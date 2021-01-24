《異世界誕生2007》：在這個滿溢著小說的世界裡，故事到底還能不能打動人心？

這個時代的文字，還有價值嗎？偶爾寫著業配文，我會想起這個問題。

在電子世界，文字好比齒輪。比起文章的好壞，重要的是有足夠的關鍵字，以轉動隱藏於程式碼背後的演算法。文字不能說沒有價值，但和許多新興的媒體——例如、影片、聲音、圖片等——相比，實在不吃香。

倘若你好奇為什麼我得在這裡談個人私事，請放心：雖然《異世界誕生2007》討論的不包括電子廣告與業配寫作，但《異世界誕生2007》是關於「故事的價值」的故事。故事既討論尼特族的成因、討論作者與讀者之間的關係、亦評亦議2007年的輕小說業界，最終還是回到這個母題：於這個滿溢著故事和小說的世界裡，到底故事能否打動人心？

主客顛倒的一千零一夜

嚴格而言，《異世界誕生2007》並不是話題作《異世界誕生2006》的續作。

雖然《異世界誕生2007》的確引用了《2006》的設定，故事的焦點從車禍而「轉生到異世界」的嶋田隆志、撰寫「隆志的冒險」，幻想兒子轉生到異世界的嶋田文惠，與及努力修補破碎家庭的女兒千佳，轉往描寫與嶋田家有一定交往的藤岡家。

藤岡家的長男京也（キョウヤ）及藤岡太太都曾經在《2006》出現。在《2006》，藤岡太太是個話癆，穿著時髦，塗上鮮豔的紅色口紅的交際花。京也則是千佳的青梅竹馬，也曾經在網路上推廣嶋田文惠寫過的《隆志的冒險》。

然而，這兩個人物並非《2007》最關鍵的角色。《2007》新增了一名叫做「藤岡春奈」（藤岡ハルナ）的病弱少女。春奈剛從醫院回家，年齡比現年13歲千佳要小兩歲。春奈說話口齒不清，體格就好似一名小一小二生，胸部還未發育，臉色蒼白如洋娃娃。

被藤岡太太邀請，前來探病千佳，無意問到「復學」。春奈聽見「學校」，卻面有難色，不知道如何對應。對此好奇的千佳質問京也，對方和盤托出。才知道，春奈患有絕症，時日無多，約莫半年後就會離世。

為了讓春奈能於臨終過得愉快，家人將春奈從醫院接回家中。身為少數與春奈見過面的友人，藤岡家的二人希望千佳能定期前來探病，講講故事，為春奈帶來快樂。

故事也因此成為了一種主客顛倒的一千零一夜。阿拉伯民間故事中的《一千零一夜》，是指說書女山德佐魯（Scheherazade）為了保住性命，因此每夜向強娶自己的國王，講述斷頭的連載故事，吸引國王的注意力，並從中教化國王。

《2007》的故事卻是倒反：千佳之所以要繼續講述《春奈的冒險》，讓春奈和蘭斯洛特公主（i.e. 千佳的替身）開展故事，並非為了保住自己的性命，而是為了保住聽故事者＝春奈的生存意志。

《異世界誕生2007》，講談社發行

你的故事能打動人心嗎？

為了能讓連載故事足夠精彩，激勵時日無多的春奈，千佳開始思考故事的內容。

她向一卷出現過的好青年片山請教，但片山也沒能給出什麼意見，只能說什麼「現場感」之類的空話。逼於無奈，千佳求教母親嶋田文惠。但文惠也沒給什麼好建議，只是讓千佳到連載「隆志的冒險」的留言板求救。

當千佳將處境以「蘭斯洛特」的筆名，投稿到留言板後，千佳卻遭遇到一名署名ㄨ「R.S」，名為「西藤理久」（西藤リク）的版友，狠辣地吐槽：

說到底，你這番話其實是說謊吧？生病的小學生……這怎麼說的謊話也太明顯了吧。怎麼聽起來就像是Key社的成人遊戲啊。

西藤理久是誰？在上述千佳的故事發生之前，小說不斷以插敘介紹西藤理久。

西藤理久今年26歲，曾經是嶋田隆志親近的網友。和嶋田隆志一樣，理久也是個尼特族—— 「並無就職或讀書」的無業遊民——閒來打散工、打彈珠機賭錢、無所事事的黏在電腦面前，終日發夢輕小說作家出道。

西藤理久認定自己是個被世界背叛的人物。理久埋怨劇本創作專門學校的老師，終日認定這批人的創作觀「過於古舊」。理久抱怨家族，認定自己假若在東京之類的大都市居住，就能打開電視，看到深夜動畫，可以輕鬆的去秋葉原的同人活動，磨練自己作為創作者的品味。理久還埋怨政治、埋怨業界、埋怨世界。

最無奈的是，終日埋怨世界的西藤理久也承認，自己寫不出比眼前的「垃圾」和「糞作」要有趣的東西。自退學以來，理久一直在投稿輕小說新人獎，渴望作家出道，但就連一次預選也過不了。當理久打開下載的動畫，卻看見那是輕小說作品改編而成，理久憤然關掉，然後吐槽作品。

理久無法出門，因為「外出更為恐怖。像是理久這樣的人出門，總會無緣無故地走向書店和舊書店。一旦看到整齊地排列好的動漫畫美少女封面的文庫本，理久就想作嘔。」

大家讀起來或者會覺得有點誇張。有過同類經歷的我，覺得故事卻是真實得可怕。曾經有段時間——其實就是不久之前 ——每當我看到廣泛流傳的文章、打開Twitter看到動漫畫插畫、打開Youtube看到剪輯得非常優秀的影片，每種都被他人愛戴，而作者過得風生水起，我總會憤然關掉。

