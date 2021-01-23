放鬆的沐浴時刻，最怕被惱人的漏水問題打擾——四步驟檢驗衛浴空間的細節

撰文：Zoe｜專業諮詢：李浡暐總監｜圖片暨資料提供：水設空間室內設計工坊

氣溫驟降，泡一場暖呼呼的熱水澡，將身心浸潤在充滿蒸氣的浴室，洗淨工作整日的疲憊身心，就是專屬冬日的美好享受！放鬆的沐浴時刻，最怕被惱人的漏水問題打擾，水設空間室內設計工坊的李浡暐總監透過設計師的專業視角，帶你了解檢驗衛浴空間的細節，讓你在驗屋階段及早發現問題，即刻解決、防患未然。

步驟1：善用視覺、觸覺仔細檢查

雙手是萬能的驗屋工具，與檢查門窗的首要原則相同，你可以透過觸摸與轉動了解水龍頭的運作是否順暢、接縫處是否平整，也能透過仔細查看地板、牆面、鏡面、洗臉盆、置物架、毛巾架以及浴缸表面，初步判斷你的衛浴設備毫無刮傷或鏽蝕情形。

另外，抽風扇是不可忽略的檢查項目，可以透過開啟電源測試是否正常運轉，也要注意運轉時有沒有出現雜音或奇怪聲響，只要留心注意，就能避免突如其來的故障或意外發生。

步驟2：挑戰淋浴間的防水極限

首先，你可以打開水龍頭，查看蓮蓬頭的出水狀況，並朝地面排水孔、淋浴間屏隔接縫處沖水，了解排水是否順利外，也能測試隔屏的密閉性。

Photo Credit: 幸福空間提供 朝浴室地面沖水，測試排水情形。

接著你可以塞住排水孔，再打開淋浴間的落水頭，使水沉積於浴室地面，形成「淹水情境」，除了能測試衛浴的出水狀況是否有異，也幫助我們得知磁磚底下的防水層有沒有做好，總監建議將浴室積水靜置48小時，檢測浴室的防水工程是否完善，甚至能提前發現擾鄰問題，避免積水滲漏樓下。

步驟3：衛浴水管的配置妙計

與廚房的L型管不同，浴室水管要選配U型管，除了兼具防臭、防蟲的基本功能，更能讓掉落的小物卡在U型轉折處，不會直接沿著管線流入汙水系統，即使異物阻塞，也能透過拆開管線，輕鬆解決。

Photo Credit: 幸福空間提供 U型管接縫處就是浴廁經常漏水的罪魁禍首。

步驟4：留心馬桶的每個角落

外觀的檢查是首要步驟，看一看、摸一摸表面有無損傷瑕疵、馬桶蓋有無鬆動刮痕，也可以壓下沖水按鈕，確保馬桶的排水狀況沒有異常，即使是全新馬桶，也千萬不可省略這個步驟。

沖完馬桶，別忘記觀察馬桶內的水位回升狀況，並查看馬桶周遭有無漏水情形，如果可以，你可以使用水柱朝馬桶內沖，測試水位到達一定高度時有沒有自動下降，此時如果發生滿水位甚至溢水的情形，就要立刻拍照、錄影記錄現場狀況，回報廠商進行後續的維護、修繕。

本文經幸福空間授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航