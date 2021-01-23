復古未來科幻圖像小說《電幻國度》：宛如紙上VR，身歷其境的閱讀體驗

作者：賽門・史塔倫哈格（Simon Stålenhag）

Photo Credit: 啟明出版

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書籍介紹

本文摘錄自《電幻國度》，啟明出版

作者：賽門・史塔倫哈格（Simon Stålenhag）

譯者：李建興

※復古未來科幻圖像小說※

※瑞典視覺敘事家→賽門・史塔倫哈格※

末日公路之旅✕逃家少女✕黃色機器人

世界級科幻小說獎「軌跡獎」入圍

英國最負盛名科幻小說獎「亞瑟・克拉克獎」入圍

改編電影將由《美國隊長2》、《復仇者聯盟4》導演羅素兄弟製作，《牠》導演安迪・馬希提執導，影集《怪奇物語》女主角米莉・芭比・布朗主演

九〇年代末期，一段撼動意識深處的末日公路之旅

遙遠的金屬撞擊尖銳噪聲響起，歡迎來到電幻國度

「你肯定像我一樣，某天醒來突然發現無可避免之事：我們已不再活在文明時代了。」

無人機戰爭過後，人們全都戴上Sentre公司所生產的Stimulus TLE神經投射器，這台看似帶領大家走向更高文明的科技產品，就在一九九六年那年，公司將系統更新至Mode 6，一切都變了調。一九九七年，逃家少女帶著黃色機器人一同去尋找失蹤的弟弟，駕車往西穿越奇異的美國，鄉間散落巨大戰鬥機器人的殘骸，與衰敗中的科技資本主義社會所拋棄的垃圾堆在一起。

他們一路追尋人類心智與大腦運作的真相，還有肉身形體的意志，而究竟所謂「腦際智慧」這種高階意識的目的是什麼。隨著他們的車子越接近大陸邊緣，窗外的世界崩解得越來越快——彷彿在地平線外的某處，文明的空洞核心終於坍塌。

故事關鍵不僅在文字，更在畫作細節之中

席捲全球視覺衝擊體驗的圖像小說

圖像小說（graphic novel）迴環記憶三部曲：《迴圈奇譚》、《洪水過後》、《電幻國度》，故事破碎憂傷，科幻主題圍繞著生死、成長、家庭與時間，同時有關於遺忘與記憶，還有人類意識的哲學探討。

緩慢而優美的敘述文字建構出比畫面更龐大的世界觀，大幅畫作營造出寧靜悲傷的氛圍、以細節補足文字敘述空白提供更多故事線索，兩者相輔相成，缺一便無法完整故事，而透過個人內心風景的投射，每個人都會創建出不同的劇情想像。迴環記憶三部曲將晃動記憶裂隙，模糊現實與虛幻的界線，是獨一無二的小說閱讀體驗，絕對衝擊視覺感官。

復古未來✕超級寫實主義✕情緒物件

瑞典視覺敘事家賽門・史塔倫哈格打造獨特的詩意科幻

視覺敘事家（visual storyteller）賽門・史塔倫哈格成長於瑞典斯德哥爾摩，受到瑞典著名鳥類學畫家拉爾斯・榮松（Lars Jonsson）以及野生動物、風景畫家布魯諾・利耶福斯（Bruno Liljefors）所啟發，畫風細膩且極度寫實，擅長描繪鄉村風景，除此之外，他從小尤其熱愛B級恐怖片和大型機器人：「我無法不在作畫時畫些大機器人和觸手之類的。」

而書中畫作的場景不僅寫實，還帶有情緒，像是故事主角內心的投射，賽門將現實生活中的真實場景作為素材，套上一層情緒濾鏡，創造出悲傷的物件，每幅畫都彷彿深藏未知的祕密，如夢似幻的超現實場景就像身處平行時空的真實。

鄉野風景加上大量的機器人、未來機械殘骸、巨型建築，以復古未來的過去未來想像，還有賽博龐克的高階科技、低質生活為故事題材，結合投射飽滿情緒的物件，賽門藉視覺敘事創造出獨特的詩意科幻作品。

與過去記憶共鳴，迴環往復映照當代現實生活

關於科技、戰爭、宗教與人性的反烏托邦寓言

「我們的世界與過去之間的唯一通道已深埋在我們自己的潛意識裡，在我們的想像力與記憶間模糊的邊陲某處，那就是現在想帶你們去的地方。」

迴環記憶三部曲：《迴圈奇譚》、《洪水過後》、《電幻國度》，透過第一人稱視角回憶敘事，背景不在遙遠的未來與繁華的都市，而是設定在八〇年代末期至九〇年代末期的瑞典鄉村和美國公路，賽門・史塔倫哈格在那已然消失的過去，重新植入巨型機械、機器人與科技殘骸，錯置兩億多年前的恐龍，以及隨之而來的生態浩劫，建構出獨特細緻且宏大的世界觀，過去的未來想像成了懷舊共鳴，像無聲的訊號牽引著每個人的潛意識。

文明與科技認知帶來美好與幸福，然《迴圈奇譚》政府為國家開發大動作建造「迴圈」以及巨型基礎建設，召集慧能組織進行祕密實驗，而後《洪水過後》迴圈除役，由民間機構克拉夫塔公司接管，廢棄機械散置各處，洪水淹沒鄉野，再到《電幻國度》末日景象，衝突因而戰爭，戰爭過後人手一台Sentre公司生產的神經投射器，致使科技網絡主宰社會經濟。

這些外在世界發生的劇烈變化，終究反映回到人的自身，更彰顯了親情、友情、愛情，以及內在自我認同與信仰的問題，跟隨著童稚的眼光探尋那些超現實與不尋常，看見人性安逸於平和社會之下的貪婪與軟弱，將迴環往復詢問心底的自己，現在的生活真是我們所追求的嗎？

本書特色

特別進口未來復古科幻色調霓虹桃色荷蘭布裱布精裝，日本新浪潮紙印製書中經典畫作、打凹鑲嵌於封面，具高度收藏價值

收錄共六十四幅精美畫作，進口埼玉紙大開本全彩印製，搭配第一人稱視角敘事，宛如紙上VR，身歷其境的閱讀體驗

Photo Credit: 啟明出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