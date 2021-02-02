現代劉姥姥「拼單」實現名媛夢，中國底層螻蟻仍相信自己能進大觀園

最近一段時間，中國網路掀起了一股探店熱。借助手機短視頻的快速傳播能力，很多隱身於街頭巷尾的美食小吃進入大眾的視野；普通人也能有幸一窺頂級富豪奢靡的生活，不由地發出「貧窮限制了我的想像」的感慨。

「北京最貴的日用品商店，一塊桌布一萬塊（以下為人民幣），一個盤子兩萬塊，24K鍍金的馬桶刷要7385塊；北京三源裡菜市場有人每週花20萬買水果，一串葡萄要2000元，一個橘子也要花50元；還有號稱全國最大的貓舍，一隻貓的身價40萬，給貓洗澡的沐浴露套裝也要2000元。」

這些不是童話裡的故事，而是當今日益崛起的中國富裕階層隱秘生活的一部分。過去人們常言，富人和窮人生活在兩個平行世界，彼此幾乎沒有什麽交集，兩個群體都在既有的刻板印象下相互打量。

《紅樓夢》裡劉姥姥三進大觀園見證了榮府上下衣食住行的極盡奢華，曹雪芹曾在書中這樣描述「金陵四大家族」：「賈不假，白玉為堂金作馬；阿房宮，三百里，住不下金陵一個史；東海缺少白玉床，龍王請來金陵王；豐年好大雪（薛），珍珠如土金如鐵。」

劉姥姥二進大觀園的時候發生了這樣有趣的一幕。在一次宴會上，鳳姐為了逗食量大的劉姥姥，偏偏端給她一碗鴿子蛋。劉姥姥不認識鴿子蛋，誤以為是雞蛋，居然稱讚說：「賈府裡的母雞長得俊俏，生下來的蛋這麼小巧，也俊俏。」

鳳姐笑著告訴劉姥姥：「她碗裡的蛋是一兩銀子一個，要她快點嘗嘗，一旦冷了，就不好吃了。」劉姥姥用筷子「打撈」了半天，也難以夾起一隻鴿子蛋，好不容易送到嘴邊了，偏偏跳到地上。劉姥姥心疼地說：「一兩銀子，也沒聽見響聲兒就沒了。」

劉姥姥一進榮國府的時候，鳳姐給了她二十兩銀子。這錢對於當時的賈府而言，算不上什麼，一碗鴿子蛋的錢而已。但對於劉姥姥一家，可是一筆不容小覷的財富，它可以是劉姥姥家一年的開銷。

劉姥姥靠著她農村人的樸實和察言觀色的高情商，給沉悶的大觀園帶來了久違的歡聲笑語，她並不在意自己被人取笑，還自嘲「食量大如牛」，林黛玉曾略帶嘲諷的稱她為「母蝗蟲」，她也不以為意。

過去，並不是所有尋常人家都有幸像劉姥姥那樣傍上富親戚，見識到如夢如幻的大觀園。但是身處今天自媒體的時代，上流社會不再遙不可及，就算是普通的工薪族、月光族也可以通過拼單實現名媛夢。

Photo Credit: Sun Wen @Wiki Public Domain

最近，一個叫做「@大LOGO吃垮北京」的視頻帳號火了，自去（2021）年以來的三個月裡，他漲粉上千萬。目前已有超過2000萬粉絲，獲得超過1.5億個讚。

視頻中的他經常梳著時髦的油頭，戴著一副圓框眼鏡，上身穿著黃色的衛衣，下身穿黑色的褲子，背後還背著黑色的雙肩包。網路上關於這位大LOGO的資訊並不多。不過有視頻這樣點評他：「近期三月漲粉3000萬的大LOGO，實在太強，88年出生，現居北京，2019年2月進入視頻網站，12月底確定風格，做到8月漲粉300萬，八個月後漲到了1680萬粉絲。」

有人說：「他把奢侈和接地氣做到了平衡，雖然他吃到的東西都是一些高端的，但是卻充滿人情味，吃的是高端的食品，進出高端場所，卻讓普通人也能通過他的講訴去想像，體會到咱們也能吃高級餐。看著他吃東西，碗裡的泡麵都變得更香了。你說他有錢吧，每天穿同一件黃色短袖，你說他沒錢吧，每天吃那麼貴的東西。」

在一期「菜市場中的勞斯萊斯」節目中，他來到北京三源里菜市場。這裡號稱是全北京最好的菜市場，在裡面可以買到全世界的水果和食材。由於地處北京核心區且靠近外國使館區，光顧這裡的人不是達官貴人就是明星，價格自然不會很親民。

據介紹，一種叫做「大地之水」的青葡萄，顆粒飽滿，晶瑩剔透，售價680元／市斤，買一串就要超過1000元；還有一款10只禮盒裝的果凍橙，據說口感像果凍一樣，售價980元；另外，還有7萬一條的黃花魚，上架根本不愁賣。

