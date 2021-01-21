人際關係的基石——心理學淺談如何建立信任

文：文風@樹洞特約作者

無論在家人、朋友、愛情甚至是工作關係中，信任都是不可或缺的元素，稱之為人際關係的基石亦不為過。今天就和大家由心理學家的角度討論一下信任的重要性和我們可以如何提升與人之間的信任。

信任的重要性

一份經典的心理學研究發現信任和情侶間的愛以及快樂呈正關係，即信任愈高，情侶就愈愛對方並在關係中得到更多的快樂。亦有研究顯示當員工信任他們的上司時，他們會感到團隊能為他們提供更多的資源和支援，在安全感增加的情況下能夠有自信地展現自己，從而有更佳的工作表現。信任對於企業如何和客戶建立關係，提升企業業務影響力更是無比重要。這反映信任無論是在親密關係、工作環境和企業形象上都是不容忽視的。

甚麼是信任

信任對我們而言並不是一個深奧或陌生的概念，但要我們定義信任卻並不容易。根據心理學家John Rempel的理論，情侶間的信任可由三個元素組成︰可預測性（predictability）、可依賴性（dependability）和信念（faith）。Rempel認為信任代表人願意冒上風險去信賴他人，在過程中能夠感到受保護，自己是安全的。

可預測性代表了人的行為是否穩定一致，若行為朝三暮四、反覆無常，可預測性低的人會更難取得別人的信任。當然，可預測的行為並不足夠讓人去信任對方。可依賴性強調他人的能力和我們是否主觀地認為自己可以依據對方，自己可否向對方展現自己脆弱的一面並信任他們。可預測性和可依賴性都是人根據對方過往的表現而作出的判斷，然而信任須要人在未來都願意依賴對方的存在。

信念是指人即使在沒有足夠的證據下都仍然選擇相信的信心。它代表了人願意認為在未知的未來中伴侶仍然可以保持在過去的態度和行為，自己在未來仍然會冒上風險去相信他。根據Rempel的研究，對伴侶的信念最能決定情侶之間的愛和快樂。可預測性、可依賴性、信念三者構成了戀人之間的信任，為親密關係作出重要的貢獻。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

如何改善信任

Erik Erikson的心理社會發展理論指出人會在嬰兒期（1歲前）透過和父母的互動去理解這個世界是否值得他的信任。若果父母未能滿足嬰兒對食物、照顧的需要，嬰兒有機會會對世界失去希望，認為這個世界是危險、難以預測的，影響他們以後對其他人的看法和能否建立信任。依附理論同樣主張人在原生家庭的經歷會影響他們未來和伴侶的相處。如果父母未能在孩子成長時提供足夠的安全感，孩子可能會發展出焦慮型的依附模式，使他們在長大後更難對人產生信心。

對人的信任並非一朝一夕可以建立起來的，但心理學家Andrea Bonior和Tara Well分別為伴侶和團隊領袖可以如何建立信任提出了不少建議。

綜合二人所言，第一個可以助我們與人建立信任的方法是盡量言出必行，做個誠實的人。這不是一個「阿媽係女人」的建議。事實上，不少人無論在感情上或者工作上都會說一套做一套，如此則無法達到上文討論的「可預測性」和「可依賴性」。無法兌現的承諾是削弱信任的最重要一環，要改善和他人的信任就必須先留意自己是否一個言出必行、誠實的人，再加以改善。

第二個建議是盡量透明化。團隊領袖在作出決定使可以讓團隊了解更多你的想法，以非隱瞞背後的考慮。如此領袖可以和下屬建立更親密的關係，讓他們可以在了解到當中想法後選擇依賴你。在愛情關係中，情侶可以主動地將更多自己的弱點或者內心的秘密顯露出來，揭開自己內心的防禦，展現出對伴侶的信任之餘，亦可促進雙方的深入互動，使伴侶知道自己是一個坦誠的人。

心理學為我們剖析了很多常見，但難以理解、難以改進的心理現象。樹洞香港作為心理學教育組織，肩負起知識推廣的工作，現有開辦有助學員理解心理行為的線上課程和現場課程，同時亦有提供企業培訓服務，改善你的團隊士氣，使你的業務影響力更上一層樓。

本文獲樹洞- TreeholeHK授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文請看此。

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