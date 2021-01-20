拜登就職典禮前夕：川普20分鐘告別演說「世界又尊重我們了」，特赦73人包含前策士班農

美國第45任總統川普即將於當地時間20日中午後（台灣時間21日午夜後）正式卸任，第一夫人梅蘭妮亞在18日先發表感言，川普也在昨天發布一支長達20分鐘的影片細數其政績，並且大赦73人，包含曾幫助他打贏選戰、被指控詐欺2500萬美元（約新台幣7億元）的前競選顧問班農（Steve Bannon）。

第一夫人梅蘭妮亞告別演說強調團結

白宮前天在YouTube官方頻道發布梅蘭妮亞身為第一夫人的最後演說。梅蘭妮亞在7分鐘演說中感謝醫護人員、製造業和物流業勞工等在COVID-19（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）致力挽救生命的奉獻；她提到勇敢的年輕軍人、隨時保衛社會安全的執法人員、勇敢對抗疾病的孩童、對抗藥物成癮的母親等，為那些善良、勇氣、氣度而感動。

梅蘭妮亞在演說中僅提到川普1次，也鮮少提到自己的成就，唯一提起的是她發起的Be Best慈善活動，呼籲人們關注網路安全、藥物濫用和兒童福利，期望這項活動可以延續，「專注於能夠團結我們的事物，超越那些分裂我們的事物，永遠選擇愛而非恨，選擇和平而非暴力，選擇助人先於利己。」

川普卸任前演說：「世界又尊重我們了」

川普則在昨天透過白宮YouTube官方頻道發表20分鐘的演說，影片中一次都沒有提到拜登，僅在演說尾聲提到，「當我準備在周三（當地時間）中午將政權移交給新政府時，我希望你們知道，我們開啟的行動才正要展開」。

川普在演說中首先感謝家人、副總統彭斯和白宮幕僚群等人，此外還特別感謝了秘勤局人員、空軍一號機組員和各地軍警。他也感謝美國人民，並提醒美國人別忘記，雖然美國人總是會立場分歧，「但我們是一個由偉大、體面、充滿信念、愛好和平、希望國家更成功繁榮的公民所組成的國家」；川普譴責日前在國會發生的暴動，稱政治暴力是對美國的攻擊。

川普說，他4年前以政治素人身份贏得大選時，不把自己視為政治家，而是個看著天際幻想各種無限可能的建造者，拋棄前半輩子的事業而踏入一個充滿困難的競技場。

川普細數自己的政績，包含退出「可怕的」跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議（TPP，為CPTPP的前身）和「不可能達成的」巴黎氣候協定，與南韓和北美貿易夥伴加拿大、墨西哥重談貿易協定，以及「同樣非常重要的」對中國加徵關稅：

「我們對中國徵收了具歷史里程碑意義的關稅，與中國達成新協議，雖然在墨水還沒乾的時候，我們和全世界就遭到了中國病毒（China virus）的毒手。」

川普聲稱，和中國的貿易關係有了劇烈變化，數以「十億」計的美元灌入美國市場，只不過疫情逼迫美國必須關注其他方向。他強調全球都遭受衝擊，但美國憑藉過去打造的經濟實力，經濟狀況仍優於他國；川普說「我們重建了美國本土製造業，開設了數千家新工廠」，重現「美國製造」這個美麗的名詞。

然而這是疫情之前的事。川普提到，當武漢肺炎給世界經濟造成慘重損失時，「我們啟動了我國有史以來最快的經濟振興計劃」，通過4兆美元救濟、挽救5000萬個工作等。川普還說，「我們為每一條失去的生命哀悼」，強調他治下的美國在9個月內就發明了疫苗，可為醫學奇蹟，另一個政府可能要3年甚至10年才能做到。

據約翰霍普金斯大學數據，節制美國時間20日早上6時，美國有逾2425萬人確診武漢肺炎、40萬1777人因此病故。據美國退伍軍人事務部統計，美國在第二次世界大戰中總陣亡人數為40萬5399，而美國近日每天武漢肺炎死亡數都破3000例，可能不幸很快就會超越二戰陣亡人數。

川普列舉自己的成就，還包含450英哩的美墨邊境圍牆、脅迫墨西哥和瓜地馬拉等中美洲國家簽署協議以接收美國遣返的非法移民、擊敗伊斯蘭國、殺死伊朗將領蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）這個「世界上最強大的恐怖份子」、承認耶路撒冷是以色列首都、承認以色列擁有戈蘭高地主權，「成為數十年來首位沒有發動新戰爭的總統，我為此感到格外自豪。」

川普認為，在他治下，「我們恢復了美國在國內的實力，以及在國外的領導地位，世界又尊重我們了」。最後他充滿信心地向國人保證，「最好的還沒來」，呼籲美國人對國家保有信念。

川普卸任前大赦，可能成立「愛國者黨」

川普在卸任前夕發布大赦令，70人獲得減刑、73人獲得特赦。獲得特赦者包含去年被指控違反聯邦武器罪的饒舌歌手小韋恩（Lil Wayne）和布萊克（Kodak Black）、因貪腐而被判處28年徒刑的前底特律市長基爾派瑞克（Kwame Kilpatrick）、承認非法遊說美國政府放棄追查馬來西亞有限公司貪腐醜聞以獲益的共和黨全代會前財務副主席布洛迪（Elliott Broidy）。

Photo Credit：AP / 達志影像 川普前競選顧問班農。

特赦名單中最受關注的，就是川普前策士班農。班農去年8月被指控與另3人假借募集美墨邊境圍牆資金而詐取2500萬美元，班農獲得其中至少100萬美元，本案仍在調查中；特赦聲明裡指出，班農是「保守派重要領導人，以其政治敏銳度聞名」。

過去川普曾多次被質疑可能會特赦自己，不過他並沒有出現在這份特赦名單。《美聯社》報導，部份陰謀論者希望川普會特赦闖進國會的支持者，不過川普正因為國會暴動事件而陷入彈劾危機，且共和黨不少人也因為國會暴動而與川普撕破臉，若此刻特赦闖國會者，只會增加彈劾成功的機率。

《華盛頓郵報》指出，川普一直在抱怨參院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）和眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）已經拋棄他，眾院共和黨團主席錢尼（Liz Cheney）更投票支持彈劾，川普在共和黨內的支持度似乎越來越低。

川普在卸任前一週避不露面，既未主持疫情簡報，也沒有如慣例到軍事基地感謝軍人，更不打算參加新任總統拜登就職典禮，逕行打算在安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）舉行卸任儀式然後飛往佛州海湖莊園。報導指出，幕僚一直發邀請函請人來參加，名單包含曾是川普幕僚的前白宮幕僚長凱利（John F. Kelly）和前發言人斯卡拉姆齊（Anthony Scaramucci），不過他們都拒絕參加。

由於不獲共和黨同志和「前屬下」們的支持，《華爾街日報》報導，川普可能自組一個「愛國者黨」（Patriot Party）。不過，最大力反對「愛國者黨」成立的，可能就是共和黨，因為「愛國者黨」勢必吸走共和黨的票源，而美國也會繼續無止境的「川普秀」。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範