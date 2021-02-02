《你懂你來說》（下）：充滿「語言遊戲」的《愛麗絲夢遊仙境》，是維根斯坦的愛書之一

文：唐納・帕爾默（Donald Palmer）

有時候，語言會放假去了！

所以，語言，就跟火車頭駕駛室的工具或裝置一樣，是用來完成工作的，而其意義也要在它所完成的工作中找尋。假設有兩個人開車飛速趕往某個地點，因為車頭燈壞掉了，所以想趕在日落之前抵達，而假設司機說：「這下子倒楣了！太陽剛剛下山了。」然後，假設乘客帶著一種優越感的模樣說了：「我們現在已經曉得，太陽其實並沒有『下山』，會有這樣的錯覺是地球沿著地軸轉動所造成的結果。」請問，他說的話有任何意義嗎？沒有，因為在這個情境裡，這些話沒有完成什麼工作（雖然在別的情境裡，同樣的句子會完成另一項工作）。

事實上，在上述的情境中硬塞進這個科學事實，會讓人覺得有哪裡不正常。另一個讓人覺得不正常的情況是，假設乘客在前座手套箱裡發現了一把鎚子，然後就開始拿它來敲打司機，還說「鎚子就是用來敲東西的啊」，以此來解釋自己的行為。這樣說雖然沒錯，但不是什麼東西都要敲打，也不是任何時間、任何地點都要敲，換成語言也是一樣的情況。

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此外，一個工具可能會有多種功能，在某些情境裡，一把鎚子可以用來當成武器，有時可以當成紙鎮。那語言呢？它是否就跟邏輯實證論所說的一樣，只有兩種用法（表達功能與表述功能）？維根斯坦這樣問道：「然而，有多少種的語句呢？好比斷言句、疑問句，還有命令句？——其實種類多到數不清：有各式各樣我們稱之為『符號』、『語詞』、『語句』的數不清的用法，而這種多樣性並不是固定的東西，也不是一次就給定的東西，我們可以這樣說，會有許多新的語言類型、新的語言遊戲出現，至於其他的則會遭到淘汰，遭人遺忘。」

這段議論，提到了維根斯坦意義理論的另一個特色，這與他主張的「意義即用法」（the meaning is the use）有關，他寫道：「『一個語詞到底是什麼？』這個問題就好比是在問『一枚棋子是什麼』一樣」……讓我們這樣說吧，一枚棋子的意義，就是它在遊戲之中所擔任的角色。」維根斯坦把這個主張延伸推廣開來，把任何語言都稱作是「語言遊戲」，有時候他也用「語言遊戲」一詞來指稱語言多種特色的不同功能。

我們就針對這點來思考一下好了——所有的遊戲都受到規則所支配，一枚棋子（或一片玩具、一張卡片，或是棒球手套）在遊戲中的意義，就來自於根據遊戲規則所設定的玩法。士兵是什麼？士兵就是只能往前走一格的棋子，只有第一步例外，可以走上兩格，它可以吃掉位於斜前方的敵方棋子，如果走到棋盤底線的敵方陣營時，就可以轉換角色變成皇后。

類似的情況也適用於語詞、片語、表達方式上頭——這些都受到規則所支配，它們的意義都來自於根據語言遊戲規則所設定的可能玩法，而有許多種類的規則都會決定語言的用法（文法規則、語意規則、語法規則，還有一種可以通稱為情境規則）。在這些規則裡頭，有的極度嚴格，有的非常靈活，還有的可以視情況變通；如果把不同的遊戲相互比較（比起大家手拉手圍成圈圈繞著走的那種遊戲，西洋棋的規則相較之下更為嚴格），甚至在同一個遊戲之中相互比較（支配士兵走法的規則很嚴格，但是支配士兵體積的規則就很靈活），就可以看到這些變數出現。

但是，就算有的規則很靈活，它們也依然是規則，被打破的話就一定會產生某些後果。在某一個假定的語言遊戲裡，如果以精巧的方式打破了某些規則，那麼用維根斯坦的話來講，「語言就放假去了」，而這所造成的其中一個結果就是會冒出某種哲學來（形上學家的情況就是這樣），另一個結果則是會出現某種瘋狂（《愛麗絲夢遊仙境》的情況就是這樣）。

