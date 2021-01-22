超療癒爆紅動畫《PUI PUI天竺鼠車車》，導演過往的作品其實有點「黑暗驚悚」

文：SCUD

2021年還不到一個月，就有一部討論度爆表、被認為是2021制霸的動畫誕生，那就是由見里朝希監督的羊毛氈定格動畫──《PUI PUI天竺鼠車車》，每集片長僅2分40秒，描述一個車子被「天竺鼠」化的世界，動畫沒有對白，僅有療癒的天竺鼠車車叫聲「PUI PUI」。

動畫從1月5日開始，每週二上新片，目前有《塞車了是誰的錯？》、《抓住銀行搶劫犯！》、《救出貓咪大作戰》三集內容，而光是這三集內容，就吸引大批粉絲的關注，日本官方推特從兩千人快速增粉至20萬。

而之所以能夠急速竄紅，其實還是因為社群的推波助瀾，大量的動畫迷因、惡搞梗圖以及二創，像是「無限列車天竺鼠」、「阿基拉天竺鼠」、「JOJO天竺鼠」等聯名車車，如雨後春筍般冒出，病毒式的快速傳播，使得《PUI PUI天竺鼠車車》頓時聲名大噪，連《來自深淵》作者都被天竺鼠擄獲。

而話題拉回見里朝希身上，這位一手打造出純度魔性兼具的《PUI PUI天竺鼠車車》背後推手，畢業於東京藝術大學動畫研究所，目前僅29歲。他專攻的領域為「定格動畫」，顧名思義，「定格動畫」是一張一張捕捉靜態畫面，並進而連貫成動畫的製作方式，緩慢移動加上道具的製作，導致「定格動畫」非常耗時，如「置中狂人」導演魏斯安德森的《犬之島》，即為黏土定格動畫，電影共拍攝14萬張照片，並動員670名成員，花費兩年才完成，而電影最終成品也獲柏林影展的賞識，抱回最佳導演銀熊獎。

見里朝希在東京藝術大學時，曾以2016年的《Look at me only》、2017年的《Candy.zip》兩部作品，抱回不少國際獎項，有趣的是，兩者皆有出現天竺鼠的身影，可見見里朝希選擇「天竺鼠」作為主角並非偶然，而是他一直對天竺鼠情有獨鍾。

Photo Credit: 截圖自電影神搜 見里朝希

不過，攤開見里朝希過往作品一看，可以發現與《PUI PUI天竺鼠車車》的風格截然不同，皆帶點驚悚恐怖的氛圍，《Look at me only》為導演的畢業作品，聚焦於一對已過熱戀期的情侶，兩人在餐廳約會時，男主角只顧把玩手中的天竺鼠，或是偷看鄰桌的年輕女生，而他的女友見狀，則是不斷張牙舞爪朝他咆哮，當女友抓狂將天竺鼠丟往地上，鄰桌的漂亮女生則是善意回應，小心翼翼地交還天竺鼠給男主角。

這時男主角墜入愛河，和對方談了一場甜蜜戀愛，畫面中花海綻放，而動畫最後揭曉，原來男主角難忘的那些快樂回憶，都是與女友一同製造。《Look at me only》以不到十分鐘的短片，就探討且還原男女關係在「激情過後」的樣貌。而《Candy.zip》片長則更短，描述青子雖工作能力強，但卻無法得到上司青睞，某天夜晚她目睹自己同事的惡行。

但見里朝希最值得一提的，絕對是2018年的《我的小羊》，見里朝希花了十年的時間才完成作品，動畫調性黑暗且沈重，故事以格林童話「大野狼與七隻小羊」為原型進行改編，描述羊媽媽從大野狼肚子裡救回小羊，卻唯獨找不到老大，因此帶回了另一位穿白色羊毛斗篷的小男孩，本想趁羊媽媽離開時偷溜，卻發現另一威脅的到來。

導演曾提及，《我的小羊》主軸是想探討「父母過度的愛」，故事中登場的「羊媽媽」以及「人類父親」，前者是「監禁孩子在家中」，後者為「性虐」，兩者皆以不同形式對子女造成傷害，而見里朝希想藉由動畫呈現「過度保護」的可怕，因此最終雖然羊媽媽成功拯救男孩，但門窗上卻有更多道防護，暗示無法見天日的「囚禁」，此外，畫面尾聲也可以聽見直升機的聲音，導演表示，這代表救難直升機正在搜索人類男孩與爸爸，他以此舉將觀眾拉回現實世界，讓眾人意識到這正是恐怖的現實。

而不論是《Look at me only》、《Candy.zip》以及《我的小羊》，其實都可以見到導演的溫柔流露，像是《我的小羊》中，男孩與小羊們的羈絆以及他們對男孩的接納，或是《Look at me only》裡男主角的恍然大悟。不過要論療癒效果最佳、吸粉能力最強的作品，還是那部左踢《鬼滅之刃》、右踩《進擊的巨人》的《PUI PUI天竺鼠車車》莫屬。

本文經電影神搜授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀：

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航