每次看到這些作品，恍如確認自己的無能：為什麼別人可以過得那麼好，我也是如此努力，卻總是一事無成？

厭世的理久將昔日從專門學校聽回來，各種被譽為是「落後於時代」和「不中用」的寫作意見，回彈給千佳。結果千佳卻反問這名失敗的作家：

「就算是展示你心中所有的東西，又能打動人心嗎？」

（あなたの胸の中にあるものでも、 晒すと人の心を打てますか？）

——去展示這些一事無成、充滿著憤懣、中二病、妒忌的故事，又能打動人心嗎？

《異世界誕生2007》，講談社發行

尼特族的「習得無力感」

話又說回來，對理久的處境一無所知的千佳，按照理久的意見，大幅度改變了《春奈的冒險》的走向。同時間，越是深入藤岡家，千佳就越是被在學校被暗戀／被藤岡京也拋棄的少女孤立、甚至被校園欺凌。

某次講完故事後，春奈竟然提及到，自己曾經與千佳的哥哥嶋田隆志接吻——當時嶋田隆志是20多歲的青年，而春奈還只是個幼女。更重要的是，被親吻的春奈，竟然沒有反抗。

千佳陷入混亂，想要代替蘿莉控的哥哥謝罪，卻不知道該如何面對藤岡一家。數日過後，藤岡京也上門尋找千佳，向千佳解釋藤岡一家沒人憤怒。藤岡媽媽甚至默許隆志的蘿莉控——皆因隆志為不出戶的春奈，提供了她本應無法感受到的愛情。

故事裡形容，聽到這件事的千佳，恍如墮入一個她一無所知，道德錯亂的「異世界」。她閉鎖在房間裡不上學，就連媽媽文惠和每星期一次為春奈講故事、與及藤岡再次上門，也絲毫不理。

看到千佳和理久的處境，我忍不住在想，尼特族之所以會成立，會否是基於「習得的無助感」？縱使不斷努力卻不斷失敗，以致到終有一日，認定任何努力都不會被回報，因此畏懼改變，認為改變只會侵蝕這種安穩的現實，只好蝸居在熟悉的「異世界」。

這樣的處境恍如wowaka的名曲〈ローリンガール〉：不斷翻滾，不斷空轉，以致到最後就連做夢和嘗試也不敢，只好連夢想也放棄。

臨終前的禱文

故事急轉直下。春奈病情急速惡化，被送往東京的大醫院。文惠為了治愈千佳的憂鬱，於是叫來了西藤理久上門——「西藤理久」的真名，其實為「西藤六花」。而「六花」，其實是一名曾經被隆志告白，並因為「畏懼收窄距離感」而拒絕對方的女生。

兩人聊起了隆志生前寫的設定，討論了「蘭斯洛特」和「夏露娜」這名角色的原型。尼特族與尼特族，故事作家與故事作家的交流，竟激勵了兩人的生存意欲：想要自殺的西藤理久最後沒死去。憂鬱的千佳最後創作出新的故事，決意上京，為春奈講「春奈的冒險」的最終回。

《異世界誕生2007》，講談社發行

可是，千佳並未有講出自己排練好的故事。當看到醫院裡右眼洋溢著膿和血的春奈，千佳意識到，春奈竟如此類似哥哥故事裡異色瞳孔的夏露娜。千佳認定，春奈想要聽的，其實並不是自己創作的「春奈的冒險」，而是續寫哥哥隆志的冒險故事——因為，隆志的故事角色「夏露娜」（Shalna）的原型，其實就是春奈（Haruna）——

大冒險故事「春奈的冒險」最終回： 長大後的春奈，被稱之為騎士夏露娜了。

接著，她與勇者隆志相遇，一起去旅行了。

就在千佳如此認定的時候，春奈忽然追問。

「那……蘭士洛特公主呢？」

「蘭斯洛特公主」，其實即千佳。那不僅僅是承認「千佳的故事和苦惱有意義」，拯救了一直在苦惱，一直無法面對春奈的千佳，還是對死亡的一種叩問，

「所以……士（死）了啊、去異世界了娘。夏露娜啊、一點也不害怕捏。因為呢，士（死）了以後就變成騎士夏露娜了呢。隆志哥哥也會見到捏。還有蘭士洛特公主呢。」

「對……一定會見到面的……」

「浩（好）高興……士（死）原來是那麼快樂啊……士（死）一點也不可怕……」

「春奈醬……」

「不過，最後海（還）有一句……要改過來哦」

「嗯」

忽然想起來了。明明以前也說過類似的話。

千佳將最後的部分重說一次了。 大家都在異世界裡，過著幸福快樂的生活。

《異世界誕生2007》，講談社發行

故事到底有什麼價值？

我想起那些在監牢、在末期病房、在戰地醫院裡，為臨終者提供洗禮的牧師，或是安慰這批人的心理醫生。這些在死前所講的故事，充滿著欺瞞、詐騙、恍如泡沫，其實什麼也無法改變，是一種失敗而無力的救贖，但又確切地能讓人們赴死。那不能稱之為一個「充滿善意的謊言」——畢竟感受是真確的。真的沒能轉生到異世界，又如何呢？

每當我想不到要寫什麼，或對寫作，對自己的無力感到絕望，我就會去讀書。我會去找那些我喜歡的作者。我閱讀他們寫的故事。我再一次的，一次又一次的被他人的文字打動，並夾雜著妒忌、憤懣、無奈、敬仰、感動與及希望，把書闔上，並開始寫作。那是渴望，終有一日，總有一個人，會在屏幕的另一端期待我寫出的故事。

那微小的感動，就是文字的價值吧。

本文經文學少年的房間. II授權轉載，本文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航