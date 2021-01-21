層層軍力戒備下，拜登順利宣誓就職：民主制度裡最難尋得的，是團結

（中央社）美國總統當選人拜登（Joe Biden）在當地時間20日正式上任，他在就職演說中重申團結的重要性，並誓言做一位全民總統，帶領全國共同度過疫情危機。對外他則承諾修復與盟友的關係，用自身典範領導世界。

在層層軍力戒備下，掛滿多面國旗的美國國會大廈今天迎接新任正副總統。民主黨籍總統當選人拜登與副手賀錦麗（Kamala Harris）在另一半陪伴下，上午10時30分左右緩緩步入國會，為4年一度的總統就職典禮揭開序幕。

典禮不復以往熱鬧，兩黨重量級人物仍多位出席

受「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）影響，今年就職典禮與以往大不相同。賓客人數從過去的20萬人大幅削減至1000人左右，參與者人人面戴口罩，座椅間也保持安全間隔，典禮周邊在管制下也不見以往熱鬧喧囂人潮。

總統川普雖未依傳統參加拜登就職，但今天典禮仍聚集多位共和、民主黨重量級人物，象徵兩黨合作，共同見證政權和平轉移。

最受矚目的出席人士包含副總統彭斯（Mike Pence）、前總統歐巴馬（Barack Obama）、小布希（George W. Bush）與柯林頓（Bill Clinton），及前美國國務卿、2016年民主黨總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton）。

Photo Credit: AP / 達志影像 美國新任副總統賀錦麗與丈夫任德龍（Doug Emhoff）與剛抵達就職典禮現場的第44任美國總統歐巴馬夫婦交談。

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在最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）主持下，現年78歲的拜登近中午時間正式宣誓就職，成為美國第46位總統。賀錦麗也就任成為美國第49位副總統，她也是首位亞非裔女性副總統。

Photo Credit: AP / 達志影像 美國新任副總統賀錦麗，在首席大法官羅伯茲（John Roberts）主持下宣誓就職。

拜登演說對內誓言做「全民總統」，對外致力修復與盟友關係

如同先前預期，拜登長約20分鐘的就職演說以團結為主題，對內他誓言做一位「全民總統」，對外則承諾致力修復與盟友的關係，並以自身典範來領導世界。

拜登表示，美國史上鮮少出現如現在一般充滿挑戰與困難的時期，目前要面對的有比二戰奪去更多條美國人民生命的百年一見致命病毒、醞釀400多年對種族正義的呼聲、地球對存亡的呼救，以及政治極端主義等。

拜登指出，要克服這些挑戰、重拾美國靈魂與確保國家未來不能只靠嘴巴說，而是需要民主當中最不好取得的事物，就是團結。但他強調，團結一心能讓美國完成偉大的事。

拜登也向去年大選沒有將票投給他的民眾喊話，希望未來他們能聽他把話說完，並評估他的人與他的心。他說若這些民眾還是不贊同他，那就這樣吧，這就是民主，這就是美國，在國家圍欄中和平表達異議的權利，或許是美國最大的優勢。

但拜登強調，意見不同不應導致分裂，並承諾他會做全體美國人的總統。

在外交領域，拜登並未有太多著墨。他表示，上任後將修復與盟友的關係，並再次與世界來往，為的不是面對過去的挑戰，而是當前與未來的挑戰。

拜登也指出，美國不會僅以自己的力量為榜樣來領導世界，而是以自己的榜樣為力量，並強調美國會是堅實與可信賴的和平、進步與安全夥伴。

彭斯夫婦出席就職典禮，卸任前曾和賀錦麗通電話

美國卸任副總統彭斯與夫人凱倫（Karen）今天出席新總統拜登的就職典禮，而沒有前往歡送卸任總統川普的儀式。彭斯為新任副總統賀錦麗鼓掌，典禮後賀錦麗送彭斯夫婦離去。

Photo Credit: AP / 達志影像 美國新任副總統賀錦麗及其丈夫任德龍，在就職典禮現場與前任副總統彭斯及其夫人凱倫交談。

Photo Credit: AP / 達志影像 階梯上方為美國新任副總統賀錦麗及其丈夫任德龍，下方則為甫卸任的副總統彭斯及其夫人凱倫。

川普（Donald Trump）沒有出席拜登的就職典禮，彭斯則和夫人凱倫現身，並在賀錦麗抵達國會大廈的典禮會場時鼓掌歡迎。

《美聯社》報導，在典禮結束後，賀錦麗與丈夫任德龍（Doug Emhoff）在國會大廈台階上與彭斯夫婦告別。雙方站著交談幾分鐘，還露出笑容，隨後彭斯夫婦才上車離開。

依照傳統，本應由新總統拜登送卸任總統川普離開會場，但因川普未出席，改成賀錦麗送彭斯。

共和黨籍的彭斯曾任印第安納州州長。《路透社》報導，知悉內情人士表示，彭斯夫婦今天將搭機飛往印第安納州哥倫布市（Columbus），回到老家，將受到當地支持者和親友歡迎。他們計畫在今年稍後遷回印第安納州居住。

