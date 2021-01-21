「療癒神番」《PUI PUI天竺鼠車車》，導演靈感來源要感謝「馬路三寶」？

當開車碰到塞車時該怎麼辦？急躁無奈之際，偏偏後面還跟著一台救護車……這麼平常生活發生的小事，就是日本定格動畫短片《PUI PUI天竺鼠車車》的故事劇情，號稱「大人的毒品」，根本是大人的療癒片，看了完全停不下來！

從2021年1月5日開始，《PUI PUI天竺鼠車車》（PUI PUIモルカー，是モルモット（天竺鼠）＋カー（car）的組合字）於每週二早上7點35分在號稱「世界最強電視台」的東京電視台播出，台灣在木棉花的YouTube頻道同步更新，每集長度為2分40秒（160秒），總共12集，預計播映到3月，本片也是導演見里朝希的第一部電視動畫作品。

萌度爆表的《PUI PUI天竺鼠車車》，把路上的車子全變成毛茸茸的天竺鼠，透過天竺鼠的視角呈現日常生活，並讓人類坐進車內，將天竺鼠做為交通工具車車移動，療癒可愛的超萌畫風，簡單童趣的內容、溫馨舒服的畫面，推出才短短幾天立刻就爆紅，意外成為大人都愛看的作品，被封為「本季霸權」、「療癒神番」、「新番霸主」。網路觀看流量、聲量都狠甩其他動畫，連最後一季的《進擊的巨人》都被比下去，號稱「小朋友看《鬼滅之刃》，大人看《天竺鼠車車》」，真的有毒，會讓人忍不住一看再看的「超魔性動畫」。

定格動畫也是逐幀動畫、逐格動畫，最基本的製作方法是利用相機當拍攝工具，拍攝主要對象一連串的相片，每張相片之間為拍攝對象作小量移動，最後把整輯相片連續快速的播放就完成了。

《PUI PUI天竺鼠車車》製作團隊慢慢地一點一點移動天竺鼠填充玩偶，讓每個天竺鼠車車都有不同的動作，再以相機逐幀拍攝連續的相片，這樣天竺鼠們看起來才像真的在連續移動。而這些都要多次反覆調整才能構成，拍攝及後製時間非常耗時。

導演見里朝希認為世界發生太多令人沮喪的交通事件，開車常會發生心煩意亂的事情，遇到惹人生氣的駕駛，本身就有養天竺鼠的見里朝希於是想到：「如果馬路上的汽車，都變成了可愛的天竺鼠該多好？」如果將馬路上所有車輛都跟可愛的天竺鼠融為一體，當碰到塞車或讓人煩躁的事情時，也會因為看到天竺鼠可愛的屁屁而釋懷。

於是見里朝希以羊毛氈縫製成天竺鼠造型公仔，黏土為製造素材，顯露手做的感覺，完美展現天竺鼠細膩的表情與神韻。原本設定的收視族群為兒童，因此劇情都沒有台詞與對白，但天竺鼠車車會發出「PUI PUI」的聲音，主角群中站C位的天竺鼠車車，真實配音的聲優就是見里朝希的姊姊見里瑞穗飼養的天竺鼠「馬鈴薯」，花色也是照著馬鈴薯依樣畫葫蘆出來的。

而且第一集就有導演與導演的姊姊參與演出，那個在車上戴耳機聽歌，滑手機刷天竺鼠照片，無視路況，導致整條道路大塞車的三寶駕駛，就是見里朝希，而後面坐在「馬鈴薯」車上，被卡在車陣中的女生，就是見里瑞穗。

逐格動畫採實景拍攝的創作過程極為辛苦，製作更是毫不馬虎，以天竺鼠真實動作與行為當藍圖，片中的人類大多以小人偶方式呈現，天竺鼠車車會載人、咀嚼生菜及紅蘿蔔，為了貼近天竺鼠的狀況，車子發出的「PUI PUI」聲音，全部都由真實的天竺鼠配音，製作單位還特地找了許多隻天竺鼠聲優，每天大概也只能拍攝三至四秒的畫面，因此每週一集「有毒的160秒」的動畫，背後花費的時間精神，對導演及製作團隊已經是最大的極限了。

見里朝希就讀東京藝術大學時期就以定格動畫獲得國際大獎，學生時代的作品偏黑暗、獵奇與寓意，分鏡與敘述非常流暢，《我的小羊》與《Candy.zip》的故事內容就很驚悚、恐怖與不安。《我的小羊》描述一隻小羊被狼吃掉後，全家身心遭受創傷後遺症，羊媽媽還拐走了一個小男孩，而「爸爸變成狼」則有著明顯的性侵亂輪意味，而羊媽媽是否真的囚禁小羊、拐走小男孩等內容，也都讓人產生許多聯想。