維根斯坦的愛書之一：《愛麗絲夢遊仙境》

這裡講到《愛麗絲夢遊仙境》並不是隨口亂說，寫有關「愛麗絲故事」的這兩本書，確實名列於維根斯坦的最愛之中，這無疑是因為書中匯集了許多語言學的笑話——讓我們看到，如果某些語言特質的功能遭到誤解，這會導致什麼樣的瘋狂錯亂。想想其中一章的故事，白國王叫愛麗絲望向路的遠方，問她是否在路上看見了任何人，愛麗絲說：「我看沒有人在路上。」而國王則回答：「真希望我有這樣的眼睛。居然連『沒有人』都能看見！而且還隔了那麼老遠！」

這裡出了什麼差錯呢？這個笑話的基礎，就建立在一些「日常語言哲學家」所說的「範疇失誤」（category mistake）上，意思就是——把某些語言上的事實劃錯了範疇，然後再從錯劃的範疇裡得出荒謬的結論。（創造範疇失誤這個詞彙的人是吉爾伯特・賴爾〔Gilbert Ryle〕，依照他的說法，笛卡兒就犯了這種錯劃範疇的毛病，因而導致心物問題出現。笛卡兒把「心靈」放到跟身體相似的範疇中，讓心靈來「思考事物」，於是——無形的、精神性的那種存在，就跟物質性的存在被一起送做堆了，總之，情況就變成了如此，只是沒人能弄清楚怎麼會這樣。

不然，也可以想想白皇后的例子，她答應付給她的仕女「每週兩便士，每兩天一瓶果醬」，可是後來又拒絕給人果醬，理由是每天都是今天，永遠沒有隔天——當然，這就是語言跑去放假了。

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邏輯實證論探尋實在界最簡單的成分，欲以此為基底，建構科學的大廈——維根斯坦對此又怎麼看呢？他如此問道：「然而組成實在界的簡單成分是什麼呢？——一把椅子的簡單成分是什麼呢？——是用來組合成椅子的木塊嗎？還是分子，或者是原子呢？——『簡單』的意思就是：非組成，於是問題又來了：『組成』是在什麼意義底下說的？光是談『椅子的簡單成分』根本就完全沒有意義。」想探尋原子事實，在此也宣告作罷。

在《邏輯哲學論》裡，維根斯坦寫道：「哲學家們大部分的命題和問題，都是因為我們不了解我們的語言邏輯而引發的。」在《哲學研究》裡，他或多或少依然抱持著同樣的看法，不過這時他所想的「我們的語言邏輯」已經徹底改變了——哲學家的工作，不再是去揭露那藏在語言背後的邏輯，而是要揭露日常語言裡內隱的邏輯（所以才會有「日常語言哲學」這個詞彙）。

哲學家得要讓我們看到，如果無法掌握那種內隱的邏輯，就可能會導致「我們的理智透過語言而遭到迷惑」；他們還得讓我們看到，隨隨便便就胡亂改動我們日常對世界的思考與談論方式，有可能會造成「語言的假期」，而這就會鬧出笑話來，哲學史裡頭有很多這樣的笑話。維根斯坦說：「（我的哲學目標就是）替蒼蠅指出飛離玻璃捕蠅瓶的路。」——在他的故鄉維也納，據說人們會放一點蜂蜜在醋瓶子裡，做成一種常見的捕蠅器。

原本自顧自輕快飛舞的蒼蠅，就這樣聞到了蜂蜜的氣息，從原本的路徑轉向跑到瓶子裡頭去了，如果沒有被那又黏又甜的東西給悶死，也只能嗡嗡飛舞到死為止。對維根斯坦來說，有很多哲學就像是這種嗡嗡嗡的亂飛亂叫。「替蒼蠅指出飛離玻璃捕蠅瓶的路」並不是想要解決哲學問題，而是要解消它們，靠的就是讓大家看到，這些問題乃是偏離日常語言途徑所導致的結果。這個類比表現出了維根斯坦思想中保守的那一面，在他看來，「哲學絕對不可以涉及語言的實際用法，充其量也只能描述於此，因為哲學不可能為它提供任何基礎，哲學只能讓一切如其本來面目。」

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這種明顯的自滿心態讓人想起摩爾，不過，這種比較，縱然在某些方面確有相似之處，也有其他不能比的地方。維根斯坦的內心一直充滿了混亂與迷惘，不論是外在的模樣或內在的思想，他總顯得不安不定，而且他的思想在表面上還會顯現出維梅爾畫作裡那種布爾喬亞風格的泰然自適，就像我方才所引述的文字一樣，反令旁人憂心不已。

書籍介紹

本文摘錄自《你懂你來說：美利堅名師大話哲學史》，好讀出版

作者：唐納・帕爾默（Donald Palmer）

譯者：葉文欽

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