他還在視頻中多次提到北京高端商場SKP，據悉它是目前的中國「店王」，多次蟬聯中國內地年銷售額最高的商場。在日用品區，一塊鑲鑽桌布一萬元以上，材質為100％亞麻；一個粉色的瓷咖啡壺要6000元；放髒衣服的髒衣簍要2萬。在超市區，正宗的陽澄湖大閘蟹685元／只；促進血液迴圈的梳子599元／個；有美白效果的牙膏210元／只。

當他逛完超市到收銀台結帳，聽著掃碼的聲音，他開玩笑說：「滴著我心疼。」當收銀員告訴他總金額是8093.32元，他好奇地問收銀員：「消費這個金額的人多嗎？」收銀員不假思索地回答道：「不少挺多的，十幾萬的都有。」

他的其他視頻主要介紹了到豪華餐廳消費，基本上每個菜品都在千元以上。他在網上火了以後，不少明星也邀請他到自己的餐館去品嘗美食。

劉姥姥幾次進出大觀園，回到家鄉後，難免要和鄉里鄉親分享自己的見聞，可惜當年的她沒有手機和網路，無法讓更多人知道。今天的這位劉姥姥可不一樣，他不僅親身體驗到只有極少數人才能享受的燈紅酒綠、紙醉金迷，還讓螢幕前無數的社畜、螻蟻們由衷地憧憬著，只要努力奮鬥就能有朝一日實現的黃粱夢。

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在一個正常的社會裡，每個人都有追求美好生活的權利，每一個正當致富的人都有權在他人面前炫耀他的雍容華貴。但是從來沒有一樣國家像中國這樣讓人認知錯亂，一邊是穿梭於名流會所窮奢極欲的上流階層，另一邊是蝸居在不見天日地下室痛苦掙扎的低端人口；一邊是如過江之鯽般移民歐美享榮華，另一邊卻不厭其煩教大眾為愛國做犧牲；一邊是享用進口特供商品保平安，另一邊卻用全民身體做實驗。

杜甫的「朱門酒肉臭，路有凍死骨」用來形容今天的中國再貼切不過。就在武漢肺炎疫情再次大爆發，很多人因失業而生活無著落的時候，華為二公主姚安娜高調出道，以「破格公主」的記錄片宣告自己的「勤奮努力」、「自由獨立」和「打破常規」。

視頻中的她，健身有私人教練，唱歌有專業擬音師，住在大豪宅，出有寶馬雕車香滿路，這是多少人憧憬的人生勝利組。令人意外地是，這位「破格公主」幾乎遭遇了全網的集體抵制。

有網友說：「白天給資本家創造財富，下班學資本家講話思想，晚上看資本家女兒跳舞，週末逛商圈的時候給資本家的店磕個頭，加班的時候用資本家的手機拍個月亮。」還有人說：「我們是工農聯盟的社會主義國家，有公主嗎？」

還記得馬克思（Karl Marx）在《資本論》裡曾經說過這樣一段話：「如果有百分之二十的利潤，資本就會蠢蠢欲動；如果有百分之五十的利潤，資本就會冒險；如果有百分之一百的利潤，資本就敢於冒絞首的危險；如果有百分之三百的利潤，資本就敢於踐踏人間一切法律。」

19世紀，馬克思生活的歐洲資本主義蓬勃發展，資本家為了賺取更多的利潤，所採用的主要手段就是強迫工人長時間高強度地勞動。資本家支付給工人的工資僅能讓工人維持基本生活，而工人為資本家創造的價值卻遠大於所獲報酬，資本家剝奪的這部分利潤就是馬克思所說的「剩餘價值」。

過去的資本家再冷血，尚且會支付工人工資，但是今天中國的資本家竟然把工人創造的價值全部拿走，連正常的工資都不給勞動者。

1月11日，在江蘇泰州發生一起可以載入勞工運動史冊的事件。一位餓了麼外賣員因為多次討要5000元工資無果，絕望地站在寒冷的街頭。沉思片刻後，他毅然決然地用汽油澆身，接著扣動打火機，此時的他瞬間變成一團火球。一旁的路人見狀後，連忙抄起滅火器為他撲火。火滅後，他說的第一句話是：「我不要命，我要我的血汗錢。」

據悉，他雖然暫時獲救了，但是全身燒傷面積達80％，呼吸道嚴重燒傷，整個人已經奄奄一息，後期的治療費用可能達百萬以上。

他是一個來自農村的普通的工人，他是兩個女兒的父親，也是妻子的丈夫，母親的兒子。他是家裡的頂樑柱，為了掙一點微薄的工資，每天在寒風中奔波。那些被扣下的工資，可能是他女兒上大學的學費，可能是他老母親看病的費用，也可能是他過年買菜買肉的開銷。這5000元對頂級富豪來說可能連塞牙縫都不夠，但是對農民工來說卻是生存的希望。

每到農曆年關歲末，中國有太多這樣因為討薪無果而走上絕路的農民工兄弟。善良的人即使走投無路，也選擇了傷害自己，而不是加害他人。

法國大文豪雨果（Victor Hugo）曾經在《笑面人》中寫道：「富人的天堂，是建築在窮人的地獄之上的。」

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