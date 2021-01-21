美國總統就職典禮：普通人也能參考的正式場合穿搭，顏色和配飾有什麼祕密？

美國於當地時間昨（20）日中午舉行新任正副總統就職典禮，除了主角拜登夫婦和賀錦麗夫婦外，卸任副總統彭斯夫婦以及3對前總統夫婦亦有到場，並請到女神卡卡（Lady Gaga）、珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）演唱國歌和美國軍樂歌曲。重大政治場合的服儀雖然不像影展紅毯上爭奇鬥豔，但通常別具意義，值得玩味，而且也「正常」許多，適合一般民眾作為正式場合的穿搭參考。

Photo Credit：AP / 達志影像 共和黨籍的前總統小布希夫婦。

Photo Credit：AP / 達志影像 前總統歐巴馬夫婦。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 美國第46任總統拜登夫婦（左）和副總統賀錦麗夫婦（右）。

總統拜登夫婦與「第二先生」任德龍

拜登夫婦和賀錦麗夫婦共4人，本次皆穿著美國品牌或美國設計師的服裝，讓美國時裝界心情一振。拜登和「第二先生」任德龍（Douglas Craig Emhoff）都選擇了拉夫勞倫（Ralph Lauren）的西裝與大衣，該品牌創始人拉夫勞倫出生於紐約布朗克斯，是來自前蘇聯時期白俄羅斯的猶太裔移民後裔。

Photo Credit：AP / 達志影像 美國副總統賀錦麗的丈夫、「第二先生」任德龍。

任德龍是新任副總統賀錦麗的丈夫，由於賀錦麗是美國史上首位女性副總統，任德龍也就成了美國首位「第二先生」，此外還是首位猶太裔副總統配偶，對種族問題繁多的美國是個好跡象。現年56歲的任德龍原本是專攻娛樂產業訴訟的律師，且是律師事務所合夥人，但為避免外界質疑其工作與賀錦麗的政治地位會有利益問題，任德龍已經請辭，未來會在華府喬治城大學法律中心教授課程。

華府時裝顧問羅斯曼（Howard University）接受《BBC》訪問指出，任德龍的穿搭與低調的主色恰如其份顯示他在這個場合中的角色，與賀錦麗同台時不會搶走觀眾目光，而作為典禮主角的拜登，其選擇就相對保守。

Photo Credit：AP / 達志影像 美國第46任總統拜登（左）與第一夫人吉兒（右）。

拜登穿著海軍藍西裝搭配黑色大衣，霍華德大學時裝設計教授史蒂芬斯（Elka Stevens）認為，藍色可以給人「可靠」、「穩定」、「自信」的感覺，尤其對於男性；在就職典禮上，這或許可以反映出希望向國民保證國家與民主安全的心理，也傳達「即使疫情衝擊，生活仍可以恢復像過去一樣正常」的意味。

新任「第一夫人」、拜登之妻吉兒（Jill Biden）的訂製服飾出自紐約本地品牌Markarian的美籍設計師歐妮爾（Alexandra O'Neill）。海藍色羊毛花呢大衣，袖口和領口以天鵝絨作綴；內搭的連衣裙也以海藍色為主，胸口為雪紡紗，裙擺為扇貝造型。大衣上和連衣裙領口都有施華洛世奇的珍珠和水晶點綴，口罩和手套也是海藍色，搭配Jimmy Choo的裸色高跟鞋。

副總統賀錦麗：紫色、珍珠和聖經

美國史上首位女性、非裔和南亞裔副總統賀錦麗，其服飾搭配可能最需要花時間鑽研其含義，因為無論顏色、配件甚至她宣誓時用的聖經本都有源由。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 牽著親戚小孩的副總統賀錦麗（中）與丈夫任德龍（左）。

賀錦麗所穿的藍紫色連衣裙和外套出自路易斯安那州設計師羅傑斯（Christopher John Rogers），羅傑斯2019年贏得美國時尚設計師協會和Vogue合辦的時尚基金大獎，是當紅的年輕非裔設計師之一。《CNN》指出，羅傑斯向來用色大膽、線條生動，但賀錦麗選擇較簡潔的剪裁，符合她平常的穿衣喜好和性格。

