《你懂你來說》（上）：維根斯坦竟是一個神祕主義者！這比形上學家還要更糟糕

文：唐納・帕爾默（Donald Palmer）

哲學的工作在於治療：維根斯坦 Ludwig Wittgenstein

路德維希・維根斯坦（Ludwig Wittgenstein，公元一八八九～一九五一年）是《邏輯哲學論》（Tractatus Logico-Philosophicus）的作者，這本書對於邏輯實證論者多所啟迪。比起大部分的哲學家，維根斯坦在本書的綜述中獲得了較長的討論篇幅，這是因為他的定位不同於尋常，他同時啟發了哲學上的兩個運動——一者是邏輯實證論，另一者後來被稱為「日常語言哲學」；這兩個運動在二十世紀的分析傳統中都雄踞一方，不過諷刺的是，從許多面向上來看，後者日常語言哲學都駁倒了前者邏輯實證論。

維根斯坦生於一個富而好學的維也納家庭，他對於有形的財富興趣缺缺，後來還捐出了所有獲贈的遺產。在一九一一年時，他前往英國的曼徹斯特學習航空工程，而他在數學思考方面的天才很快就顯露了出來，因此被推薦到劍橋跟著羅素學習 。第一次世界大戰期間，維根斯坦回到奧地利參軍，據傳他在背包裡放了一大疊紙，然後帶著背包進到戰壕裡頭，不久後被義大利所俘虜，於是他就以戰俘的身分著手寫下了《邏輯哲學論》（這也讓這本書名列「在獄中寫就的偉大書籍」之列，與波愛修斯的《哲學的慰藉》（Botheius’s The Consolations of Philosophy），以及賽凡提斯一部分的《唐吉訶德》並稱於世）。

《邏輯哲學論》充其量也只有百頁的篇幅，一共由七大序列的命題所組成，每個命題後頭都編有一序列數字的觀察，還有對於觀察的觀察，以及對於觀察的觀察的觀察。舉例來說，第一頁的開頭是這樣的——

1. 世界就是所發生的一切。. 1.1 世界乃是事實的總和，而非事物的總和。 1.11 決定世界的是事實，加上這些事實就是所有的事實。 1.12 因為事實的總和既決定了發生的一切，也決定了各種未發生的一切。 1.13 在邏輯空間裡頭的事實，就是世界。 1.2 世界分立為多種事實。 1.21 在每個事實都可能發生，也可能不發生，而其餘的一切均保持不變。 2. 發生的事，也就是事實，就是原子事實的存在。

Photo Credit: 好讀出版

維根斯坦之所以會抱持這樣的觀點，是因為——我們可以說出某些對這些世界而言為真的東西，所以語言的結構必定以某種方式反映出了世界的結構，這就是他在「1.1世界就是所發生的一切」所說的意思。那麼，組合世界的這些事實又是什麼呢？借用羅素的詞彙，它們就是「原子事實」（atomic facts），就是我們所能主張的事實中最簡單的那些，就是我們可以從所有其他複雜真理中分析出來的那些簡單真理。在《邏輯哲學論》裡頭，維根斯坦並沒有說清楚這些事實到底是什麼，而這也使得實證論者試圖建構出記錄句型與確證句型，苦苦追尋這些事實。

實證論者喜歡《邏輯哲學論》的特色不只一處，它們也特別推崇維根斯坦所提出的這種對哲學的看法——

「在文字裡頭，大部分跟哲學有關的命題或問題並不是為假，而是沒有意義。因此我們並無法回答這類的問題，而只能確定其空言無義。」 「哲學的正道實應如下：絕口不言，除非有事可說，此事當即可謂就是自然科學的命題——當即亦可謂無關乎於哲學——而每當有旁人想說些形而上的東西，想顯露自己並沒有賦予意義給他命題中的某些符號時…… 此道方是唯一的嚴正之道。」

形上學家，你們閉嘴吧！

這幾段表述似乎完全吻合於邏輯實證論的強硬立場，無怪乎邏輯實證論者會視維根斯坦為他們的同道中人，然而《邏輯哲學論》裡也還有好些令人費解的說法，這讓維也納學圈的成員們多少感到不安。舉例來說，維根斯坦在序言中寫道：「本書的整個意義或許可以概括為以下文字——只要是能夠說的事情，就要能夠說清楚；而對於不能說的事，人們就該保持沉默。」

對此，實證論者想要把維根斯坦這裡的說法詮釋為「形上學家，你們閉嘴吧」！不過維根斯坦本人不知怎地，似乎受到他所說的「沉默」所吸引，對此又多寫了些更加充滿謎團的暗喻。他在其中一段裡寫道：「我的這些命題可以這樣來領會——如果有人理解了我，當他已經登高致遠，已經通過了這些命題，高過於此，越過於此，最終便會認知到它們並沒有意義。（可以說，他在登高致遠之後，就必須把攀爬的梯子給丟棄。）他必須超越這些命題，然後他就能用正確的方式來看這個世界。」

