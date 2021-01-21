美準國務卿布林肯承諾確保台灣自我防衛，認定中國無疑是美國最大挑戰

（中央社）美國參議院外委會在當地時間19日召開國務卿提名人布林肯（Antony Blinken）人事聽證會。談及台灣時，布林肯表示，拜登（Joe Biden）政府絕對會延續對台承諾，不只確保台灣有能力自我防衛，也盼台灣在國際上扮演更大角色。

趕在總統當選人拜登就職前夕，參議院外交委員會19日下午針對國務卿提名人布林肯人事案召開聽證會，現場多位議員關切美中關係及北京對香港、台灣的侵略野心。

布林肯承諾拜登政府將保台有能力自我防衛、促成國際參與

共和黨籍參議院外委會主席里契（James Risch）開場致詞就向布林肯提及中國挑戰與台灣的重要性。

里契表示，中國是美國戰略與全球競爭者，中共經常進行經濟脅迫、軍事侵略、人權侵犯與影響力作戰，他希望並且預期拜登政府將尋求兩黨合作，共同面對中共帶來的挑戰，而其中一項挑戰就是台灣。

里契指出，北京摧毀香港自治，使台灣未來的問題更加迫切與嚴肅；中國軍事現代化及擴張作為大幅度改變印太區域權力平衡，讓美國軍隊與印太盟友夥伴都處於危險之中。他說：「台灣是重要戰略議題之一，應持續被視為（美國）戰略要務。」

共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）則指出，中國顯然想成為全球地緣政治、經濟與軍事領袖，並將威權主義強加在他國身上，這可能對世界各地人民自由造成巨大威脅，並詢問布林肯對台灣與美國對台承諾的想法為何。

布林肯回應表示，美國對台灣的承諾堅定且長期跨越黨派，例如《台灣關係法》及《美中公報》。確保台灣有能力自我防衛抵抗外來侵略，就是承諾的一部分，「拜登政府絕對會持續這些承諾，確保台灣有能力（自我防衛）」。

布林肯指出，他也希望看到台灣在世界各地扮演更大角色，包含在國際組織中。在加入會員不須有國家地位的國際組織，台灣應該要成為會員；至於需要國家地位的組織，則有其他方式能讓台灣參與。

此外，布林肯說，卸任的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）有頒布一些規定，他的團隊會依據《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act）仔細研究。

蓬佩奧9日透過聲明，宣布取消美國長年為美台交往所自設的限制，被視為是雙邊關係近年一大進展。據了解，前總統歐巴馬（Barack Obama）任內曾設下駐美代表處人員不得進入國務院、台方不得在雙橡園升旗，及美國政府機構內不得展示中華民國國旗等限制。

去年12月27日生效的《台灣保證法》明定，法案生效180天內，美國國務卿應檢視對台交往準則並發布更新版本，並指「國會意見」（sense of Congress）認為，美國對台準則制定目的應是深化、擴大美台關係，並以雙邊關係的價值與重要性作為依據。

布林肯最後強調，他曾在總統蔡英文競選期間在國務院接待她，她成為總統後雙方也多次進行談話，他當時身分為副國務卿，「對台承諾是我們非常堅定信守的事」。

待人事聽證會召開後，參院外委會須對布林肯提名案進行投票，通過才能將案件交至參院全院審議與投票，提名案獲過半參議員支持即通過。

認定中國是美國最大挑戰，贊同蓬佩奧認定中國打壓維吾爾族

美國參議院外委會19日召開國務卿提名人布林肯人事聽證會，聚焦中國、伊朗與俄羅斯等議題。布林肯表示，北京無疑是美國最大挑戰，美中關係對抗成分增加，有競爭但也有合作面向。

美國政權20日進行移交，參議院外交委員會19日下午針對國務卿提名人布林肯（Antony Blinken）人事案召開聽證會。現場不少議員關切中國議題，布林肯致詞也強調美國能夠勝過中國，讓世界知道一個民有、民治的國家，可以做到民享。

參院外委會民主黨籍首席議員梅南德茲（Bob Menendez）表示，不少議員認為美國若要成功，不只應對抗也應與中國競爭，例如在外交聯盟、安全、價值與貿易方面。他相信中國是美國最大國安挑戰之一，也帶來經濟挑戰，並詢問布林肯如何看待此議題。