Photo Credit: 《 PUI PUI 天竺鼠車車》

《PUI PUI天竺鼠車車》是由天竺鼠車車構成的世界，天竺鼠為主要角色，人類的交通工具都是這些天竺鼠，車車也能靠自己的意志活動，搭配真人、小人偶及羊毛氈天竺鼠，還有天竺鼠警車、天竺鼠救護車等各種車種，劇情簡單明瞭易懂，風格明亮清晰可愛，節奏輕快淺顯紓壓，僅靠不同天竺鼠角色的叫聲與肢體動作，就可以傳達真摯的情緒，依舊能讓觀眾清楚知道故事訊息。

天竺鼠迷導演見里朝希，對天竺鼠的神態掌握得非常真實詳細，完美呈現出天竺鼠的神情。見里朝希表示，希望讓動畫世界貼近真實，擴張這部作品的無限可能性。因此片中的人類可以餵天竺鼠車車吃蔬菜或胡蘿蔔，到商店買東西時也能臨停，讓車車在外面等候，每集都會圍繞在不同情境與故事，設計得恰到好處的劇情，讓冰冷的機械車體有了生命。

每集的主題基本上緊扣著都市汽車會遇到的狀況，從第一集《塞車了是誰的錯？》個性隨和的馬鈴薯遇到塞車，遇見需要幫忙的人就會挺身而出。第二集《抓住銀行搶劫犯！》時常被捲入麻煩事中的膽小鼠西羅摩被劫車，被槍指著時媲美名畫《吶喊》的驚嚇表情與哭顏，整個可愛到不行。最新的第三集《救出貓咪大作戰》阿比碰到貓咪被留在車子裡，大熱天差點中暑，車車們會熱、塞車會著急、會怕搶匪、鼠車雖然怕貓咪還是會擔心貓咪被關在車子裡……，其實都是日常生活的寫照，引發大家的共鳴，非常有感。

當然也要介紹《PUI PUI天竺鼠車車》五隻主要的角色，每隻天竺鼠車車都有人設，有自己的名字與獨特個性，會根據自由意識而行動，若不看緊他們就會隨時被紅蘿蔔、椰菜等誘餌分散注意力而亂跑。

馬鈴薯：馬鈴薯的原型是見里瑞穗的寵物。馬鈴薯是隻悠閒的鼠，喜歡吃胡蘿蔔，只要看到有人需要幫助，絕對會義不容辭地幫忙。在第一集遇到需要幫助的救護車時，馬鈴薯立刻展開神救援，是隻非常可靠又熱心的鼠鼠。 西羅摩：西羅摩特別膽小，莫名其妙地就會碰見各種麻煩，很容易被心地善良的車主寵壞，遇見壞人也容易被利用。第二集西羅摩乖乖地停待在街上等主人，就遇到銀行搶劫，可憐的西羅摩只能躲在角落瑟瑟哭泣。 阿比：阿比個性嚴謹認真，好奇心強烈，最大的特點就是怕貓。阿比是開車新手，因此車身有新手駕駛的標誌。阿比夢想著有一天能順利從學校畢業，第三集一隻大橘貓竟然上了阿比的車，把阿比嚇到直發抖，雖然很害怕，但阿比鼓起勇氣幫助橘貓免於中暑的危機。 巧克力：巧克力是隻時尚小美鼠，外型清新可愛，也很勇敢強大，頭上戴著小花，夢想著有天能成為No.1的天竺鼠車車。 泰迪：泰迪很愛吃，什麼東西都吃，身體很好，卻是個麻煩製作者，周圍的人都非常怕他。泰迪也是第四集的主角。

而《PUI PUI天竺鼠車車》究竟在爆紅什麼？為什麼連大人都愛看？我大致歸列以下六個原因：

天竺鼠車車可以直接透過YouTube免費看，160秒輕輕鬆鬆一下子就看完。很多人一次看不夠，還能多刷好幾次。 圓滾滾的大眼睛、肉肉胖胖的大屁股、四肢短小、外型傻呼呼的天竺鼠車車超級可愛又療癒，惹人憐愛的顏藝表現，只要看了就會中毒。 每台天竺鼠車車都有專屬的名稱與不同的個性，外表圓潤可愛，各自的內心戲也很多元，非常吸粉。 每集天竺鼠車車都會遭遇不同的交通安全故事，笑稱可以當成交通安全宣導片。 由真正的天竺鼠擔任聲優，本色出演，結合了真實與虛擬的衝突感，也帶來新鮮感。 劇情安排巧妙，每集故事的解決手法都能巧妙融合天竺鼠的習性，看似無厘頭卻又相當有趣。

雖然原本是部兒童取向的作品，但播出後反倒意外獲得許多大人的喜愛，成為「療癒神番」，大家都想搭上這麼可愛又逗趣的天竺鼠車車。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航