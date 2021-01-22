連勝文：國民黨去年被「3殺」，山窮水盡成丐幫，內部還在瘋幫主
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國民黨智庫副董事長連勝文上廣播節目時，感嘆國民黨去年從總統大選到高雄市長韓國瑜被罷免，政治局勢遭到「三殺」。他提出「丐幫」說，指國民黨現在還在瘋幫主，倘若一人失敗豈非拖垮全黨。
（中央社）國民黨智庫副董事長連勝文20日證實，黨主席江啟臣曾找他接任秘書長，但他與黨中央團隊溝通時，對許多事情的看法完全不一致，接秘書長對他與黨都不好；此時國民黨已成為一群「丐幫」，卻還在瘋「幫主」。
國民黨文傳會副主委鄭照新接受《中央社》記者詢問時回應指出，連勝文說得很好，國民黨面臨困難，目前才看到一點曙光。黨務工作是承擔，不是資源的爭奪，因為國民黨早已沒有資源，江啟臣與連勝文一路強調與實踐的，都是團結國民黨。
鄭照新表示，國民黨已如此艱難，如果關注的重點在位子上，而不是深化黨務參與的大方向，是小看國民黨的改革決心與格局。
連勝文20日上午接受廣播電台專訪時表示，但如果從權力、私心的角度，應該接任秘書長，可是現在這種情況不能考量個人，因為即使不談他與現在黨中央團隊在許多事情的看法完全不一致，從管理的角度來看也不適合，如果要硬湊在一起也不適合。
連勝文也提到，過去國民黨執政時，他曾提出「丐幫」說，讓黨內高層不滿，但現在國民黨已一窮二白，且到了山窮水盡的地步，在這樣情況下：
「我是九袋長老、他是八袋長老，我們都是丐幫，當大家都是一群丐幫的時候，還在瘋幫主。」
連勝文提到，此時此刻應該將「無私」擺在領導黨的最高點，2020年的總統與立委選舉是「三殺」情況，總統、立委、市長（罷免高雄市長韓國瑜）都被三殺，他主張積極領導、反對眾星拱月，把其中一人塑造為神，身旁的幾個人或一個人雞犬升天；如果一人失敗，全黨都被拖垮，「我從以前就很討厭這種制度，應該繁星點點才對」。
連勝文也批評，去年國民黨讓很多支持者痛徹心扉，因為一群人的自私，導致整個黨輸到脫褲子，且每次國民黨只要高層領導有私心時，把黨機器變成自己的私產，這個黨就會出問題。
主持人詢問，江啟臣邀請當秘書長，是否意在讓連勝文不選黨主席。連勝文說，他寧可相信江啟臣身邊的人沒有這樣權謀的思考，而且以自己的個性，當決定要做一件事沒什麼可以擋得住他。
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