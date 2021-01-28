直到現在，我還是經常想起倫敦遇到的這些人，他們有挺過疫情嗎？

2016年秋天，當日子又來到一個把自己壓榨到電池耗盡的厭世循環期，便以探望老妹為藉口，強迫自己去旅行、到倫敦放空。然而，對現實的百般放不下，卻又令人懶於動身，反反覆覆好幾次，都下不了決心「抽離」。

異國遊子心，十分期待家人探望的老妹，被老姊不斷更改行程的三心二意氣到大罵：「妳像風一樣……」雖然可以想像她在倫敦那頭氣急敗壞的模樣，但老妹罵人的話，聽起來倒是挺詩意。

終於，機票已經改到不能再改了，我把自己搞到連外幣都來不及兌換的窘境，只帶著前一年沒花完的50英鎊和一張地鐵卡，也就上路；抵達希斯洛機場後，要幫地鐵卡加值時，赫然發現，加值機的螢幕上，竟還一筆筆羅列著那年所有的進出站紀錄……好一個凡走過必留下痕跡的倫敦歡迎式啊！

帶著50英鎊和一張地鐵卡直接飛抵倫敦希斯洛機場，在地鐵加值機前面拍照留念｜Photo Credit: 亞瑟蘭 提供

那年秋天的倫敦日常，就此展開。每天，我總睡到自然醒，在老妹出門上班後，再下樓給自己做早餐、煮印度熱奶茶。餵飽了生理需求，再接著做心靈上的補給；或出門散步，或直接留在老妹的二樓房間，置身整排哥德式建築的西歐風情畫裡，看書、寫作。

老妹是這幢可以住五名房客的哥德式建築、白色小屋裡，資歷最久的房客；她的歷任室友，來自世界各地，中國、英國、伊朗、西班牙、羅馬尼亞、阿爾及利亞、波蘭……等等。每次到倫敦探望老妹，老妹總有講述不完的新室友之新事蹟；有了老妹鉅細靡遺的生動描繪，加上自己偶爾也會遇到這些老妹口中的故事人物，住著住著，聽著聽著，幾乎想比照埃及名著《亞庫班公寓》，來寫一本《溫布頓公園清真寺旁的白色小屋》。

就有那麼一天下午，老妹的羅馬尼亞籍室友，躡手躡腳跑來敲門，焦急地說著公寓熱水器壞掉了，要請老妹幫忙找人修理；這是有關錢的事情，室友間是個什麼預算？大家要怎麼分攤？只有老妹這個資歷最深的「屋長」，可以居中協調。

其實，前一天傍晚我就發現沒熱水了，用冷冰冰的水洗臉雖然也很過癮，有一種刺骨的愉悅感，但，剛從人跡混濁的地鐵回到家，不能沖個熱水澡、洗去一身雜氣，還是令人感到沮喪，當天只好用濕毛巾簡單擦澡，也算了事。

非必要時並不愛求人的我，原以為大概是某個室友為了節省能源，出門上班後順便關掉熱水器，便苟且想著：等晚上大家都回來了，自會有人要洗熱水澡，自會有人去打開熱水開關，只是短暫過客的我，不應該給人添麻煩，也就沒去問室友們為什麼沒熱水。

卻原來，是熱水器壞掉了。

相較於在巴基斯坦旁遮普鄉間，經常要為個人的隱私權大作戰，已經理解倫敦人對隱私權重視的我，「入境隨俗」，因此並不想透漏老妹行蹤，也無法告訴眼前這位羅馬尼亞小哥，連我自己也暫時連絡不上。可他卻一副務必、馬上連絡到老妹的迫切與懇求，推託半天，實在不忍，終於我攤手無奈說：「那怎麼辦，她去瑞士度假了，星期日晚上才會回來。」

是的，老妹在我抵達倫敦不久，把她在白色小屋二樓、有著白紗簾幔、面窗景觀的溫馨小窩交給老姊後，也去北歐享受屬於她的異國情調了。

在倫敦大啖台灣吃不到的各國「清真美食」。適當的抽離，不但可以紓壓，有時也能激發出自己所不知道的活潑一面｜Photo Credit: 亞瑟蘭 提供

羅馬尼亞小哥聽到這樣的回答，一副心死模樣，與我相對無語數秒後，我們兩個無能傢伙的阿Q結論是：那不就這幾天大家都別洗澡了，等老妹回來再說。

我反正並不打算出門，所以沒差；過去經常在巴基斯坦冬居，對於不能洗澡這件事，很能平常心看待；因為，當地隨時可能處於停電狀態，所以，就算家裡有熱水器也無用武之地，只要停電，熱水器也熱不出水來。在巴基斯坦冬居期間，三兩天不洗澡是家常便飯，最高紀錄曾經是七天。當時覺得自己實在不衛生，很怕會髒出病來，卻也總是活得好好、平安返台，進而理解人類潛能之無限。

