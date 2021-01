超療癒爆紅動畫《PUI PUI天竺鼠車車》，導演過往的作品其實有點「黑暗驚悚」

文:SCUD

2021年還不到一個月,就有一部討論度爆表、被認為是2021制霸的動畫誕生,那就是由見里朝希監督的羊毛氈定格動畫──《PUI PUI天竺鼠車車》,每集片長僅2分40秒,描述一個車子被「天竺鼠」化的世界,動畫沒有對白,僅有療癒的天竺鼠車車叫聲「PUI PUI」。

動畫從1月5日開始,每週二上新片,目前有《塞車了是誰的錯?》、《抓住銀行搶劫犯!》、《救出貓咪大作戰》三集內容,而光是這三集內容,就吸引大批粉絲的關注,日本官方推特從兩千人快速增粉至20萬。

而之所以能夠急速竄紅,其實還是因為社群的推波助瀾,大量的動畫迷因、惡搞梗圖以及二創,像是「無限列車天竺鼠」、「阿基拉天竺鼠」、「JOJO天竺鼠」等聯名車車,如雨後春筍般冒出,病毒式的快速傳播,使得《PUI PUI天竺鼠車車》頓時聲名大噪,連《來自深淵》作者都被天竺鼠擄獲。

而話題拉回見里朝希身上,這位一手打造出純度魔性兼具的《PUI PUI天竺鼠車車》背後推手,畢業於東京藝術大學動畫研究所,目前僅29歲。他專攻的領域為「定格動畫」,顧名思義,「定格動畫」是一張一張捕捉靜態畫面,並進而連貫成動畫的製作方式,緩慢移動加上道具的製作,導致「定格動畫」非常耗時,如「置中狂人」導演魏斯安德森的《犬之島》,即為黏土定格動畫,電影共拍攝14萬張照片,並動員670名成員,花費兩年才完成,而電影最終成品也獲柏林影展的賞識,抱回最佳導演銀熊獎。

見里朝希在東京藝術大學時,曾以2016年的《Look at me only》、2017年的《Candy.zip》兩部作品,抱回不少國際獎項,有趣的是,兩者皆有出現天竺鼠的身影,可見見里朝希選擇「天竺鼠」作為主角並非偶然,而是他一直對天竺鼠情有獨鍾。

Photo Credit: 截圖自電影神搜 見里朝希

不過,攤開見里朝希過往作品一看,可以發現與《PUI PUI天竺鼠車車》的風格截然不同,皆帶點驚悚恐怖的氛圍,《Look at me only》為導演的畢業作品,聚焦於一對已過熱戀期的情侶,兩人在餐廳約會時,男主角只顧把玩手中的天竺鼠,或是偷看鄰桌的年輕女生,而他的女友見狀,則是不斷張牙舞爪朝他咆哮,當女友抓狂將天竺鼠丟往地上,鄰桌的漂亮女生則是善意回應,小心翼翼地交還天竺鼠給男主角。

這時男主角墜入愛河,和對方談了一場甜蜜戀愛,畫面中花海綻放,而動畫最後揭曉,原來男主角難忘的那些快樂回憶,都是與女友一同製造。《Look at me only》以不到十分鐘的短片,就探討且還原男女關係在「激情過後」的樣貌。而《Candy.zip》片長則更短,描述青子雖工作能力強,但卻無法得到上司青睞,某天夜晚她目睹自己同事的惡行。

但見里朝希最值得一提的,絕對是2018年的《我的小羊》,見里朝希花了十年的時間才完成作品,動畫調性黑暗且沈重,故事以格林童話「大野狼與七隻小羊」為原型進行改編,描述羊媽媽從大野狼肚子裡救回小羊,卻唯獨找不到老大,因此帶回了另一位穿白色羊毛斗篷的小男孩,本想趁羊媽媽離開時偷溜,卻發現另一威脅的到來。

導演曾提及,《我的小羊》主軸是想探討「父母過度的愛」,故事中登場的「羊媽媽」以及「人類父親」,前者是「監禁孩子在家中」,後者為「性虐」,兩者皆以不同形式對子女造成傷害,而見里朝希想藉由動畫呈現「過度保護」的可怕,因此最終雖然羊媽媽成功拯救男孩,但門窗上卻有更多道防護,暗示無法見天日的「囚禁」,此外,畫面尾聲也可以聽見直升機的聲音,導演表示,這代表救難直升機正在搜索人類男孩與爸爸,他以此舉將觀眾拉回現實世界,讓眾人意識到這正是恐怖的現實。

而不論是《Look at me only》、《Candy.zip》以及《我的小羊》,其實都可以見到導演的溫柔流露,像是《我的小羊》中,男孩與小羊們的羈絆以及他們對男孩的接納,或是《Look at me only》裡男主角的恍然大悟。不過要論療癒效果最佳、吸粉能力最強的作品,還是那部左踢《鬼滅之刃》、右踩《進擊的巨人》的《PUI PUI天竺鼠車車》莫屬。

本文經電影神搜授權轉載,原文刊載於此

延伸閱讀:

責任編輯:王祖鵬

核稿編輯:翁世航