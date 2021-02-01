《當我開始成為母親》：如果不小心對孩子情緒失控，找個時間真誠地道歉吧

文：林世媛

你最近爆炸了嗎？

父母如何面對自己的情緒失控

有機會讀到一篇文章，內心五味雜陳。文章是Jaguar小姐所寫《戒吼媽：挑戰21天不生氣的教養提案》的部分書摘，她在當中細細交代自己對著孩子情緒失控的來龍去脈，以及隨之而來的反思和行動。

我第一個感覺是深深敬佩。要能夠在大眾面前坦誠這樣失控的自己，還能列點剖析失控的原因，實在需要很大的勇氣。我相信在孩子面前情緒失控，是每位父母都有的經驗，只是爆炸程度可能因人而異。

第二個感覺是「挫哩等」。文中說，孩子三、四歲後愈來愈有主見，於是父母更容易爆氣。話說我的孩子兩歲多，我才竊喜好像剛度過terrible two的黑暗時期，可是熱情的路人常跟我說：「啊，現在是最可愛的時候！」暗示著前方路途艱難，還有重重難關要面對，而此言或許不假。

孩子情緒失控的四大原因

我自己讀完這篇，有一些體會想補充：Jaguar小姐提到：「每一個失控，背後都有原因。」她也清楚地描繪雙方情緒節節高升的過程：「我想，我生氣是因為她先情緒來挑釁我，而我又想要控制她，之所以發脾氣，一方面是想反擊，另一方面是要她停止哭鬧。當輕度發脾氣後發現無法控制她，無力感會愈來愈深，此時我的脾氣就逐漸加強，反擊力道逐漸加大，最後轉變為憤怒，對她大吼大叫起來。」

在這樣的描繪之後，她也反問自己，為何自己在面對工作或其他成人時，情緒的起伏程度如此不同？最後她得到一個結論，簡要歸納自己失控的原因：「第一，我被她的情緒影響；第二，我想控制她；第三，我以大欺小；第四，我有別的壓力在。」

我很認同這些反思的內容，但是也不禁嘆息：作為一個想認真帶養孩子的父母，這四點幾乎是不可能完全排除的，不是嗎？也正因為這樣，作者所分享的情境對於父母讀者們來說，真是心有同感！

降低情緒失控的三種情境練習

那麼，這樣的困境究竟有沒有出路呢？

我想說要完全避免是不可能的，但是可以試著降低四個原因同步發生的機率，減少風暴的威力，練習在不同情境下的應對方式。

一、平時：增加對自己的覺察，定期進廠維修保養。平時父母們就要有能夠安靜、充電的時間，幫助自己可以定期調整到比較平衡的狀態；也可以練習增加對自己情緒、身體感覺和想法的覺察，時常「觀察」自己，例如「我現在感覺胃悶悶的、肩頸緊緊的，好像也開始感到不耐煩、快要發怒了。」

二、交鋒當下：試著喊暫停，先穩定自己，再回頭找孩子。

當開始被孩子的「盧」引出無力、厭煩、憤怒等情緒，感覺自己快要失控時，可以先跟孩子表達：「你現在很生氣，媽媽也很生氣，我需要離開冷靜一下，等一下我會回來。」這個時候，有的孩子可能會更崩潰，但是請記得，只要確保孩子所處環境是安全的，如果真的需要離開一下才能讓你平靜，那就這麼做吧！優先讓自己平靜下來，絕對是關鍵，否則接下來只會越演越烈。

這個短暫的冷靜片刻，或許去其他地方大吼兩聲，播放一首能安撫自己的音樂，等到感覺思緒恢復彈性，心也再次柔軟時，再回到孩子身邊。

三、暴風雨過後：不怕向孩子道歉，透過和好儀式修復關係。

如果真的失控了，表現過當的情緒強度、說了不該說的話、做了不該做的事，與其事後懊悔但又拉不下臉，想要維護父母的權威，不如找個雙方都平靜、準備好的時候，真誠地向孩子道歉。

真誠地對待孩子，身教大於言教

有些父母會擔心，這樣做，孩子還能服氣父母的管教嗎？其實，如果父母能夠真誠地向孩子表達當時自己哪些地方太超過了，孩子反而會從父母的榜樣學習到以下三件事：

一、沒有完美的父母，自己也不需要總是完美的，更可貴的是能面對錯誤、為自己負起責任，下次努力改進。

二、情緒可以是中性及情有可原的，但是做法與表達方式，則有適當與不適當的差別。

三、父母能夠體會我在被粗暴對待時的受傷感受，而且他們在乎，他們不是故意的。

我相信上述這三點都是很珍貴的體會，而且身教的效果遠大於言教。作為父母，真的是個很不容易的挑戰，方法學得再多，我相信關鍵還是在於願意真誠面對自己的限制，盡力調整，也願意用同理的態度去體會孩子，學習以愛引領。

在起起伏伏的日常生活中，有淚、有摩擦，也有歡笑與和好，我想，那就是一份最真實、寶貴的關係了。

心靈保健室

在育兒生活中，如果你發現自己（或配偶）情緒失控的頻率偏高，可能顯示了幾件事：

一是最近生活中正好有其他的壓力事件正在進行，或是休息、喘口氣的時間真的不夠。

二是可能和孩子的互動勾起了自己生命未解的課題。前者比較可以短時間解決，請想辦法找人幫忙替個手，讓自己至少有個能夠充電放鬆的半天時光，重新回到比較好的狀態。

後者可能比較複雜，可以透過書寫、靜心，或與親近的朋友聊聊育兒過程中常冒出的感受，慢慢澄清可能自己被碰觸到哪些成長過程中的傷痛。如果可以，這種時候尋求諮商的專業幫助，也常常可能帶來非常寶貴的體驗，不只造福了孩子，更療癒了自己。

相關書摘 ▶《當我開始成為母親》：面對兩歲的孩子，我也只是個兩歲的媽媽

書籍介紹

本文摘錄自《當我開始成為母親：心理師媽咪的腹內話》，四塊玉文創出版

作者：林世媛

當了爸媽之後才開始學當爸媽，一開始總不免手忙腳亂，這時候很需要一個「專業」的過來人跟你分享一切。

作者身為心理諮商師，走過新手媽媽的過程，她用自己的親身經歷、輔導的案例故事，生活化的文字，融入心理學的觀念將新手爸媽可能遇到的難題，在文章中一一解析。

本書特色

這本書，準備當爸媽的、新手爸媽都該看！

養育小孩是人生的重大挑戰，你是戒慎恐懼還是毫無頭緒？作者也曾經歷這樣的過程，憑著心理素質和專業素養破解一個又一個狀況題。每位爸媽都可能遇到的問題，做好心理準備，更能從容應對。

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Photo Credit: 四塊玉文創

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航