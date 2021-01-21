停止退出世衛、重返《巴黎氣候協定》：拜登就職首日17項行政命令重點一次看

（中央社）美國總統當選人拜登（Joe Biden）於當地時間20日正式宣誓就職，隨即連簽17項行政命令逆轉川普政策，包含停止退出世界衛生組織（WHO）程序、重返《巴黎氣候協定》等，並要求民眾未來100天戴上口罩。

現年78歲的民主黨籍拜登20日中午宣誓就職成為美國第46位總統，下午隨即在白宮簽署17項行政命令、備忘錄與信函等，逆轉前總統川普任內多項措施，以應對「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情、氣候變遷與種族議題等3大挑戰。

拜登向記者表示：「我認為沒有時間再等，要立即開始工作，沒有其他日子像今天一樣適合開工。」

拜登新措施主題 內容 疫情應對 停止退出世衛，指派醫學顧問參與世衛執委會會議

啟動「100天戴口罩挑戰」計畫，要求聯邦政府人員在大樓內佩戴口罩

設立「2019冠狀病毒疾病應對協調官」 經濟 考慮將驅逐房客與法拍禁令至少延長到3月底

延長學貸暫停償付至少到9月底 氣候變遷 重返《巴黎氣候協定》

指示內政部暫時停止租賃北極國家野生動物保護區石油鑽探權

撤回Keystone XL石油管道的許可證

修改先前曾被放寬的車輛排放量標準

重新建立專責溫室氣體社會成本的工作團隊 族群、性別正義相關 廢除川普任內對數個穆斯林占多數國家發出的旅行禁令

暫停建造美墨邊境圍牆

強化《追夢人法案》

強化《1964年民權法案》，要求聯邦政府不得有基於性傾向和性別認同的的歧視

啟動整體政府促進種族平等計畫 其他 要求行政分支任命的官員簽署操守保證書，禁止為個人私利行事，並要求維護司法部的獨立性。

要求國家行政管理和預算局（OMB）主任制定現代化監管建議，撤銷川普政府監管審批程序

疫情應對：停止退出世衛，啟動「100天戴口罩挑戰」

在疫情應對部分，川普因為不滿世衛處理疫情不當，去年5月宣布退出，原定今年7月正式生效。拜登今天停止美國退出世衛的程序，且將派他的首席醫學顧問佛奇（Anthony Fauci）率團參與本週世衛執委會會議，並在21日會中發表演說。

此外，拜登也啟動「100天戴口罩挑戰」計畫，要求民眾盡他們國民義務，未來100天戴上口罩。拜登同時簽署行政命令，規定所有聯邦政府人員與臨時雇員在大樓內皆需配戴口罩，並保持安全社交距離。

為了確保聯邦政府迅速果斷對抗疫情，拜登今天也簽署行政命令，設立「2019冠狀病毒疾病應對協調官」（COVID-19 Response Coordinator）一職，未來將負責協調跨部會疫情應對，包含疫苗的生產與配發，並直接向總統報告。

由於疫情為美國帶來巨大經濟衝擊，拜登今天籲請相關行政部門，考慮將驅逐房客與法拍禁令至少延長至3月底，並延長學貸暫停償付至少到9月底。

氣候變遷：簽署重返《巴黎氣候協定》文件，檢視多項環境政策

針對氣候變遷，拜登今天簽署重返《巴黎氣候協定》文件，文件當天就會遞交給聯合國；30天後，美國就會再度成為協定一員。

不只如此，拜登也簽署行政命令逆轉川普過去多項環境政策，其中包含指示內政部暫時停止租賃北極國家野生動物保護區（Arctic National Wildlife Refuge）石油鑽探權，並要求相關部會檢視過去4年所實施危害公共衛生、環境的規定與行政作為，並採取必要行動。

種族正義：停建美墨邊境圍牆、廢除穆斯林國家旅遊禁令

在確保種族正義方面，拜登20日採取多項作為，包含廢除川普任內對數個穆斯林占多數國家發出的旅行禁令、暫停建造美墨邊境圍牆、啟動整體政府促進種族平等計畫等。

《紐約時報》報導，氣候方面的行政命令還包括要撤回Keystone XL石油管道的許可證、修改先前曾被放寬的車輛排放量標準，以及重新建立一個專責溫室氣體社會成本的工作團隊。

除了種族正義之外，另一項簽署的行政命令則是強化《1964年民權法案》，要求聯邦政府不得有基於性傾向和性別認同的的歧視，同樣也是一反過去川普政府的政策。

《CNN》報導，拜登也打算強化先前遭到川普破壞的「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（簡稱《追夢人法案》），讓孩童時期以非法方式抵達美國的移民獲得保障。

白宮新聞發言人莎琪（Jen Psaki）以及拜登團隊高階官員表示，21日將是拜登首日完整的辦公日，會將工作重心放在武漢肺炎疫情。22日則聚焦在拜登的經濟紓困政策，包含對安全網計畫、聯邦醫療補助，以及失業保險。

下一週的工作重點則包含了國內經濟（要求政府購買或使用來自美國公司的服務）、氣候（重新建立科學與科技專家小組）、醫療照護、移民等重大政策。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：黃筱歡