布林肯回應表示，中國無疑是為美國與美國人民利益帶來最大挑戰的國家，美中關係對抗成分日益增加，絕對有競爭部分，但雙方利益重疊之處，仍有合作地方。

布林肯說，美國應開始從一個有力位置與中國打交道，而非弱勢位置。他說，當美國與盟友合作，而非不當批評他們時；當美國參與、領導國際組織，而非退出讓中國制定規則時；當人權遭侵犯或香港民主遭踐踏，美國起身維護自身價值時，「這些時刻都能讓美國取得有力位置」。

Photo Credit: AP / 達志影像 共和黨籍參議員葛蘭姆，在人事聽證會上詢問布林肯是否贊同卸任的國務卿蓬佩奧19日正式認定中國對新疆維吾爾族的打壓認定為「種族滅絕」。

此外，共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）詢問布林肯，贊不贊同卸任的國務卿蓬佩奧19日稍早正式將中國對新疆維吾爾族的打壓認定為「種族滅絕」（genocide）；布林肯迅速表示他贊同。

布林肯指出，強迫男人、女人與孩童待在集中營，並試圖「再教育」他們讓他們遵從中共意識形態，這些作為都顯示北京正進行種族滅絕，我同意國務院的調查結果。

至於他上任30天內會針對新疆情事拿出什麼作為，布林肯指出，他會檢視美方有什麼可動用工具，並會確保美國沒有進口涉及新疆強迫勞役的商品，或是出口可能被中國用來進一步壓迫人們的技術或設備。

聽證會結束後，參院外委會將擇日對布林肯人事案進行投票，通過後案件將交至參院全院審議與投票，獲過半參議員支持即通過。

學者分析：可期待美方持續且穩定性的友台作為

美國參議院外委會19日召開國務卿提名人布林肯人事聽證會。專家指出，從布林肯在聽證會的發言研判，在美方支持下，台灣可期待更大的國際參與空間，包括與歐洲的關係也可望進一步深化。

澳洲國立大學（Australian National University）亞太學院講師宋文笛接受採訪時說，布林肯在任命聽證會上關於中國與台灣的發言可謂給台灣「吃了定心丸」。儘管布林肯表示，將重新檢視卸任在即的國務卿蓬佩奧近日頒布的關於取消與台灣交往限制的規定，宋文笛指出，布林肯也提到，檢視將依據《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act），而此法立意即為在《台灣關係法》基礎上進一步深化台美關係。

此外，布林肯重申拜登政府將視美國國會為制定外交政策的重要夥伴、將充分尊重國會立場。宋文笛說，國會可謂美國最「挺台」的政治場域，可合理期待未來在行政部門與國會協作下，美方將持續有具制度穩定性的友台作為。

宋文笛分析，布林肯清楚表達美中關係仍將以「競爭」為基調，但強調美國應確保自己是實力較強的一方。整體來看，這意味拜登政府將著力於「內外兼修」：一個內政處理得宜，且活躍於國際多邊機制、影響力可藉由盟友有效擴散的美國，在面對來自中國的挑戰時，確實較能保有優勢。對台灣來說，這樣的美國不僅可為進一步擴大台灣的國際參與空間搭建更寬廣、穩定的舞台，其安全承諾也更為可靠。

布林肯在聽證會也再度提到自己的身世、家族各代人與歐洲的深刻連結，以及對自歐洲逃離共產集權統治、在納粹大屠殺中倖存的家人而言，美國是自由與希望的偉大象徵，而他的願景即為讓美國「憑藉典範的力量」領導世界。

台灣與歐盟的關係近年有顯著進展；美國拜登政府上任後，台灣是否有可能「順勢」與歐盟進一步提升關係？

台灣歐盟中心副主任張台麟指出，就美中對抗相關議題，歐盟一向採取較謹慎態度、不輕易「選邊站」。對於中國，歐盟視議題特性及需求而有不同交往、應對策略，但整體而言是既競爭又合作，同時有一定程度的對立。

張台麟表示，自2019年以來，法國、德國等陸續推出印太戰略相關政策文件，其中就帶有圍堵中國的成分。不過，若美中關係在拜登政府下不再高度緊繃、氣氛趨緩，則研判歐盟在風險成本降低的情況下，將更願意與美國「站在同一邊」。對台灣來說，這可以是深化與歐洲關係的契機，甚至進而推動與歐盟更具制度性的關係，例如催生歐盟版《台灣關係法》。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：黃筱歡