川普的支持者6日闖進國會山莊，當時有部分川粉揚言要絞死彭斯，因為他拒絕設法在國會推翻拜登贏得總統大選選舉人團投票的結果。

在川普4年任期期間，彭斯是他的死忠副手，但因未能力挺川普將選舉結果翻盤，遭到川普冷落，直到兩人卸任前雙方才尋求修補關係。

彭斯14日曾和賀錦麗通電話，這是卸任川普政府與拜登新政府間的最高層級接觸。

共和黨籍前總統小布希夫人蘿拉（Laura Bush）的幕僚長麥布萊德（Anita McBride）表示，川普拒絕出席拜登就職典禮是違背傳統的糟糕行徑。她讚揚彭斯近日的表現說：「儘管壓力沈重，他做了正確的事，沒有退縮。」

華府戒備嚴密無重大事故，預定2場示威活動都取消

Photo Credit: AP / 達志影像 2周前遭民眾闖入的國會大廈，在新任總統拜登就職前夕已戒備森嚴。

美國第46位總統拜登在當地時間20日順利宣誓就職，安全戒備嚴密的華府沒有發生任何重大事故。這次當局出動2萬5000國民兵駐守防備，通常擠爆會場的觀禮人潮則消失無蹤，情景大異以往。

空前維安措施確保拜登和副總統賀錦麗在國會大廈外舉行的典禮順利宣誓就職，全程平安無事。就在2週前，暴民才闖入國會山莊，意圖阻止國會認證拜登贏得總統寶座。

拜登在就職演說中表示：「我們站在這裡，不過幾天前，暴動的群眾以為他們可用暴力箝制民眾的意志，阻撓民主運作，把我們驅逐出這塊聖地。但事情未如他們所願，今天不會，明天也不會，永遠都不會。」

在6日的攻擊事件之後，有些右翼極端主義團體曾誓言要干擾拜登的就職典禮，但今天華府只有零星的小規模抗議。

在華府聯邦車站（Union Station）外面，國民兵持步槍守在裝有帶刺鐵絲網的圍籬後面，這些圍籬把國會山莊完全包圍起來。

一小群抗議民眾站在安全區外面。其中一人透過擴音器喊話說：「如果拜登要帶美國下地獄，就去吧。」

根據國家公園管理局（National Park Service），在就職典禮後遊行前往白宮的路線上，原本預定有兩場示威活動，但後來都取消了。

前國務院恐怖活動分析家普魯欽斯基（Dennis Pluchinsky）說，任何抗議活動都不會打斷就職典禮。他表示：「他們只是想表示不屈服，玷汙就職典禮。」

蕭美琴獲邀出席，1979年以來首次正式邀請

駐美代表蕭美琴獲邀出席拜登就職典禮，知情人士表示，蕭美琴出席美國總統就職典禮有重要突破意義，這是「1979年以來，我國第一次獲得美國就職典禮籌備委員會的正式邀請」。

知情人士指出，過去台灣無論是大使或來自台北的祝賀團出席美國就職典禮，都是透過美國國會議員提供的入場券參加。

Photo Credit: （駐美代表處提供）中央社 美國第46位總統拜登將於美東時間20日中午正式宣布就 職，駐美代表蕭美琴也獲邀出席就職典禮。

知情人士表示，自斷交後，台灣未曾以「外交使節團」身分出席美國就職典禮。前駐美代表程建人與沈呂巡向媒體表示，如果就職典禮籌委會有邀請外國使節團，駐美代處應該要極力爭取；「但是事實上，過去無論是程建人或沈呂巡都未曾在任內以外交使節團身分獲邀請」。

知情人士說，今年因為疫情關係，國會議員不再有大量入場券能提供，僅能比照美國國情咨文模式，攜帶一名「配偶或其他親友」參加。於是台灣無法再循過往模式向國會議員申請入場券參加，導致外交部日前初步向外界表示，今年爭取參加的困難度確實比較高。

知情人士表示，台灣政府充分瞭解台灣出席美國就職典禮的重要性，在蕭美琴及駐美代表處人員的努力下，蕭美琴首次獲得「第59屆美國總統就職典禮」主辦單位「就職典禮國會聯合委員會」的正式邀請，並「比照」其他國會議員及外交使節團一樣能攜帶一名親友參加。蕭美琴已代表我國政府參與新任總統拜登的就職典禮。

「這是1979年來，我國第一次獲得美國就職典禮籌備委員會的正式邀請，充分展現台灣與新任拜登團隊的緊密友好關係，並展現台美關係的發展是美國兩黨均支持的趨勢」，知情人士指出，前段時間特定人士或媒體提出的質疑，完全沒有依據，只是企圖帶風向，甚至展現他們對台美關係實況實屬「外行」。

知情人士說，實際上，蕭美琴上週就已經收到籌備委員會的邀請函，並且規定要進場必須提前進行武漢肺炎篩檢，蕭美琴昨天其實已經在臉書「暗示」她通過篩檢了。

知情人士指出，蔡政府將持續以踏實、穩健方式推動台美關係的發展，與未來拜登團隊加深雙方的緊密合作關係，並確保美國跨黨派向對台美關係的支持。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：黃筱歡