紫色在美國政壇象徵兩黨合作，由共和黨的紅色與民主黨的藍色所合成；美國副總統同時也是參議院議長，而參院目前正好是兩黨各50席，賀錦麗未來在參院的角色將會比這數十年來幾位副總統都還吃重，必須在參院僵持時出面協調或做出關鍵決策。

除了黨派合作意義，紫色同時也是美國婦女爭取選舉權運動時的所用的象徵色。美國女性直到1920年才獲得選舉權，1913年美國全國婦女黨（National Woman's Party）將紫色、白色、金色定為選舉平權運動的象徵色調，並表示「紫色象徵忠誠，對目標堅定不移，不忘初衷」，白色代表目標本質上的單純，金色則是光與生命的色彩。

美國女性政治人物因此經常使用紫色或白色，2018年11月美國期中選舉後，國會女性議員人數創新高，隔年2月川普發表國情咨文時，民主黨籍女性眾議員皆穿白色出席，形成一片白海。

前國務卿希拉蕊（Hilary Clinton）和前第一夫人蜜雪兒‧歐巴馬（Michelle Obama）這回參加典禮的穿著則和賀錦麗一樣，含有紫色元素。希拉蕊對《美聯社》承認，她是有目的地選擇紫色，希望能夠傳達團結之意。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 前國務卿希拉蕊（右）穿紫色Ralph Lauren套裝。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 前第一夫人蜜雪兒一襲紫紅色毛衣、寬褲和大衣為美國設計品牌Sergio Hudson。

賀錦麗出席公眾場合時的項鍊大多是珍珠，此次也不例外。這來自於她過去就讀霍華德大學時參加全美首個非裔姊妹會Alpha Kappa Alpha的傳統；這個姐妹會的創始者們被稱為「20珍珠」（Twenty Pearls），每位成員入會時也會收到一個繪有20顆珍珠的徽章。

此外，珍珠項鍊也是向美國史上首位非裔女性國會議員奇瑟姆（Shirley Chisholm）致敬。奇瑟姆1969年就職成為紐約州聯邦眾議員，1972年成為民主黨首位參加黨內總統初選的非裔女性，白衣和珍珠項鍊都是她慣用的標誌。

Photo Credit：AP / 達志影像 副總統賀錦麗宣誓就職。

為賀錦麗進行就職宣誓的大法官為索托馬約（Sonia Sotomayor），是美國最高法院第3位女性、首位拉美裔大法官。賀錦麗宣誓時手按兩本聖經，1本為酒紅色書皮、1本為黑色書皮，兩者都有來歷。

加州《信使報》（Mercury News）報導，酒紅色書皮的聖經是賀錦麗幼時鄰居大家長雪爾頓（Regina Shelton）所有；賀錦麗約7歲時父母離異，由母親戈帕蘭（Shyamala Gopalan）扶養；戈帕蘭是生物醫學家，當年需要工作到很晚時，大多是雪爾頓照顧賀錦麗姊妹，賀錦麗也視她為第二個母親。

雪爾頓的名字以燙金印在她的聖經書封上。報導指出，賀錦麗2004年成為舊金山總檢察長時，就以這本聖經宣誓；2011年成為加州首位女性總檢察長、2015年連任、及2017年就職加州聯邦參議員時，都用這本聖經宣誓，且在首頁註記日期，並歸還給雪爾頓的孫女史密斯（Saniyyah Smith）。這回史密斯特別替賀錦麗將這本聖經從加州送到華府，並參加賀錦麗的就職典禮。

而賀錦麗在典禮上宣誓的另1本黑色書皮聖經，則屬於美國首位非裔大法官馬歇爾（Thurgood Marshall）。兩本聖經代表著血緣及歷練背景，不僅僅是典禮用品而已。

意外引發注目：賀錦麗繼女和妹婿、參議員桑德斯

賀錦麗的繼女艾拉（Ella Emhoff）參加典禮的穿著也讓評論家眼睛為之一亮。艾拉的Miu Miu格子大衣除了有白色翻領，珠飾領片則讓《BBC》採訪的時裝設計教授史蒂芬斯想起已故自由派大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）；而《美聯社》認為，艾拉這套服飾設計能給「老人們」起點教育作用，時尚雜誌Harper’s Bazaar的數位總監歐格奈克（Nikki Ogunnaike）則表示，終於能從白宮獲得一點細膩穿搭的靈感。

