形式，更帶有現場性、記憶與情感等特質。另一個特殊性還在於，蔡導並不將電影視為商品，而是該被典藏的藝術品，不是那種屬於觀眾消費完就離開或是購買DVD的狀態。

他製作典藏《臉》的檜木箱子，就是為了貫徹影片等同藝術品的做法。在我看來，創作之於蔡導有時接近一種精神活動甚至儀式。但同時，我們也可看到他還是繼續到街上賣票、甚至直播唱歌等，宣傳自己的創作與藝術理念。

現在電影相關系所導向學科化，對於拍片都有一套既定的教法，追求技術上的到位，所以具有一套製作與敘事的規格化運作邏輯，凸顯藝術理念未必是最關鍵的環節。目前台灣影視發展蓬勃，但具有高度創造性的作品其實是有限的。我覺得電影應該是一種具有獨特影像表達與高度風格化的藝術形式，就像好的文學作品、繪畫、音樂一樣，能創造出前所未有的表達語彙及給予觀眾特別的經驗感知。

文化國家隊：如果以蔡明亮作為台灣／華語電影研究的一種典範，可以看見與近期由國家文化政策與單位導向牽引出的台語片論述現象有所不同，而且蔡導一直都逃逸在台灣國族論述之外，以您作為藝術與電影學院的學術位置，對於目前「台灣國家隊」的看法？

孫：鄭麗君部長前幾年曾提出 「重建台灣藝術史」政策 ，藝術界非常積極地回應，例如國立台灣美術館就展開很多相對應的研究與專書等出版計畫，美術界放在各式各樣的出版與研究的資源顯然是很多的，令人羨慕。還有，大大小小的展覽活動更是少不了。回過頭來看電影領域，我的初步觀察是相關單位（如以改制前的「財團法人國家電影中心」為例）的回應相對而言就沒有那麼廣那麼深，顯然力道有限，資源明顯不足，不管是研究還是展覽等具體結果的可見性是比較低的，遠遠無法相比。這可以說是美術與電影領域之間在資源上的巨大差異，後者無疑值得更被加強。

這個問題也可以回應到財團法人國家電影中心升格成「國家電影及視聽文化中心」之後，位階與核心工作是什麼等關鍵問題？老實說，它的定位與台灣電影學術研究的曖昧不明是很類似的。如果把「重建台灣藝術史」改成「重建台灣電影史」的議題，是誰要主責？是國家電影及視聽文化中心，還是回到學院？這也牽涉到這樣的研究是不是該由國家層級的單位去主導？

重新發現與重建過去被忽略的電影史之種種，這包括歷史性的電影作品研究與引介，當前台語片的出版無疑是核心重點之一。除此之外，如果要朝更有思想性與理論性的研究工程，例如是否可能透過對於現當代導演作品的計畫性研究進行提升？我認為未來或可朝以台灣歷代重要導演及其作品的論述作為系列性的出版為目標之一，例如從李行、白景瑞、陳耀圻、宋存壽、陳坤厚、侯孝賢、楊德昌、張毅、萬仁、李安、鍾孟宏，到魏德聖等導演都可以是很好的研究對象。

Photo Credit: 中央社

台灣的電影研究：與《入鏡丨出境：蔡明亮的影像藝術與跨界實踐》著作一樣，其實在蔡明亮電影研究背後，其實更大意圖是針對當代台灣／華語電影研究的現況進行反思，當時孫老師您曾提出「台灣學術到底有沒有電影研究？」的提問，七年過去了，您覺得是否有所改變？此外也想詢問炫淳，未來交通大學出版社還有電影研究叢書出版計畫嗎？

孫：在我大學時代，1990年代中後其實電影研究在台灣是非常蓬勃的，有許多電影學術、評論與翻譯的專書不停地在出版。但之後隨著台灣高等教育的升等制度開始，學術研究就變成一種績效的考核，更多的學術論文可經由各式各樣的管道產出，而非得透過實際出版的專書。

當然，還是有很多研究者在努力，包括國家電影中心曾出版的《電影欣賞學刊》，但實際執行面就是投稿率一般，好的論文可遇不可求，升等制也並未讓投稿量變得更多。因為一般來說，電影研究的論文還是會優先投稿到一級期刊，因此對於當時剛創刊不久的《電影欣賞學刊》就難以生存。在台灣，電影學術研究寄生在不同領域中是很常見的事，不管是教研還是在發表上，總在文學、文化研究、藝術學等學門中流竄著。

即使現在台灣電影與影展民間等產業看似蓬勃，但回到學術場域仍然非常貧瘠，以電影研究為主的高教系所與科技部研究學門根本不存在！這也是台灣在電影學術研究長期沒有建制化與學科化，必然會遇到的不好結果。大專院校裡仍是以訓練學生拍片、有一技之長為主的思維。

電影研究在台灣高等教育中沒有建立系統性的學科，沒有像文學、藝術史、考古學等人文學科具有學術的傳統，沒有建制化的體制與脈絡可循。如再以藝術領域去對照，會發現持續有國家級的、地方級的美術館在建置，這能帶動產官學之間的連結與發展，讓培養出的高教人才可以置放在創作、策展與研究位置上發揮所長。但是，在電影領域諸如此類的有跡可循的教研與產業路線卻非常匱乏，以致於學術研究長久下來累積不夠，相關培育的人才發展又有限，實在可惜。

