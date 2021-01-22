台積電獨霸下的「萬六」台股行情，到底算不算過熱？

文：財訊新聞中心

台股加權指數首度見到萬六，可是成交值爆天量、下跌家數多於上漲、航運人氣股大跌，還不時有官員出來講句話降降溫，讓投資人開始懷疑「台股真的過熱嗎？」

最新一期的《財訊》雙週刊以「台積電獨霸下的台股真相」為題，為當下的台股進行健診，同時分析台股的結構變化、以及台積電的國際比價，一起來為台股健診把把脈，並挖掘下一個投資機會。

根據《財訊》報導，明明台股加權指數在1月15日首次見到萬六的數字，創了新紀錄，可是許多投資人卻開心不起來，因為他們發現，除了台積電等少數菁英股，其他股票的錢真難賺。當天台股有1200家公司的股價跌破月線，比起一個月前，多出了將近250家，代表這一個多月來有更多的公司讓短線股東賺不到錢，引發投資人的不安。

2021年才剛開始，市場開始放大一個個警訊，連金管會主委黃天牧都出來講幾句話降降溫，提醒投資人注意風險。

到底台股有沒有過熱？是否有泡沫化的風險？想要了解實際情況，《財訊》檢視目前台股的各項市場指標。

首先，今年以來集中市場每日成交量都維持在3000、4000億元以上，1月15日上市櫃合計更爆出5411億元的史上天量。想當年，2000年的網路泡沫、2008年的金融海嘯前，指數高檔也出現過大量，後來失控導致台股大回檔，這波也要注意量能是否失控。

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更值得注意的是，落在台股的成交量周轉率125.8％、本益比22.37倍、股價淨值比2.16倍，全部登上近年來的高點，殖利率則是降到2.99％的低點。所幸，若是根據證交所近20年的統計數字，周轉率與本益比都未及網路泡沫年代時周轉率超過200％，本益比逾41倍的高水位。

根據《財訊》報導，警訊還不構成威脅的關鍵字，就如彭博資訊的專欄作家Robert Burgess所言：「14兆美元」，也就是8大經濟體去年新增的貨幣供給額，一個新高的數字，代表市場上的資金，真的很多。

另外，台幣升值的趨勢暫時不會改變。易言之，國際熱錢很多，還是有很多資金會流入強勢的台幣。

雖然在資金面、經濟基本面及公司獲利面，台股仍屬安全，但《財訊》提醒，有一個數字倒是讓市場心生警惕，也就是散戶大軍重回股市。根據證交所統計，去年底台股有交易戶數超過500萬戶，比2019年底大增125萬戶，而本國自然人佔交易金額的比重，也從58％提升到62％，皆是近年新高。

《財訊》從四個指標來健診台股，看起來正面的力量多於負面，讓幾乎所有的分析師都一致認為，台股短線可能會有技術面的修正，短線進出者應審慎，只要沒有系統性風險，股市不算凶險。

本文經財訊授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航