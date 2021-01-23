樟腦丸、電蚊拍、殺蟲劑⋯⋯這些「驅蟲利器」的英文怎麼說？
我們想讓你知道的是
pesticide就是最強大的殺蟲蟲武器啦！這個字是由字首pest「害蟲」加字尾 -cide「殺」組合而成，除了殺蟲劑之外也有「農藥」的意思。
不知道有沒有人跟小編一樣，超級無敵怕蟲蟲，每次都被嚇得不敢睡覺，一定要見到本蟲的屍體才能安心阿阿阿（淚）！ 但日子還是要過，所以今天小編就來將恐懼化為力量，教大家各種恐怖昆蟲和消滅蟲蟲的武器要怎麼說吧！
家中恐怖昆蟲大集合
- cockroach 蟑螂
說到恐怖昆蟲，大家家裡最常出現的大概就是cockroach「蟑螂」了吧！這個字有時候也可以簡稱為roach。
Cockroaches are nocturnal animals, and they often appear in humid places such as the bathroom or the kitchen’s drainage hole.（蟑螂是夜行性動物，而且牠們常常會出現在潮濕的地方，例如廁所或是廚房的排水孔。）
- centipede 蜈蚣
蜈蚣也是小編最怕的昆蟲之ㄧ，每次看到都全身起雞皮疙瘩（抖）。centipede這個字是由字首 centi-「百，百倍；百分之一」加上由ped / pod「腳」衍伸出來的字尾組合而成，就是俗稱的「百足蟲」。
A fun fact about centipedes is that they have an odd number of legs, so not one centipede has exactly 100 legs.（關於蜈蚣的一個有趣知識是他們擁有奇數的腳，所以沒有任何一隻蜈蚣有剛好100隻腳。）
- mosquito 蚊子
冬天的時候蚊子都會跑到溫暖的室內，晚上睡覺還會一直在耳邊嗡嗡叫都睡不著阿（淚）。這個字是來自西班牙文，要注意mosquito的複數可以寫成mosquitos或是mosquitoes喔！。
A mosquito will go through the stages of egg, larva, and pupa before it reaches the adult stage.（蚊子在變成成蟲之前會先經歷卵、幼蟲和蛹的階段。）
- spider 蜘蛛
其實小蜘蛛比較不恐怖，大隻的喇牙才是最恐怖的（QQ）但因為在國外沒有特別區分，只有學名上的不同，所以還是叫做spider就可以了。
Spiders can make webs with sticky threads and use them to capture small insects.（蜘蛛可以用黏黏的絲來織網捕捉小昆蟲。）
各種消滅蟲蟲的武器
- pesticide 殺蟲劑
這就是最強大的殺蟲蟲武器啦！這個字是由字首pest「害蟲」加字尾 -cide「殺」組合而成，除了殺蟲劑之外也有「農藥」的意思。
Although pesticides can effectively kill insects, spraying too much can also damage people's health.（雖然殺蟲劑可以有效地殺死昆蟲，但噴太多也會危害人們的健康。）
- mothball 樟腦丸
樟腦丸是由天然的樟樹萃取物合成的，它的味道可以有效趕走各種蟲蟲。moth是「蛾」的意思，因為樟腦丸常常被放在衣櫃裡驅趕「衣蛾」，所以才會用這個單字。
The strong odor of the mothball is especially useful in preventing clothes moths.（樟腦丸的強烈氣味對防止衣蛾特別有用。）
- mosquito coil 蚊香
coil是「捲，圈」的意思，因為蚊香也是一圈一圈繞在一起的，所以蚊香就是mosquito coil。
Mosquito coils contain chemical substances that can drive the mosquitos away.（蚊香中含有會驅趕蚊子的化學物質。）
- mosquito swatter 電蚊拍
另外一個常見的捕蚊神器還有mosquito swatter「電蚊拍」，swatter就是指「拍打昆蟲的東西」，所以像fly swatter就是指「蒼蠅拍」啦！
I can't stand being stung by mosquitos anymore, so I decided to purchase a mosquito swatter.（我再也無法忍受被蚊子叮了，所以我決定購買一支電蚊拍。）
這樣大家都學會了嗎？不說了，小編要繼續去對抗蟲蟲大軍了（怕）！
本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈【生活英文】蟲蟲退散！「殺蟲劑」的英文要怎麼說？〉為題發表
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航