像一棵大榕樹，更是多功能的「頓號空間」——開箱台南新總圖與週邊藝文打卡景點

近年來，台灣各縣市政府正興起一波圖書館熱，就六都的新北市與高雄市立圖書館新總館都於2015年相繼開幕，屏東縣立圖書館改建也於2020年完工重新開幕，桃園市立圖書館新建總館也預計將於今年完工，而於年初開幕的台南市立新總館更將這波熱潮帶上最高潮！

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像一棵大榕樹的圖書館

台南市立圖書館是台灣歷史第二悠久的圖書館，接續於1914年成立的「台灣總督府圖書館」（今中和的國立台灣圖書館）之後，1919年（大正8年）成立，原址在今天公園路上的遠東百貨，1975年從舊館搬遷至台南公園的北邊一隅。

經歷了數十年，現在的館舍早已負荷不了藏書量，加上市民對於圖書館的需求已經改變。2013年配合中央先前推行的「閱讀植根與空間改造計畫」，以及地方「大台南新都心」都市規劃政策，正式選定台南永康作為新總圖場址。

過去舊總圖座落在綠意盎然的台南公園中，前方有棵大榕樹，現在新總圖建由台灣MAYU Architects與荷蘭Mecanoo Architecture聯手設計，也以榕樹作為靈感發想，這是當初建築團隊來到台南市前置田調時，觀察到市區內有很多廟宇，廟埕前多會有一棵榕樹，樹下成為大人社交或小孩嬉戲的場域。

建築體外觀由內向外擴展，建築下方創造出許多像是騎樓的半通透空間，不僅提供市民休閒活動，也是良好的遮蔭設計，能避免陽光直射館內，建築上方更結合台南古代地圖，當光線照拂就能清晰看見歷史的軌跡。

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多功能的頓號空間：創客、美食與藝文……

台南新總圖內打破過去對於大眾對於圖書館的想像，除了降低館藏書量，讓更多空間還於讀者使用，提供交流、休閒、發呆、工作、學業……的多功能空間。

全台首創不同的創客空間，提供縫紉機、熱軟印機、皮雕、攝影等設備，鼓舞自造風潮，也設計了展覽、小劇場、講堂會議廳等藝文空間，還特別邀請台南著名的獨立書店——烏邦圖書店進駐，透過咖啡廳、風格選書、具特色藝文活動辦理，加乘出特有的閱讀文化。

Photo Credit: 作者提供 多功能創客空間

新總館內除了閱讀書，還能順便看藝術和展覽，在公共藝術部分，就以在大廳中如書頁翻飛，由英國藝術家Paul Cocksedge設計作品《陣風 》（Gust of Wind）最引人矚目，二樓、頂樓畫廊與討論間則有台南在地的當代藝術家，如梁任宏、林書楷、舒媞等人的作品展示。除了當代藝術的展示外，裡頭也與故宮合作，透過多媒體與歷史融合而成的「藝起冒險：一場始於十七世紀的數位旅程」。

Photo Credit: 作者提供 《陣風》（Gust of Wind）

Photo Credit: 作者提供 林書楷作品展示

新總館也從台南在地文化出發，設置台南名人堂、台南資料專區，也以台南作為「美食之都」作為號招，特別設置烹飪教室，後續將規劃製作美食、認識在地食材等飲食文化相關課程給市民。台南市立圖書館新總館洪館長期望新總館是個「蘊含台南文化、貼近台南市民的全方位生活空間」，她也將這些不同屬性的角落稱之為「頓號空間」。

Photo Credit: 作者提供 故宮—藝起冒險：一場始於十七世紀的數位旅程

永康好文藝，新總圖週邊藝遊

過去台南永康地區常有「文化沙漠」的刻板形象，從日治時期這裡作為軍事重地使用，再到戰後經濟起飛，中小型工廠相繼設立，形成現在的永康工業區，加上鄰近台南市區以及作為台南交通中樞的交會點，成為大台南人口最稠密的地區，卻也總是給觀光客過站不停、沒有特色的地方形象。

不過如果從新總館作為重新認識永康的起點，能發現曾被視為文化沙漠的區域，現在已經開展出相當多元的藝文風景，週邊除了有也重新開幕的台灣歷史博物館，還有幾間私人博物館與美術館林立與深厚的眷村文化，可以規劃成一日的藝文旅行：

阿貴美術館

位於大橋巷弄內的，由立體繪畫藝術家許自貴一手打造，無償開放自己歷年作品的典藏室作為公眾美術館，觀眾可以觀賞他以紙漿塑型成的仿人的動物群像，完整呈現「禽牲時代」、「十二生肖」、「變色龍群遷徙」、「假面」等不同系列作品，討論面向涵蓋了人類的動物性、社會百態、人性慾望、女性之美等，在遊覽完這座仿人動物園後，還能駐足停留於美術館內享用咖啡。

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千畦種子博物館

這裡宛如從宮崎駿電影跳出的奇幻場景，裡頭典藏了數千種植物的種子，就像是一座種子的圖書館，為生活在都市已久的人提供一個重新認識大自然的棲所，一個現代桃花源的秘境存在，一草一木、一屋一景是由主人夫婦花費了二十多年綠化的成果，為了控管入園人數，參訪前得事先致電預約。

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彩繪眷村

位在台南榮民總醫院旁復興老兵文化園區，裡頭富有特色的彩繪眷村最具代表性，最初是當地里長期望以塗鴉方式能夠保存下地方老兵的記憶，並同時兼顧改造社區環境的藝術手法。從醒目的入口招牌沿著小巷往前走，能夠看見牆面上五彩繽紛的圖像，裡頭有許多過去眷村裡獨有的竹籬笆風景，相當懷舊！

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眷村古早味

因為鄰近眷村週邊，這一帶更是牛肉麵與冰菓室的一級戰區，從彩繪眷村走出，即能步行來到擁有七十多年歷史的龍鳳牛肉麵店，獨特湯頭、清燉牛肉以及特製小菜，加上物美價廉，成為在地老饕的首選。飽足後可以再彎個轉角，來到古城豆花庄吃甜，這家甜品店佈置上同樣挪用眷村文化，並將整個空間打造成老式台灣的風格，邊吃冰的同時可以遙想歷史。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航