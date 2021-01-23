【圖輯】白宮實境秀落幕：川普把他的一切，都給了台下的川粉

一條紅領帶，經常繫得太長。高舉的拳頭，常展現給支持的群眾。不時愁眉苦臉。講話提高了嗓門。

這就是川普（Donald Trump，港譯「特朗普」），他從不隱藏自己的感受。他的話語和肢體語言，讓他的訊息變得更清晰。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

四年多來，身為共和黨人的川普，通過每天（有時是每小時）分享自己的想法和情緒——驕傲、幸福、憤慨、怒火——打造一個政治基礎，創造了一種完全主宰新聞議題、你無法忽視他存在的現象。

就像以前的美國總統一樣，他把自己變成了眾人矚目的焦點。而他本人在執政期間，是一齣真人秀節目的明星，總是有聚焦的鎂光燈、戲劇的天賦，以及魅力的本能。

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他的支持者川粉喜歡這樣，但他的對手們對此深惡痛絕。無論如何，幾乎每個人都在收看這場真人秀，整個國家和世界都在關注著。

然而，這個節目可能產生了一些影響廣泛的後果。在美國，成千上萬的人死於武漢肺炎，而川普則淡化了疫情流行的危險，沒有在第一時間戴口罩為群眾以身作則。

在川普執政期間，美國的種族和政治分歧似乎更加擴大，許多移民子女與父母分離。

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歐巴馬（Barack Obama）卸任後，利用他的演說能力和影響力來維繫他的政治基礎，而川普之前則是透過目前遭停權的Twitter帳號，與他的支持者們直接互動。

他記得自己作為總統候選人時，向支持者許下的諾言，並逐步兌現建造美墨長城、更改移民政策和減稅的承諾，在兌現選舉支票這點上，川普取得了不小的成功。

在國外訪問期間，他不時威脅世界各國領導人，使他與美國盟友的關係變得複雜，他認為這些盟友在全球化的階段，沒有承擔起他們該分擔的責任。

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此外，川普還批評美國新聞界，卻同時希望得到記者的關注和尊重。

川普把他的一切都給了川粉。他在定期的造勢上鼓舞他們，從這些群眾的熱情中，川普汲取不小的政治能量——但也有批評者認為，這不是總統該做的事。

「我認為川普是為那些真正替這個國家工作、為這個國家奉獻的骨幹而戰。」威爾・威廉斯（Will Williams）說。在疫情肆虐之際，威廉斯參加了川普6月份在奧克拉荷馬州塔爾薩舉行的競選集會。

「我會記得他是個英雄。」

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1月6日，川普支持者在美國國會大廈發生騷亂，他們相信川普關於選舉舞弊的說法。由於引發了一場鬧出人命的抗爭，面對第二次彈劾的提出，幾乎肯定會給川普任內的成就蒙上陰影。

歷史學家邁克爾・貝斯克羅斯（Michael Beschloss）說：「當一位總統煽動抗議，甚至可能會害死他的副總統、可能會害死眾議院議長和其他國會議員，甚至可能會破壞總統選舉、永久損害我們的民主時，你就算有再好的政績，也不能掩蓋這些。」

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白宮的實境秀將會結束。但是川普的支持者，至少在某種程度上仍然會堅持他的說法，不管他用什麼方式把他的立場說出來。

「我認為他確實明白自己言辭的力量。我也認為他喜歡這種做法。」一位在騷亂後曾考慮辭職的政府高級官員表示。

「我認為他會繼續這樣做。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航