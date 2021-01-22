禮來抗體藥物bamlanivimab，能將長照住民「武漢肺炎」感染風險降低80％

禮來公司（LLY.US）宣布，根據最新的臨床試驗結果，其所生產的抗體藥物bamlanivimab（LY-CoV555），能為長照機構的員工及住民提供保護，帶來更低的「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）感染風險。其保護效果又以長照機構的住民更為顯著，能降低高達8成的感染風險。

《華爾街日報》報導，禮來公司週四（1月21日）表示，經過測試，禮來的抗體藥物bamlanivimab，能將長照機構工作人員、住戶感染武漢肺炎的風險平均降低約57％；其預防效果在長照機構居民身上更為顯著，能將武漢肺炎感染風險降低80％。

根據禮來的新聞稿，本次公布的是與美國國家過敏和傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID）、武漢肺炎預防聯盟（CoVPN）合作，並在美國的長照機構執行的第三期臨床試驗結果。

在抗體藥物bamlanivimab的預防性試驗部分，共招募965名（299名長照機構住民、666名長照機構員工）受試者，並在實驗開始前確認其為武漢肺炎陰性。治療試驗部分，則在實驗中途招募132名（41名長照機構住民、91名長照機構員工）武漢肺炎陽姓的受試者，以評估抗體藥物bamlanivimab的治療效果。所有的受試者皆被隨機分配至抗體藥物bamlanivimab，或是安慰劑的組別。

經過8周的追蹤，預防性試驗結果顯示，bamlanivimab組別當中的受試者和安慰劑組別相比，出現具症狀表現的武漢肺炎患者的比例顯著較低。實驗結果顯示，和安慰劑組別相比，長照機構的住民在施打bamlanivimab抗體療法之後，能有效降低80％感染武漢肺炎的風險；而機構住民與員工的染病風險，則平均降低57％。

治療性試驗的部分，在41名受試長照住民當中，有4人最終因武漢肺炎過世，而此4人皆為安慰劑組別的受試者。被分配到抗體藥物bamlanivimab的組別當中，則沒有受試者過世。

禮來的單株抗體療法Bamlanivimab，是在去（2020）年11月獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）的緊急授權。《中央社》報導，FDA緊急批准禮來公司研發的武漢肺炎抗體療法，適用對象為沒有住院，但因年齡或其他病症，而有罹患重病風險的患者。

美國食藥局11月時表示，禮來的抗體可用於最近診斷出輕度或中度武漢肺炎的65歲以上患者，以及因具有潛在疾病而有罹患重病風險的12歲以上病患。其使用對象並非住院患者，也不是需要氧氣治療的病患，因為禮來的抗體可能導致這些病患的臨床結果惡化。

根據《Gene Online》報導，Bamlanivimab為IgG1單株抗體療法，能標靶武漢肺炎病毒的棘狀蛋白（spike protein），阻礙病毒與人體細胞接合。該藥物是由禮來、加拿大抗體療法公司AbCellera、美國國家衛生研究院國家過敏與感染疾病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID）的疫苗研究中心，攜手研發與試驗。

抗體最初由AbCellera從美國第一批痊癒武漢肺炎的1位患者血液中發現，隨後由禮來於3個月內開發療法，最後由NIAID中的疫苗研究中心科學家進行臨床試驗。

《美國中文網》報導，禮來公司表示，它計劃與監管機構合作，以擴大在長照機構中使用抗體藥物的授權。

專家表示，在疫苗廣泛普及之前，像禮來公司這樣的藥物可以起到幫助控制該病毒的緩衝作用。長照機構如療養院和其他長期護理場所受到疫情的嚴重打擊，美國療養院居民占總人口的比例不到1％，但卻占武漢肺炎死亡病例的近40％。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範