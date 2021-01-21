馮峰「鴨兔」之前，中國早有藝術家模仿Miffy兔？

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

圖片由作者提供 劉野，米菲結婚了，2014

網路流傳笑話，「中國只有騙子不是假的」。2021年開始不久，藝壇已有大粒花生，中國藝術家馮峰創作「鴨兔」，因畫作和Miffy兔幾乎一樣，引起軒然大浪，網民指罵其行為有如抄襲，爭議眾多。

不過，原來早於2002年，中國已有致敬之作，藝術家劉野以Miffy入畫，評價就正面得多。

1998年，劉野在荷蘭第一次看到Miffy，他對這隻有著圓潤身形，毫無情緒的白兔，那種極簡主義的風格，深深吸引了劉野。

劉野形容荷蘭藝術家迪克．布魯納（Dick Bruna）的Miffy兔，是他的「偶像」，由Miffy看見自己的影子，真是「兔兔那麼可愛，怎麼可以吃兔兔」般的入迷。

對劉野而言，這不是單純的誇張，有其藝術觀念。他曾如此形容：「兩個黑點、簡單的線條，看起來面無表情，都是不可更改的完美。」真正掌握了Miffy的精神，在於簡單純粹。從這種敬愛之情，筆下不少作品以Miffy為主角，向偶像致敬，又有其個人的藝術風格。

劉野的畫作特色，是具有夢幻般的童話糖衣，人物都是頭大大臉圓圓，卡通可愛的形象。冷酷如張愛玲、擅歌似鄧麗君、傳奇像阮玲玉，一一化身可愛的女孩，卻又透出幾分隱約的憂傷。

圖片由作者提供 劉野，張愛玲，2004

除此之外，荷蘭抽象畫大師蒙德里安（Piet Mondrian），亦是劉野致敬、學習的標誌之一，影響深遠。極簡的幾何構圖畫作，直線與三原色，亦成為了其筆下畫作中反復出現的主題。

「蒙德里安就如聖經般，一直引領著我。」他如此說：「是一種平衡、優美、單純的畫面，帶給人內心的寧靜。他的畫對我是一種心靈安慰劑。」

除了把蒙德里安的作品直接仿畫入自己作品，細看構圖會發現畫面的一切都是精心佈局，縱橫分割的構圖亦透過影子、 牆壁等安置畫中，以純粹色彩與平衡構圖，回應畫中的蒙德里安。

圖片由作者提供 劉野，百老匯往事，2006

「蒙德里安的繪畫在我自己的畫中出現，是一種精神上的境界。他的作品構思是如此簡單，以最基本的色彩以及垂直和水平線呈現。我也希望能針對簡單性問題做處理……」

不論小孩、Miffy、蒙特里安，都在追求簡單純粹。單純、寧靜畫面的背後，仿佛隱藏了千言萬語。文革之下成長，作品暗藏洞悉人性的邪魅，畫中角色面無表情，更能隱藏著深刻的情感。

看劉野的作品，觀者彷彿被引導投射自我情緒。面無表情的對象，放大觀者自身的喜怒哀樂，把最深層、最幽微的情感，透過觀看表達出來。

「很多人看了我的畫說特別歡樂特別幸福，其實我的畫裏邊有一種特別不快樂的東西，被乍看上去的那種歡樂幸福蒙蔽了。」

圖片由作者提供 劉野，蒙德里安、迪克布魯納和我，2003

本文獲授權轉載，原文見作者Medium。

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