桃園醫院群聚案驗出「L452R突變」為國內首見，但尚未被世衛認定是新變異株

《中央社》報導，中央流行疫情指揮中心今（21）天表示，「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）桃園醫院群聚案目前驗了5患者病毒株，都是同一株但帶有L452R位點突變，外界不用懷疑另有病毒株入侵或有突變。

桃園醫院群聚案目前累計10人確診。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在疫情記者會表示，檢驗此群聚源頭案812及後續838、839、852、856，除856沒辦法完整定序，另外4人病毒株都相同，為帶有L452R位點突變的D614G，這也是台灣首次發現L452R突變。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

「L452R」變異在美加州北部驗到，感染力是否增強有待證實

《自由時報》報導，羅一鈞表示，「D614G」變異病毒株是從武漢病毒株變異後普遍流行的病毒株，在美國是強勢流行病毒株，而「L452R」變異是加州北部當地驗到，或許未來可能是新的變異株，在部桃醫院群聚檢驗也有發現，不過現在還並未被世界衛生組織（WHO）認定是新變異株。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如指出，「D614G」和「L452R」變異都是被確認和人類受體結合有關，但「L452R」變異是否同樣會造成感染力道變強？這還要繼續研究才能證實。

《聯合報》報導，羅一鈞解釋，武漢肺炎病毒是RNA病毒，本來就很容易突變，雖美國加州特別將此定義為變種株，但目前世界衛生組織及美國疾病管制中心（CDC）都還沒認可其為公認變異株，「除非有意義的突變才能被稱為新的病毒株，L452R是有潛力，但還不夠格。」

《Heho健康》報導，指揮官陳時中表示，對於變異病毒株是要提高警覺，可能會有新的傳播速度、範圍，需要密切注意，對於Ct值（cycle threshold）20以下會做基因定序。至於是否是變異株導致本次群聚傳播快速？周志浩指出，部桃確實是有驗到L452R，但是傳播速度的原因很複雜，不能單純以變異病毒株來下結論。

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責任編輯：潘柏翰

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