在台灣，大家似乎都很喜歡電影、尤其被鼓吹喜歡台灣電影，中外經典大師更是琅琅上口，目前我們能看見台灣電影重新起飛，但若放在嚴肅的評論或是學術研究上的整體質量卻相對地薄弱，累積有限。試問：這樣的文化現象如果沒有在理論、思想等系統上進行長期的深度累積與開發，像出版這樣的學術型專書最多只是曇花一現，比起學院內動不動斥資大興土木或舉辦各種為了消耗預算的大小活動，出不出版學術專著其實並不會有太多人會在乎的。

曾炫淳（後簡稱「曾」）：交大出版社後續還有好幾本電影書的規劃，部份處於和作者初步洽談、部份處於溝通內容架構階段，部份則因大學出版社有嚴謹的「匿名學術審查流程」，必須通過審查才能出版，因此這時比較不好透露太多。但順利的話，今年應該會出一本也堪稱重量級的思想性著作，關於德勒茲生前在課堂上對影像的系列演講，由當代學者的重新聆聽、讀解與詮釋。

孫老師提到了《電影欣賞學刊》，其實我和他比較多互動，正是在2011年他擔任學刊的副主編、我擔任學刊編輯開始。另外，我們青年時代、各自在留學前夕，都曾經有機會擔任《電影欣賞》雜誌的專職編輯。因此對於兩份刊物的消失、沒落或轉型，我們都有點感慨。這可能意味了，台灣的電影研究社群的瓦解。就我對全台十多家大學出版社的瞭解，的確沒有一家是有計畫、有目標地想要發展電影研究叢書，這是一方面；另一方面，在我加入交大出版社，幫忙規劃人文藝術書系的兩三年時間，影像研究書系是我一直想要搭建的平台，甚至不自量力想透過書系來重建電影學門的社群。

中間曾經與許多台灣年輕學者聯繫洽談過，我尤其感受到的是這些學者的單打獨鬥感。同時，我也強烈感受到，現在不一定是出版社要不要支持出書，而是台灣本土的研究能量是不是足夠支撐起一個書系的出版計畫？

Photo Credit: 汯呄霖電影提供

蔡明亮2.0：在書中的最後一章收錄了您與蔡導的深度訪談錄，有意牽引讀者探索蔡明亮導演下一階段的創作，甚至是電影未來的可能。如果要面向未來，您認為學術領域的「蔡明亮學」與「蔡明亮2.0」更具體的的闡述與線索是什麼？

孫：我在書中導論裡有談及華語電影架構下的三種主要研究論題，除此之外，在中外文獻目錄上還有關於精神分析、全球化與佛教文化等其他途徑可供讀者延伸。其中佛教觀點非常新穎，尤其針對蔡導的「行者系列」，因為蔡導創作常引用《金剛經》與《心經》等佛學文本。

《蔡明亮的十三張臉》聚焦於蔡導的劇情長片與「行者系列」兩部份，較少（或還來不及）申論他發展中的藝術跨域創作，包括系列性的美術館展覽、VR、短片、新作《日子》等，甚至是近期的直播、唱歌等。當中，這也包括了技術升級的問題，蔡導的創作已進入數位技術脈絡，「蔡明亮2.0」可能也會是與他如何應用數位攝影與電腦運算新科技所進行的創作十分有關。

例如，我曾在一篇關於《家在蘭若寺》的評論〈一個人的電影院：《家在蘭若寺》的數位後勤學〉中提到，長鏡頭的概念在蔡明亮使用VR時已經全然不同了，他過去的長鏡頭概念只要把場景與演員放置好，攝影機就能將時間與空間以完整的形象記錄下來，但VR則需要將拍攝者及尤其在旁導戲的蔡明亮導演修圖修掉。VR的長鏡頭其實是許多圖層堆疊的特殊結果，這樣的討論是關於數位科技與時空完整性的問題。這部分在學術上還沒有具體與深度回應，而諸如此類的提問都將是「蔡明亮2.0」可再進行書寫與理論升級的重要論題。

此外，關於「蔡明亮2.0」的另種解釋，未必只是技術升級，而是身為創作者藝術實踐與方法的另種選項。不要忘記，從《那日下午》開始，蔡導一直強調這片子不是紀錄片，而是劇情片，他甚至把它投到金馬獎劇情片競賽，但結果並不如他所願。

新作《日子》有趣之處，在於蔡導本來拍攝關於一位寮國朋友亞儂弘尚希（Anong Houngheuangsy）的生活，拍了數年之後，才把李康生加入，最後變成了一部劇情片。在我看來，「蔡明亮2.0」具有啟示的地方，在於虛實難辨，亦真亦假，蔡導的創作方法越來越像一位手工業的老師傅，靠幾位助手跟簡單數位器材來完成電影拍攝。

這點他讓我想起了一位法國老導演卡瓦利耶（Alain Cavalier），他也是從商業主流電影與藝術電影走向了手工業般的紀錄片創作。蔡導的《那日下午》與《日子》，讓我們重新思考了敘事與非敘事、虛構與紀實、生活與表演等等無法分離的電影力量。因此，「蔡明亮2.0」不是意味著告別寫實、虛擬的全面到來，而是逆向主流電影工業與產製邏輯，讓虛實穿透輕薄的另類敘事可以成為當代電影的一種可能形態。

Photo Credit: 中央社

本文經《放映週報》授權轉載，原文發表於此

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