讓「亞洲世紀」瀕臨險境的不只是美中對抗，還有潛在的人口危機

文：土谷英夫

（本文日文版刊登時間為2020年10月15日、中文版為12月10日）

後疫情時代的經濟霸權會轉移到東亞嗎？

新型冠狀病毒引發的大流行病已經導致全球超過100萬人死亡，而東亞地區的死亡和感染人數明顯較少。有觀點認為，既然創傷小，理應恢復快，全球經濟霸權或將從深受打擊的歐美已開發國家轉移到東亞。但東亞也逐漸暴露出了一個意想不到的弱點。那就是人口減少。

中國採取的嚴厲封城措施產生了良好效果，死亡人數甚至不到被稱作「歐洲優等生」的德國的一半。台灣和韓國及時採取了基於數位技術的防疫對策，受到海外媒體的關注，即便是政府應對措施受到詬病的日本，死亡人數也遠遠低於G7的其他各國。

話雖如此，但絕不能貿然斷言「後疫情時代將是東亞的時代」。從人口動態來看，東亞各國已經拉響了警報。

韓國和台灣都已出現人口減少

首先看日本。2019年出生的嬰兒人數創下最近120年來的最低紀錄。人口動態統計顯示，2019年的出生人數在86萬到87萬之間，較上一年減少了五萬多人。這是自1899年開始統計以來首次跌破90萬人。

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概括2019年的人口變化，簡單的一句話，就是生活在日本的日本人減少了50萬人左右。原因在於死亡人數大幅超過了出生人數。由於外國人增加了20萬人左右，所以全國總人口最終減少不到30萬人。

預計疫情會拉低出生人數，而採取入境管控措施又會導致外國人成長無望。人口減少的問題似乎還會愈演愈烈。

2019年，鄰國韓國的「總和生育率（TFR，每名女性在育齡期生育子女數）」為0.92，在OECD成員國中墊底。這個數字不及生育更替水準（2.1）的一半，甚至比日本（1.36）還低得多，「超級少子化」趨勢不止。

2019年11月以後，韓國人口一直處於死亡人數超過出生人數的自然減少狀態，2020年上半年的出生人數同比減少了近10％，第一季度的TFR降到了0.84。韓國2020年變為人口減少國已是板上釘釘的事情。韓國統計廳預測稱，到2065年時，65歲以上老年人口占比將達46％，社會老齡化程度超過日本。

台灣也是一個TFR在1.0附近低位徘徊的超級少子化社會。儘管2019年增加了2000人左右，但2020年上半年的出生人數同比減少了6000人左右，已被死亡人數反超。相關部門8月公佈的推算資料顯示，人口在2020年1月達到2360萬人的峰值後已經轉為減少。比原來預計提前兩年進入人口減少狀態。

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少子化浪潮甚至波及到了泰國

東亞被視為「全球成長中心」，回顧本地區的發展歷程，大致可以分為以下幾個階段：上世紀50年代中期至1970年左右，日本率先實現了經濟高速成長，70年代以後，被稱作「亞洲新興經濟體（NIES）」「四小龍」的韓國、台灣、香港和新加坡崛起，然後是東南亞國家和「巨龍」中國接過了高速發展的接力棒。

人口變化方面，似乎出現了與經濟成長鏈條反向的衰減鏈條。日本最先出現少子老齡化問題，勞動年齡人口（15－64歲）和總人口，分別在1995年和2008年達到峰值後開始減少，經濟始終低迷不振。韓國和台灣也將在2020年加入人口減少的隊伍。四小龍的TFR全都低於日本，超級少子化正在成為一種常態。

東協（ASEAN）方面，在新加坡之後，泰國的TFR僅為1.5，遠低於人口零成長指標。泰國國家經濟和社會發展委員會預測稱，該國人口也將在2028年達到峰值後轉為減少。

中國未富先老？

不過，全球最關注的恐怕是2019年推算總人口超過14億的中國。

中國在2016年廢除了從1979年開始執行的獨生子女政策，轉而推行允許所有夫婦生育二胎的「二胎政策」。然而，出生人數在2016年出現小幅成長後轉為持續減少，2019年更是自「大躍進」政策失敗導致出現大饑荒的1961年以來，時隔58年再次跌破1500萬人大關。

官方智庫機構中國社會科學院預測，在TFR為1.6的前提下，本世紀20年代末將開始出現人口減少，但對此有專家提出了異議。美國威斯康辛大學研究員易富賢和北京大學教授蘇劍認為人口統計存在「水分」，早在2018年就已經出現人口減少。

中國在2013年迎來了勞動年齡人口的轉點，從「人口紅利期」走向了「人口負擔期」。一大批在大躍進後的1962年以後出生的中國版「團塊世代」即將退休（通常情況下中國男性60歲退休，女性50歲或55歲退休）。社會科學院預測公共養老金儲備將在2035年耗盡，而在人口持續外流的黑龍江等省份，養老金儲備已經出現了枯竭（中國的養老金事業由各省自行運營）。

中國2019年的人均GDP已經超過了1萬美元，但李克強總理在2020年5月底的全國人民代表大會後的記者會上提到有6億人每個月的收入只有1000元左右。「未富先老」的說法越來越具有了現實意味。

不斷膨脹的「東亞泡沫」

在勞動年齡人口即將出現拐點的上世紀90年代初，日本的房地產泡沫發生了破裂。現在，東亞的房地產，尤其是北京、上海、深圳、首爾、台北等大城市的公寓價格高漲，瘋狂程度甚至不輸日本的泡沫時期，令人感到憂慮。

在文在寅政府治下，韓國房地產價格高漲，首都首爾的公寓等房產三年間的上漲幅度高達50％。據說公寓的平均交易價格達到了10億韓元（9000萬日圓），熱門的江南片區甚至超過20億韓元（1.8億日圓）。政府打壓房價的調控措施相繼失敗，導致文在寅政權支持率下降。

另一方面，包括房貸在內的家庭負債增加，國際金融協會（IIF）調查資料顯示，韓國家庭負債與GDP之比在主要39個國家和地區中高居第一。在年輕人口減半的超級少子化狀態下，住宅價格的高漲、家庭負債的膨脹能夠維持到哪一天？

中國也是如此，深圳、上海、北京等大城市的公寓價格已經飆漲到了平均年收入的數十倍。與此同時，也有調查顯示中國的城市裡有超過5000萬套空置房。房地產巨頭中國恒大集團債務纏身，傳聞經營出現問題的流言四起。其他還有多家大型房地產企業負債比例居高不下，對房地產市場的影響讓人不寒而慄。

如果中國和韓國出現日本當年那樣的「泡沫破裂」，可能就會成為導致東亞經濟長期低迷的導火索。

除了美中對抗之外的內在風險

新加坡總理李顯龍在政策雜誌《外交事務》上以「瀕臨險境的亞洲世紀」(The Endangered Asian Century)為題撰文，警告說如果美中對抗加劇，可能會威脅到亞洲的繁榮。

實際上，讓「亞洲世紀」瀕臨險境的並不只是美中對抗。我們也必須關注內在的人口危機。

作者介紹：nippon.com編輯委員。記者。1948年生於和歌山市。上智大學經濟系畢業。曾任日本經濟新聞社編輯委員、論說委員、社論副主筆、專欄作家。著書《1971年 市場化和網路化的紀元》（2014年，NTT出版）。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航