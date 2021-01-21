【關鍵時事】「五寶爸」離職是正確決定，你我都沒有薛西弗斯的精力

文：陳冠甫（國立臺北大學法律研究所研究生）

因爲育有五名兒女而被稱為「五寶爸」的江姓男子，自去年於平安夜因六歲女兒生病沒錢就醫。在網路發文以200元求售嬰兒車，引起社會關注。17日卻傳出五寶爸體力難以負荷，將從晚上第二份工作汽車美容離職，僅維持白天防水工程公司工作，消息一出，再度引發網路熱議。

值得注意的是，網路討論多聚焦在早知他又會放棄、上班都很累、不上班不累等刻薄批評上，衍伸其後的立論，不外就是好吃懶做才會沒錢，對照不符合社會觀感，疑似有錢卻申請低收補助的報導，不難看出社會多數對於貧窮、乃至於其他社會福利措施，存在刻板印象。

檢視社會福利歷史而言，台灣發展尚淺，如此輿論看法並不讓人感到意外，如同歐洲發展史，16、17世紀時期的警政福利時期，國家將扶助限制於值得救助的窮人，其他所謂「好手好腳的窮人」則在惡劣環境下的強迫工作，甚至施以嚴刑峻罰，對比今日台灣作為現代化國家，自然不可能重蹈百年前的覆轍。

不過，民間看法形成的社會觀感卻仍與四、五百年前類似，依照歐洲的進程，或許台灣少了啟蒙運動，缺乏對資本主義、勞動市場、尤其對貧窮的進一步認識。特別對貧窮的認識，並非狹義的指向親身經歷，廣義的透過經驗傳遞、書本知識有所認識也能增進了解。

最簡單方式的莫過於，近來不少商業課程中，都強打的「換位思考」，用別人的眼睛看世界，跳脫習以為常的生活邏輯，避免陷入簡化問題後思考捷思。

坦白說，指責窮人不夠努力，很容易，且心理上滿足優越感。無謂的抨擊貧窮，先天站在另一個道德、權力的制高點，一面展示自己活得較好，另一面滿足上對下的權力慾望，但某種程度更像在掩飾自己比上不足比下有餘的尷尬。

舉凡窮人還生小孩、花錢買手機奢侈品，不儲蓄等老問題，一再吸引討論，媒體深知這類新聞最能吸睛，除了瞄準社會對能領取補助的相對剝奪感，還有近似於弱弱相殘的輿論踐踏，後續一個接一個爆料，都在延續新聞聲量。

實際上，不用多想就會明白，一天兼兩份工，睡眠時間僅有三、四小時，體力絕對無法負荷。而五寶爸所說發生意外怎麼辦，或許對一般人來說過於誇張，但少了儲蓄、保險等的應急資金，任何非預期的問題，都會擴大貧窮困境。

捫心自問，你沒工作、沒存款，能夠撐多久？如同前幾年的暢銷書書名《當收入只夠填飽肚子》，該如何打破結構弱勢。書中有段貧窮生活的描述：「就好像我一直在爬同一座山，一直要努力登頂，但我沒有薛西弗斯的精力，可以讓我繼續前進。」

沒有人想當薛西弗斯，但很多人也在無形中當了朝薛西弗斯滾落的巨石不自知，在批評的同時，自己卻也同樣為生活的問題徒勞無功。

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