在這裡，維根斯坦承認了他的命題沒有意義，不過顯然是一種比較特殊的、高階的沒有意義。而高階的沒有意義又是怎麼一回事呢？維根斯坦又再寫道——

「世界是怎麼樣，這對更高者來說全然乃是無足於輕重，上帝不會在世界之中顯現出自我。」 「真正的神祕之處並非世界是怎麼樣，而是世界這樣存在。」 「在空間與時間之中的生命之謎，其解答卻在空間與時間之外。」

帶著驚恐，維也納學圈漸漸明白了過來——維根斯坦竟是一個神祕主義者！這比形上學家還要更糟糕。

有一段時期，維根斯坦似乎已然滿足於《邏輯哲學論》的成果，這本書回答了所有的哲學問題——只要這些問題是有道理可說的，就像他自己寫的那樣：「一個問題如果沒辦法問得通明，那答案也不會答得通透。這樣的謎題並不存在。總的來說，要有辦法提出問題來，才有可能得到答案。」

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後期的維根斯坦，不再有神祕主義色彩

維根斯坦後來便拋開了哲學，跑到奧地利阿爾卑斯山的鄉村裡當一個小學老師，然而他在自己的新工作中並不真感到快樂，而且他的心智也並沒有停歇。許多人在羅素帶頭之下，力邀維根斯坦回到劍橋，還讓《邏輯哲學論》可以當作維根斯坦的博士論文來用。摩爾退休之後，教職給了維根斯坦。而讓人精神為之大振的是——維根斯坦終於回到哲學界了。

不過，消息很快就又傳開來，維根斯坦現在口中所談到跟哲學相關的東西，已然不同於以往他會說的那些內容。然而，想要知道當時到底發生了什麼事並不容易，因為維根斯坦是個怪人，對於自己的新觀點相當低調隱晦，而且堅持要求他的學生們也要照辦。儘管如此，他課堂上的一些筆記複印本還是開始流傳了出來，但一直要等到他過世之後，他這段時期的作品才被出版成《哲學研究》（Philosophical Investigations）。

不過，早在這本書問世之前許久，大家就已經清楚看到維根斯坦的思想發生了重大的轉變，不論算是好事或壞事，總之，《邏輯哲學論》裡頭的實證論與神祕主義色彩同樣都消失了。然而，這兩本著作之間還是有一些共同點的，從本質上來看，哲學的關懷對象依然是「意義」，而且依然是極為「語言」導向的。維根斯坦在《邏輯哲學論》裡寫過：「我的語言的界限，就意味著是我的世界的界限。」這個看法一直到《哲學研究》依然成立，不過這回，語言本身所受的限制，看起來比之前那本書裡所寫的情況要少上許多。

既然要開始討論《哲學研究》，且讓我們先從意義有什麼問題看起吧——綜觀整個哲學史，從柏拉圖一直到《邏輯哲學論》，意義的主要模式都是用於「指稱」（也就是說，都是用來「命名」），縱然有些哲學家（例如弗雷格、羅素、維根斯坦）區分開了「指涉」（指稱）和「意涵」，指稱，依然還是獲得了優先地位。在維根斯坦看來，歷史上，大家都把命名看得無比重要，視之為意義的主要特性，這便產生了某種形上學的圖像，這樣的圖像不但在西方的思想中俯拾皆是，而且根本就有誤。

柏拉圖認為——語詞，必得是永恆而不變的存在事物之名，而因為可見世界之中並沒有這樣的事物，所以他就發展出了超脫於現實之外的「理型論」；亞里斯多德則認為——語詞，所稱呼的是在世界之中不變的事物，也就是實體；到了中世紀時期，唯名論者也認為——語詞就是名稱，但是又認為它們根本稱呼不到任何事物，因此他們的結論看起來就很像是安伯托・艾可小說《玫瑰的名字》裡的「我們所擁有的，只是名字而已」這最後一句話；經驗主義者認為語詞會稱呼到感覺與料，而任何不是如此的語詞都很可疑；至於實用主義者則認為——語詞，所稱喚的乃是行動；而實證論者、羅素，以及早期的維根斯坦則認為——語詞，所稱及的乃是原子事實。

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後期的維根斯坦完全打破了這樣的傳統，改而主張「一個字的意義，就是它在語言中的用法」，他如此寫道：

「想想看工具箱裡頭的工具：有一把鎚子、鉗子、鋸子、螺絲起子，有把尺、膠水壺、膠水、釘子和螺絲——這些對象的功能如此繁多，就好比語詞的功能一樣（而且兩方的功能還有相似之處）…… 這就好像去瞧瞧看火車頭的駕駛室，我們看到的把手或多或少都彼此相似（這是當然的，因為它們本來就都是用來手握的），不過有一個是曲柄把手，可以用於連續轉動（以調節閥門的開闔）；而另一個則是開關把手，只有兩個位置會有效用，不是開就是關；第三個把手是煞車桿，如果越用力去拉它的話煞車的力道就會越猛；第四個是幫浦的把手，只有來回扳動才會生效。」

書籍介紹

本文摘錄自《你懂你來說：美利堅名師大話哲學史》，好讀出版

作者：唐納・帕爾默（Donald Palmer）

譯者：葉文欽

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