Photo Credit：AP / 達志影像 賀錦麗繼女艾拉（右）和繼子科爾（Cole Emhoff，左）。

另一個比較少評論家和政治家會注意、但在推特爆紅的是賀錦麗的妹婿亞傑古（Nikolas Ajagu）。亞傑古穿了一雙由Dior和Air Jordan去年聯名推出的超稀有球鞋，售價2000美元，據說在某些運動鞋網站上的競價高達7000美元。

不一定要高價名牌才有意義，佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）的針織連指手套（mittens）意外引發關注。典禮當天高溫大約攝氏5度，一度飄小雪，高齡79歲的桑德斯被拍到嚴肅地獨自坐在席位上，立刻被網友改成各種哏圖，網友也注意到他的手套看起來很暖和。《華盛頓郵報》報導，這是佛蒙特州當地1名小學老師艾莉絲（Jen Ellis）所織，算是選民送的小禮物。桑德斯致力消除美國學貸與教育問題，頗受公立學校學界歡迎。

Photo Credit：AP 、Rueters / 達志影像 參議員桑德斯自己來參加典禮，連指手套引起大眾注意。

Lady Gaga唱國歌

拜登就職典禮有3名歌手獻聲演唱，包含Lady Gaga、珍妮佛羅培茲、鄉村歌手布魯克（Garth Brooks）。布魯克其實是共和黨員，由第一夫人吉兒拜登親自邀請，他的出席引發部份粉絲不滿，但布魯克接受《君子雜誌》訪問時表示，「這無關共和黨人或民主黨人，而是為了這個星球上我所歸屬的偉大國家之領袖」，希望人生接下來至少10年都不要看到國家分裂。

Photo Credit：AP / 達志影像

Lady Gaga在典禮上演唱美國國歌，衣著一如既往吸睛，紅黑色禮服為義大利設計師訂製款，不過最引發注目的是胸前一個巨大金鳥別針，有些人認為很像反烏托邦小說《飢餓遊戲》裡的仿聲鳥，不過那其實是隻銜著橄欖枝的鴿子，象徵和平。

Photo Credit：AP / 達志影像 與歐巴馬夫婦打招呼的Lady Gaga，身上那隻是鴿子。

哇～是珍妮佛羅培茲！

珍妮佛羅培茲一身香奈兒（Chanel）白衣，如前文所述，白色是美國女性政治場合愛用色。她演唱美國民歌歌手蓋瑟瑞（Woody Guthrie）的＜這是你的土地＞（This Land Is Your Land）以及海軍軍樂曲＜America the Beautiful＞組曲；波多黎各裔的她還在歌曲即將進入尾聲時，喊出西班牙語版的美國效忠宣誓誓詞：「Una nación, bajo dios, indivisible, con libertad y justicia para todos!」（上帝之下的國度，不可分裂，自由平等全民皆享！）

Photo Credit：Reuters / 達志影像 珍妮佛羅培茲（白衣者）。

民眾現在看到珍妮佛羅培茲，腦海內可能不禁想起她的廣告哏「你剛剛攻擊我的村莊？」有人則改編為「你剛剛攻擊我的國會山莊？」來呼應兩周前美國國會發生的暴動事件。實際上這場陰影至今還在，美國青年詩人戈爾曼（Amanda Gorman）受邀在典禮上朗誦長詩，她表示這首詩是在國會暴動後所創作，詩名為＜我們所攀爬的那座山丘＞（The Hill We Climb），原文中的「Hill」有時也被用來代指國會山莊。詩裡提到：

我們已看見那股不讓我們共享、將要粉碎我們國家的力量，若它故意要耽誤民主，將能摧毀我們的國家。它煞費心機且只欠臨門一腳。但即使民主會暫時被耽誤，也不會被永遠擊敗。相信真實與信念。當我們放眼未來時，歷史也正在看著我們。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 美國青年詩人戈爾曼。

因此，就職典禮並不是慶祝一個人贏得了總統大選、喝采另一個人輸了總統大選，尤其在如今的美國，誰輸誰贏已不再是重點，而是能否使國家團結、恢復共同信念。《柯夢波丹》（Cosmopolitan）時尚形象總監托格森（Rachel Torgerson）接受《美聯社》採訪表示，「如果這場就職典禮的時尚果真蘊藏某個訊息，那麼就是這些與會者都在表達對團結和兩黨合作的信念，並且希望能夠恢復真相和信任感。」

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核稿編輯：楊士範