「零星社區感染數多」指揮中心高標準看集會活動，桃園醫院周遭展開消毒

中央疫情流行指揮中心今（21）日下午召開記者會，更新衛福部立桃園醫院「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）群聚案接觸者採檢情形，其中屬於社區感染的本土個案（案839、870、864、865）接觸者採檢結果目前皆為陰性，今日無新增本土案例。境外移入則新增2例，均自菲律賓入境。

指揮官陳時中也說明台灣目前的情形屬於零星社區感染案例較多，因此指揮中心會採取嚴格標準看待集會活動。他也重申今日在行政院院會上的說法，大型活動強烈建議停辦或延後舉行，非常擁擠的區域或商家則建議施行人流管制。

今日無新增本土案例，桃園醫院周邊今日展開消毒

針對案852、856、案863-865、868-869接觸者採檢情形，陳時中表示醫院接觸者已採檢229名，其中217名陰性、3名陽性（即案863、868、869）、9名檢驗中、1名待採檢。社區接觸者則已採檢167名，其中163名陰性、2名陽性（案864、865）、2名檢驗中、3名待採檢。

至於案864、865的職場與社區接觸者，採檢結果皆為陰性。

陳時中表示，醫院群聚此案需隔離14天的總人數為564人，他強調疫調還是非常重要，將有可能感染的人先行隔離，後有症狀的進行採檢，有些必要的採檢則是為了追蹤，指揮中心都會交叉進行。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

陳時中也再度說明台灣目前的風險階段屬於「出現境外移入導致零星社區感染」，由於零星社區感染數量較多，因此指揮中心強烈建議大型活動取消或延遲，非常擁擠的地區或商家則建議施行人流管制。

《中央社》報導，桃園市長鄭文燦今天表示，昨天已經完成了桃園醫院內確診病患的淨空，今天桃園醫院內外都會進行消毒。

桃園市政府衛生局今天協調隸屬陸軍第六軍團指揮部的三三化學兵群36名官兵，協同桃園市政府環保局30名人員，針對臨近桃園醫院周邊的社區巷道進行全面消毒。鄭文燦表示，針對確診個案活動的足跡，除了指揮中心公布的部分足跡，沒有公布的部分，疫調完成後也會通知店家完成消毒作業。

指揮中心新聞稿指出，案872為菲律賓籍30多歲男性漁工，案873為菲律賓籍20多歲女性移工，2人分別於本月6日及7日來台工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀。

由於2名個案均無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：黃筱歡