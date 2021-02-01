《當我開始成為母親》：面對兩歲的孩子，我也只是個兩歲的媽媽

文：林世媛

兩歲小孩與兩歲媽媽

你才剛開始學習做媽媽，給自己多點耐心

時光滴滴答答地行進著，一刻也不停留。不知不覺之間，又到了十二月下旬，街道上紛紛掛起繽紛的聖誕裝飾，提醒著人們，一年又將屆尾聲，也提醒著我，孩子即將兩歲了。

過去這一個多月來，我和她的互動多了好多緊張時刻。她沒來由的哭鬧，尤其是涉及危險的舉動，常常在我好說歹說、這樣做那樣做還是不成之後，惹得我火氣升高，過去不時需要擔心血壓太低的我，現在開始懷疑最近應該屢創新高。

每天類似的衝突或大或小，總是要上演個三、四次。一天下來，我真的很難維持喜樂的態度，也不是那麼能夠享受與孩子相處的時光。我花了許多努力，調節自己的煩躁和怒氣——大口大口地吐長氣，有時候甚至需要離開一下現場，重新整理思緒後再繼續和小怪獸過招。

在狂風暴雨過去之後，會有一些寧靜的時刻，那時候她總會有些不經意的表達，讓我久久無法忘懷。

她問「媽媽，開心嗎？」

一天，她一樣撒野崩潰了一陣子，成功安撫她之後，我提議一起畫畫，她也欣然接受。她自己塗鴉了一會兒，便請我幫她畫一些東西。

「畫爸爸好嗎？」

「好啊。」我說，畫了一個男人，嘴角彎彎往上。

「畫妹妹好嗎？」

「好啊。」我說，畫了一個小孩，嘴角彎彎往上。

「畫∼∼媽媽好嗎？」

「好啊。」我說，畫了一個女人，嘴角彎彎往上。

她端詳了一下畫面，仰臉問我：「開心嗎？」

「什麼開心嗎？」我不解。

「媽媽，開心嗎？」她認真地看著我的眼睛，沒有指著畫。

我不知為何，內心一酸。她特別只問「媽媽開心嗎？」是不是因為我最近太少在她面前開心的笑？我想到了家族治療大師說的一句話：「無論看來多麼不在乎的孩子，其實總是在心裡看著父母，希望父母開心的。」我親了親她軟軟的小臉，望進她黑白分明的眼睛，微笑著說：「媽媽開心啊！妹妹呢？開心嗎？」她看著我半晌，然後點點頭，笑了。

原來身為媽媽的我才兩歲

偶然看到一篇文章，作者描述她如何用心教育八歲的孩子，希望她能夠認真向學、展現才華，卻因孩子總難達成自己的期待而屢屢失望。有一天，當她發現自己愈是用力、愈是失望，愈是失望、愈容易情緒失控之後，她徵詢專家與前輩的經驗，靜下心來反省自己。

她體會到一個重要的事實：孩子所顯現的「問題」，其實很大程度是她和孩子互動出來的，於是她決定改變，在孩子八歲生日時寫了封道歉信給孩子，分享自己的體會，也表達自己願意努力調整，接納孩子獨特的優缺點。

孩子很貼心地擁抱媽媽表示自己願意原諒媽媽，而母子關係也真的產生變化，更奇妙的是，原本母親最擔心孩子的書寫表達能力，竟然在媽媽鬆綁監督之後突飛猛進。有一天，媽媽應邀到班上聆聽孩子朗讀自己的作品，作者描繪孩子臉紅紅地上了台，念出了以下的文章：

「這是我的媽媽，她今年八歲了，因為她生下我之後，才是一個媽媽，我今年八歲，所以我媽媽也八歲。我八歲的媽媽，有時也不夠好，做事有點追求完美，偶爾還愛發脾氣……但是，我很愛她。因為，八歲的媽媽和八歲的我一樣，都不夠好，但都很努力。」

作者在台下聽得淚流滿面，被孩子跳脫框架的觀點所震撼，我也一樣。是啊！媽媽這個部分的我，才兩歲，難怪我常常覺得自己在衝突中好無助，彷彿縮得好小、好小。

心靈保健室

兩歲是孩子人生的第一個叛逆期，所以還難以應付身心經歷的風暴，那兩歲孩子的爸媽，也正在經歷人生第一個「被叛逆期」吧！

試著理解和接納孩子，對他們多點耐心的同時，我們能不能也給自己多一點理解、接納和耐心？畢竟，我們無法給別人自己所缺乏的東西。把自己穩住，從調節呼吸開始，再慢慢調節情緒，然後彷彿在心底扎根似的，向愛的源頭汲取力量。這時，我們才有機會接觸到小獸狂亂的心，幫助他漸漸平息，進一步帶領他，重新變回那個用澄澈的眼睛直見你我本心、用真誠直白的言語不時教導我們人生功課的奇妙小孩。

相關書摘 ▶《當我開始成為母親》：如果不小心對孩子情緒失控，找個時間真誠地道歉吧

書籍介紹

本文摘錄自《當我開始成為母親：心理師媽咪的腹內話》，四塊玉文創出版

作者：林世媛

當了爸媽之後才開始學當爸媽，一開始總不免手忙腳亂，這時候很需要一個「專業」的過來人跟你分享一切。

作者身為心理諮商師，走過新手媽媽的過程，她用自己的親身經歷、輔導的案例故事，生活化的文字，融入心理學的觀念將新手爸媽可能遇到的難題，在文章中一一解析。

本書特色

這本書，準備當爸媽的、新手爸媽都該看！

養育小孩是人生的重大挑戰，你是戒慎恐懼還是毫無頭緒？作者也曾經歷這樣的過程，憑著心理素質和專業素養破解一個又一個狀況題。每位爸媽都可能遇到的問題，做好心理準備，更能從容應對。

生活小故事真實寫照引發共鳴

養兒育女的甘苦三天三夜都講不完，讀了這本書，你會發現自己不是獨自面對這一切，更可以從作者的親身經歷、帶著同理心的溫暖筆觸中得到慰藉和啟發。

導入心理諮商角度分憂解惑

面對幼兒成長過程，很多無法用常理想像的事，你也有很多不理解嗎？從心理學的角度來探索，可以幫助你解開很多疑惑。

透過文學戲劇作品笑看人生

許多書籍、電影、戲劇不外乎反應人生，其中更有不少探討家庭、親子、夫妻關係的主題，作者挑選幾部觸動人心的作品，欣賞之餘，也發人深省。

Photo Credit: 四塊玉文創

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航