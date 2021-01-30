2012世界末日？歷史動力學家：我有個大膽的想法，2020才是美國的暴亂之年

1月20日，拜登（Joe Biden）在美國國會大廈西翼宣誓就職，大典之日沒有暴亂出現，不僅是讓駐守在華府的國民兵和FBI鬆了一口氣，許多報紙更以拜登講稿中「民主戰勝了」為標題。

不過就在兩這前，同個地點遭到反抗人士破壞，震驚全球，許多外國政要以及美國國內的知名人物都對此表示：「這不是美國」（This is Not America），否認這樣的政治暴力，不該是美國的樣子，不過真是如此嗎？在國會暴亂後，評論和歷史學家翻開了1876年的美國大選歷史，與今日比擬，讓許多人訝異，原來144年的美國也曾有這樣的局面。

更加激烈的1876選舉

1876年，也是美國南北戰爭結束後的十年，當時的美國正處於「重建時期」（the Reconstruction，1865－1877），處理著諸多南北戰爭遺留下的問題，包括南方分離的各州如何重返聯邦、以及非裔自由人的法律地位等，爭議不斷，加上1873年美國經濟衰退，社會氣氛相當緊繃。

當年競選美國總統的是共和黨籍的海斯（Rutherford Hayes）以及民主黨的蒂爾登（Samuel J. Tilden），兩人選舉戰況激烈，雙方的攻擊戰火絲毫不亞於今天。海斯的團隊將蒂爾登描繪成一個病態醉漢，說他參選的目的是打算在當選後還清前聯邦（南邊戰敗方）的債務；蒂爾登團隊則是攻擊海斯，說他在內戰期間偷了軍中兄弟的錢。

到了選舉日當天，情況變得更糟，兩邊的團隊都參與了當時相當猖獗的做票行動。共和黨的人員將投票箱塞滿投給自己的選票、對重複計票票睜一隻眼閉一隻眼，甚至還將民主黨的選票丟掉；民主黨人則是威脅非裔選民，甚至動用暴力阻止他們進入投票站。

開票後，初步選舉結果顯示，蒂爾登獲得184張選舉人票，海斯165張，蒂爾登雖然得票數較高，不過贏得選舉需要過半，也就是185張選舉人票，且在佛羅里達、路易斯安那和南卡羅來納三州，兩位候選人都宣布勝選，奧瑞岡州則有一名選舉人因違法而遭到撤換。所有爭議的選舉人票加起來共20張，換句話說，若海斯拿下這些爭議票，就有機會勝選。

激烈的選舉，再加上緊張的社會局面，有歷史學者就指出當時的美國幾乎要引發內戰，民主黨人以「蒂爾登或戰爭」（Tilden or War）為口號就是最好的證明。為了打破僵局，國會不得已成立了跨黨派的聯邦選舉委員會（Electoral Commission），成員包括眾議員、參議員和最高法院的法官。

大選的結果終於在投票後的近四個月後得出，同時也是總統就職日的前兩天。選舉委員會以8：7的票數將20張爭議票判給了海斯，讓海斯和川普（Donald Trump）2016年一樣，雖輸了普選卻贏了總統大位，以一票之差擊敗民主黨候選人，當選美國第十九任總統。（註1）

美國史上首位輸掉普選卻贏得選舉的總統海斯｜Photo Credit:United States Library of Congress's Prints and Photographs division@Wiki Public Domain

難到這就是美國的宿命嗎？

雖然1876年與2020年選舉期間發生的事件截然不同，但當時美國的分裂和緊張氛圍，確實讓現代人在讀這段歷史時，充滿了既視感，而這也讓筆者不禁想到，去（2020）年6月時在美國新媒體Vice上讀到的非典型歷史文章。

圖爾金（Peter Turchin）是一位美國著名的歷史動力學（cliodynamics）學者，2012年當全球許多人說著世界末日即將到來時，圖爾金指出：「2020年才真的是我們將遭殃的一年」，且是個暴力的一年。當時的記者還不以為意，不過當疫情、種族運動和政治極化造成的暴力衝突在2020接連上演時，Vice的記者再度聯絡了八年前準確預測的動力學家。

根據圖爾金，歷史是在週期中進行，在他2009年出版的《世俗週期》（Secular Cycle）就提到，從羅馬帝國到中古世紀，以及近代的早期英格蘭、法國和俄羅斯，這些社會都能觀察到以大約一世紀為週期的政治暴力（political violence）循環。

而在美國，圖爾金歸納了從1780年到2010年，1590起超過一人死亡的暴動、私刑等暴力事件，並點出1870、1920和1970三個高峰，指出美國的政治暴力週期以50年為一個週期。不過除了原有的50年週期，美國社會還有一個「不和諧時代」的週期，美國已經歷了一個大週期，現在正在第二個週期當中。（註2）

第一個「不和諧時代」週期（Age of Discord I）在1820年左右開始，當時的社會繁榮，社會精英也相當團結，但自此以後一直到南北戰爭（1861－1865）爆發前，危機指標急劇上升。南北戰爭後危機指標開始略有下降，但仍處高位，到了1920年代時又再創一次高峰，包括工會、無政府主義者、種族主義者都發起了暴力事件。

第一個「不和諧時代」週期圖（riots：暴動；lynchings：私刑；terrorism：恐怖主義）｜Photo Credit: 圖爾金官方網站

第二個不和諧時代週期也是從和諧的社會氛圍開始（圖二右邊紅線），在改革人士推動的進步時代（1890－1920）以及小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）推動的新政（the New Deal）之下，工人工資開始上漲，政治氛圍團結，在1950年代時來到了和諧的黃金時代，不過就在1970－80年代，週期再次發生變化，人民幸福指數（包括薪資、健康、就業率和家庭等）以及菁英階層對立的危機指標在接下來的二十年中快速上升，幅度與南北戰爭前的幾十年一樣一直到現在。

由於50年的暴力週期和「不和諧時代」週期在2020年交叉，因此圖爾金在2012年指出2020才是暴力出現的一年。

「不和諧時代 I 與 II」週期圖｜Photo Credit: 圖爾金官方網站

這樣聽下來，社會不公所造成的暴力循環，將會再度上演。不過，圖爾金也在訪問中表示：「未來永遠無法被準確預測」，他說2020的暴力事件「是個累積而來的結果」，之所以會出現這樣的暴力氛圍，是因為「政治菁英未做出適當的反應去解決這個趨勢。」

換句話說，這樣的政治暴力循環並非是註定的，若政治菁英們可以認清並找到方法解決社會累積的不滿與對立，暴力或不和諧時代週期的循環是可以被更改的。

事實上，近年來如此多的政治人物將政策圍繞在提供社會福利、全民健保和教育制度，就反映了政治菁英們已嘗試著解決圖爾金預測模型中的其中一大危機指標：人民幸福指數，而在國會動亂後，跨黨派的人士高喊著「團結」，拜登甚至在入主白宮後就發公告宣示要國家團結，也顯示了政治菁英們看到了另一危機指標的隱憂。

不過就像圖爾金所說的，這些對策和政策是否適當，且有能力解決這樣的趨勢，才是破解循環的重點，而這恐怕也是拜登政府最大的挑戰，否則若歷史真在一個循環下進行，那麼根據「不和諧時代」的週期，一直到2070年前，美國社會的緊繃程度仍會處在高位。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航