因此，面對眼前的國際大都會倫敦竟然也沒熱水可以洗澡，我一副無所謂。

然而，羅馬尼亞小哥顯得相當慌亂，嘴上附和著說沒洗澡沒關係，實則搔頭、皺眉、噯噯大嘆，口中喃喃念著他必須要去哪裡，他必須要想辦法洗澡。

本想繼續安慰他，幾天沒洗澡真的不會怎樣，卻見他哭喪著臉，站在老妹房門口不知何去何從？於是，便給他出主意：或許你可以試著自己修裡看看？

終於，羅馬尼亞小哥擺出一副「男兒當自強」的果敢說：「好，我來試看看，也許我能修好。」

既然他總算有點氣慨了，我便也一副「你自己想辦法囉」地聳肩、靜靜闔上房門，窩回自己的世界。

很快地，房門外傳出樓上、樓下蹬蹬蹬的奔跑聲，以及鏗鏗鏘鏘的機械聲。

不一會兒的功夫，羅馬尼亞小哥又跑來敲門了，這次的叩門聲不帶一點遲疑，不再輕悄悄、躡手躡腳模樣，而是充滿喜悅的有力叩叩叩，「我修好了！原來只是這樣這樣……我把它那樣那樣……，現在已經好了！」他興奮地描述。

英文其實也不是很好的我，專業的機械名詞沒聽懂一個，只是對「It's OK now.」這個表示「已經好了」的關鍵字，猛搖頭大讚；羅馬尼亞小哥卻表情狐疑、不斷重複解釋。待我想起，「搖頭代表OK」是印巴人的肢體語言後，才趕緊改成用力點頭，並豎起雙手大拇指大讚他：「真是太棒了！」隨即，他便開心地以英勇之姿，下樓開啟自己的洗澡式。

同樣都是觀光客，對同樣的美景都有共鳴，有緣同船共渡泰晤士河，便留影紀念了。每一個相逢的剎那，都是永恆｜Photo Credit: 亞瑟蘭 提供

幾日後，又是上班巔峰時間已過的清晨，當我下樓給自己弄早餐時，這位為了洗澡、男兒當自強、修好熱水器的羅馬尼亞小哥，精神抖擻、突然從自己的房間出現；他難掩興奮地說著自己剛從某個地方玩回來，現在換他的同事去羅馬度假三天；然後，等他的同事回來後，就又要換他去哪裡哪裡玩了。

他口中說的那些地名，我大多沒有聽懂，即使聽懂了，也未必知道是哪裡，但是，完全可以感受他對這些旅行的期待。

「你就只是在旅行！？」我的語氣是羨慕加質疑。

「生活！」他滿臉幸福地回覆。語氣說的是：這就是生活啊！然後，全身含笑地說完bye bye，他便踩著幸福的腳步上班去了。

「真喜歡這個多元文化、充滿活力的城市」，我望著羅馬尼亞小哥出門的背影想著。

那年秋天，就在這樣的氣氛感染下，身心靈都體驗了一場「旅行就是生活」的城市療癒，結束短暫的倫敦秋居後，元氣滿滿地回到台灣日常，繼續為生活戰鬥。日後，便把倫敦當作一個指針，只要日子過得累了、倦了，就想盡辦法往那邊飛去。

另有一年，則是只有一面之緣的英國籍長腿男孩。之前只聽老妹說著英國室友要搬走了，沒料到，就在某個清晨，也是下樓給自己弄早餐、也是在廚房裡，遇上已經把自己房間清空，正準備要離開白色小屋的這位室友。

他指著不知何時已經停在廚房後院、堆滿雜物的廂型車，說他的東西都搬完了。他接著描述對未來生活的憧憬，因為，他即將啟程去亞洲旅行，計畫長達六個月，短期內不會回到英國。

有那麼一剎那，我的腦海閃過一個念頭，既然有緣相遇，也相談甚歡，是否要互加好友，透過臉書交流、跟隨他的足跡去旅行？隨即又想，他說的那些亞洲國家與城市，都是自己熟悉的，曾經，也在那些地方遇過各式西方人、見過各國背包客，所以，他其實也就是化作那萬頭竄動的其中一個點而已。

很快地，我明白了，那是屬於他的冒險與探索，不是屬於我的。於是，輕輕祝他旅途愉快，說聲客套難免的「Nice to meet you.」，我們便祝各自好運、告別彼此。

在多元文化、充滿活力的倫敦，戴頭巾的穆斯林很常見，不用擔心特殊的裝扮會引來異樣眼光｜Photo Credit: 亞瑟蘭 提供

上樓不久，用完早餐後，掀開窗紗，廚房後院的廂型車已經不見蹤影，「這輩子，或許不會再相遇了？」我在心裡不免輕嘆，卻也並不遺憾。

很久以後，我才明白，人與人之間，只要有緣，註定會相遇；就在某個點，某個不過是地球經緯上的一個點，某個其實不過就是擦肩而過的一剎那。那個時間與空間剛好交錯而過的瞬間點，真是美妙。

一直到現在，我還是偶爾會想起這些人，不知他們如今各在何方生活或旅行？剎那即是永恆，或許就是這樣吧？

想著要去倫敦已經很久了，尤其，和許多人一樣，受新冠肺炎疫情影響，已經一年多沒有踏出台灣這塊土地；只可惜，就在執筆回憶倫敦往事這天，因變種病毒關係，英國甚至淪為台灣封鎖名單，不但所有航班都斷了，連包裹都不能再寄。聽老妹說，每次造訪倫敦必去的那些劇院都已經關閉、不再演出，就連老妹也已搬出倫敦、暫住到郊外鄉間，再訪倫敦，不知將是何時？

沒有人知道，在歷史的長流裡，明天醒來時，世界又會是個什麼動靜；祝福倫敦乃至全球，早早擺脫疫情陰霾。至於，屬於倫敦那些剎那間的美好，就繼續留在心中，慢慢釀成永恆吧！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航