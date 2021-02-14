找對象要互補的好，還是相似的好？一句話點醒掙扎中的你

「找對象應該要找一個跟你互補的人？還是要找一個跟你相似的人？」

這個千古難題大概每個人在不同的人生階段會給出不一樣的答案，在跟自己價值觀相異的人相處時，覺得對方很難搞、很痛苦；在跟自己很像的人在一起時，又覺得相處很沒有火花，一點也不有趣。

還有些人20多歲的時候覺得可以一切都可以磨合，重點是那種憧憬、怦然心動的感覺；但到了30歲時，只希望可以找一個不會找你麻煩的人，能夠平平順順的一起過日子就好了。

各種觀點都有點道理，不過非常有話聊的V編今天想要跟你分享一個不一樣的觀點。如果要用一句話說就是：

雙方追求的願景與理想生活樣貌要相似，至於對於事情的觀點、生活中的習慣、甚至是個性，都可以是相異、互補的。

為什麼會這樣說呢？那些讓人會一直吵架的歧異，通常是根深柢固的價值觀不同。尤其是當這個「價值觀」指的是對未來所追求的理想樣貌不同時，就會產生一種「你對未來的想像裡面根本沒有我！」的不安全感，而不安全感往往就是爭吵的源頭。

歸根究底來說，當兩個人看向的遠方根本不一樣，而且都在自我實現的道路上時，走著走著，自然就漸行漸遠了。

尤其這個提倡個人主義的現代，大家都不想接受為了成全對方的未來，而犧牲自己的夢想。所以當遇到這種類型的吵架時就會變成「選他，還是選自己」的選擇題：選了對方讓自己受委屈。選了自己就委屈對方、或者衍變成身不由己的分離。

所以說看事情的價值觀不一樣就不適合在一起了嗎？

如果是偶爾有一些對於事情觀點的不同，其實也會有滿多樂趣。比如說：在新聞上看到的罪犯，到底該不該處以死刑？或是相信他還有教化的可能性？這個討論就會是一場有趣的對話，在對話過程中會發現原來自己有好多盲點，以及「真的有人跟我想法不一樣」，這樣就會在相處中有一些精彩的火花。

總結來說，在找對象的時候V編認為個性可以不一樣，在觀察雙方的不同時可以獲得很多的趣味，喜好如果不同的話，也可以在參與對方的興趣中拓展舒適圈，這些都還在可以磨合的範疇。

不過如果雙方追求的願景本來就不同的話，就不是磨合，而可能適不適合了。面對這樣的對象，V編還是會建議你多考慮一下，畢竟當青春越接近尾巴，越是寶貴。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航