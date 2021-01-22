市售「防疫保單」大評比：魔鬼藏在細節裡，還是「純的」最便宜

文：林逸婷醫師

疫情當前，連日來的本土病例群聚感染，讓很多台灣人從安穩的平行時空中驚醒，危機意識突然大幅升高，於是「防疫保險」又變得熱門起來。

我研究了一下目前市面上的保單，幫大家做個小整理。有需要的人可以把握一下。

在這邊解釋一下專有名詞：

看完驗證了一句話：還是純的最便宜

看完目前市面上的保單，真是驗證了一句話：還是純的最便宜。

很多複合式保單，各種東西都加一點，乍看之下很划算，好像全部都有保障，殊不知其中大多內容都跟你本來就有的壽險、意外險、醫療險重複到了。但保險公司就愛推這種保單，不但利潤多，而且這樣民眾最容易被推銷的話術所迷惑，頭昏眼花的情況下懶得思考就直接簽下去了，無形之中掏了更多錢出來買保險。

Photo Credit: 林逸婷醫師

很明顯的，編號第一的台灣產物保險CP值最高。看看後面那個企業的保單，如果我是一家診所的老闆，保了南山的停業損失保險，花14000元最多也才領回30萬。但是，如果我幫我自己跟診所的兩個員工各保一張台灣產險保單，只花了1500元，不幸接觸到患者三人全隔離，也是一樣領30萬！根本完全打趴其他保單啊。

至於如果是住院想領最多的話，也可以看看台灣人壽的安心365。雖然是複合式保險，但是它的負壓隔離病房等同於加護病房，都有加乘。如果得到新冠肺炎，鐵定是要關在負壓隔離房2、30天跑不掉。

魔鬼藏在細節裡

不過也說一下細節的部份，台灣產物這張保單，推銷的時候會說：「居家隔離」、「居家檢疫」、「隔離治療」、「集中隔離」、「集中檢疫」這五種都可以獲賠10萬。

實際上，「檢疫」是要從海外入境才需要的程序，而保單又有一段意思是：「投保時需在中華民國境內，且前往國外旅遊而染疫不保。」因此居家檢疫跟集中檢疫根本是白寫的嘛，不可能用得到那兩項條件。只有「自己確診」以及「接觸到確診病例」才領得到錢喔！

這張保單每200人中要有超過一人隔離，也就是超過0.5％，保險公司才會虧錢。如果以確診人數相較於全國人口數這樣去做計算，日本的感染率目前是0.26％，而韓國更低，大約0.14％。但如果台灣不幸進入大規模感染，保單隨時都有可能會停售，目前有風聲說1月29日就會停賣了。（按：根據台產發言人表示，這張保單會持續銷售下去，甚至現在還考慮以調整商品方式，讓保障範圍再擴大）

雖然產險的佣金是很少的，賣一張這樣500元的保單，我猜大概頂多賺50元？但是也不必替業務們擔心，一個好的業務不該以金額多少來決定辦事態度。況且對他們來說，這算是一種加值服務，是一種拓展客戶的墊腳石、開發醫療族群的敲門磚。

我沒有在賣這些保單，也沒有相關利益，純粹是整理後順便分享喔。

本文經林逸婷醫師授權轉載，原文刊載於此

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核稿編輯：翁世航