媳婦過年壓力山大，其實，孩子可能也不快樂！

文：鋅鋰師拔麻的「小小額葉養成手札」

把拔馬麻們，年節將至，您們期待嗎？想到小時候，過年前常見到母親愁眉苦臉，當時心裡不解，過年闔家團圓，應該是無比開心、共享天倫樂的時刻，怎麼媽媽看起來不太開心呢？長愈大才愈明白，媽媽的過年壓力來自於「媳婦角色」的勞苦……

每到過年，除了包給各家小朋友的紅包外，包給雙方長輩的紅包也不能少，兄弟媳婦間不免暗自比較，有些長輩更直接以臉色表達對紅包厚度的滿意程度。除此之外，從年三十前便開始忙進忙出，進出市場、廚房，準備豐盛的家族團年飯，當大家吃飽喝足在客廳聊天看電視時，媳婦們還要負責收拾洗碗、準備水果甜點……然而這些身體上的勞累，可能還比不上過程中，做得不好被長輩苛責的「心累」。

除了媳婦，外地打拼的青年可能也不太喜歡過年，過年返鄉總避不了面對各種令人難以招架的問題：「有沒有男／女朋友啊？打算幾時結婚？」、「現在做什麼工作啊？薪水多少？」、「工作這麼多年，買房買車了沒啊？還在租屋嗎？」記得多年前仍在研究所念書的我，就曾在過年聚會中遭受長輩冷言冷語：「女孩子讀這麼多書幹嘛？畢業之後也賺不了多少錢！」

其實，對許多孩子、甚至幼兒而言，過年聚會也讓他們感到壓力或負面經驗……也許你會疑惑：「小孩子有壓歲錢可以領、漂亮衣服可以穿，又不用早起上學，他們有什麼壓力？！」

事實上，孩子的壓力來源常常就是口無遮攔的大人們。

三不二要原則，讓孩子快樂過新年！

三不原則

不拿孩子與他人比較：親戚間常常將比較競爭的對象延伸到孩子身上，誰家的孩子乖巧懂事、哪個成績好、哪個獲獎無數……等，一番比較後再數落那個不起眼、不乖巧、也不出色的孩子：「你要多向XX學習！你看人家這麼優秀。」、「怎麼人家家孩子都OOO ，就你這麼XXX呢？」放過孩子吧！真這麼喜歡比較，拿自己比就好。

不評論孩子樣貌身材：許多長輩喜歡在孩子面前大肆評論孩子的外表，特別是嬰幼兒。「哎呀！可惜這孩子眼睛鼻子長壞了，以後要存錢整形囉！」、「孩子這麼瘦小，爸媽都沒有好好餵飯嗎？」直到現在，兒時阿公抱著我取笑身材樣貌的話語仍記憶深刻，「冬瓜肚皮蛤蟆腿」、「垃圾桶撿來的醜娃娃」現在能莞爾的玩笑話，對當時年幼的我卻是相當創傷的……與其評論孩子的外貌身材，不如好好關心自己的BMI與體脂肪。

不隨意觸摸擁抱孩子：家族聚會中經常看到小小孩被輪番抱來抱去、親來親去，大一點的孩子就是不停被摸頭、捏臉頰。曾經見過幼兒被不熟悉的長輩抱了大哭，長輩不鬆手卻教訓孩子的父母：「這孩子一定是太少帶出門才會這麼怕生！」有的時候，孩子的反應與帶出門的次數頻率未必有直接關係。每個孩子都有獨特的性格特質，不論幾歲，大人們都該學習理解、接納與尊重！而這也是我們社會當前最缺乏的……擁抱觸摸孩子前，先問問孩子／或父母的意願，帶著尊重的善意更美好！

二要原則

要讓孩子快樂玩：有假期焦慮的父母見到孩子一放假，生活「閒散」下來，就會覺得不安……擔心孩子幾日沒念書學業退步，也見過有些父母除了不停嘮叨孩子「功課寫了沒？」、「書讀了沒？」似乎找不到其他關心孩子的話題……除了3C產品應依照年齡限定使用時間外，既然放假了，就讓孩子好好的玩吧！假期中背了多少單字、寫了多少數學不會讓孩子將來飛黃騰達；但盡情的玩、自由的玩，對孩子的大腦發展與身心健康都有益處。遊戲，是成長歷程中重要的養分！

要好好陪伴孩子：如果不喜歡孩子整日在家玩手遊、看電視、上網，那父母也要捨得放下手機、離開麻將桌，帶孩子出遊吧！拜訪多年未見的親戚老友、走出戶外接近大自然、甚至出國渡假。直到現在，每次春節走春塞車在半路上，一家人在車上閒聊開玩笑，對我而言都是獨特且幸福的家庭時光。旅行，是最好的探險與彼此陪伴！

年節將至，試著提前與孩子討論過年的哪個環節最讓人期待？哪個部分過往讓孩子不喜歡／不舒服？也許這一次，可以給孩子不一樣的過節體驗。

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本文經BabyHome授權刊登，原文發表於此

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九