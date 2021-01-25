驗屋3+1撇步，不用專業儀器也能輕鬆判斷牆面、天花與地板的施作品質

撰文：Zoe｜專業諮詢：水設空間室內設計工坊 李浡暐總監｜圖片暨資料提供：水設空間室內設計工坊

交屋前的驗收流程其實一點都不複雜！不一定要擁有專業的檢驗工具，如驗電筆、三用電錶、雷射水平儀等器材，透過隨處可得的捲尺、手機，甚至是你的萬能雙手，便能輕鬆抓出問題點、挑出瑕疵，而這些瑕疵雖然不會破壞房屋的整體結構，卻會大幅降低建材的耐久性，也會影響交屋後續的裝修規劃，因此以下收錄了水設空間室內設計工坊的李浡暐總監的驗屋3+1撇步，教你不用專業儀器也能輕鬆判斷牆面、天花與地面的觀察重點。

CHECK 01：手眼並用，輕鬆檢驗天花、壁面的品質

要檢查全室的油漆是否均勻粉刷，可以先仔細觀察牆的表面，沒有任何裂縫、紋路，也不能有不明的剝落或突起，假如在牆面發現龜裂線條，可能就是因為磚牆遇到水氣而造成的，因為現代人注重效率，但在磚牆上漆可千萬不能操之過急，必須等待磚牆完全乾燥後，才能批土上漆，否則牆面就會出現細微而不美觀的裂痕畫面。

牆面可以透過觸感來檢查，那碰不到的天花板該怎麼辦呢？這時，你可以抬頭觀察表面是否平整，驗屋階段若發現天花板有如壁癌般的不明色塊，或有細微如蜘蛛網的龜裂線條，都可能是滲水前兆，建議再次請施工單位確認防水工程是否到位。

Photo Credit: 幸福空間提供 天花板呈現異常突起，可能是牆壁內部暗藏水氣而導致的壁癌徵兆。

CHECK 02：敲敲牆壁、地磚，保護你踏出的每一步

地毯式搜查家中的每一塊磚、每一面牆，最簡易的方式就是用手指輕敲測試，如同購買西瓜前，會輕敲表面以確認熟度，而確認牆壁質材的技巧也是如此，每面牆都必須是實心狀態，實心的聲音低沉紮實，空心則清脆響亮，輕敲便可了解。此外，在磁磚接縫處，也要特別注意填入的材料是否密實、無縫隙，可從中了解施工的品質，也能避免日後發生磁磚脫落的危險情況。

CHECK 03：校對平面圖，按圖施工才合法

進入驗屋的最後一哩路，若你還沒確認過平面圖與現場的施作狀況是否一致，現在還來得及！仔細對照平面圖是很重要的，趕快帶上捲尺、室內圖到現場實地測量，確認壁面、隔間的尺寸是否正確無誤，以及隔間有沒有憑空消失或突然增設，不能浴室變臥室、馬桶換浴缸，如果發現建商沒有按圖施工，你可以透過拍照舉證，要求建商改正，保障自己的權益。

Photo Credit: 幸福空間提供 利用捲尺測量牆面高度是否與平面圖相符。

圖片提供：水設室內空間設計 平面圖上會清楚標示格局規劃及長寬比例。

PLUS同場加映：萬用的驗屋法寶

紙膠帶跟一般膠帶有所不同，可以重覆黏貼，因為它的低黏性特性，就算貼在油漆粉刷過的牆壁上，也不會留下殘膠、破壞牆面，因此總監建議，驗屋階段即可善用紙膠帶，將有問題的地方，以箭頭方式仔細標示出瑕疵部分，或是在紙膠帶上標明問題點，例如破損、不平整等，讓工程人員更方便進行後續修繕。

圖片來源：水設空間室內設計工坊 以箭頭標示牆面瑕疵點。

此外，為了更全面進行驗屋流程，建議選擇與工地主任用不同色系的紙膠帶作標記，把你看見的裂縫、突起狀況全部標註起來，因為你的觀點絕對跟施工人員有所不同，他沒看到的瑕疵，就要倚賴你的細心觀察，在使用紙膠帶註記的同時，你也能順手拍下現場狀況存證，等待修繕後的再次檢查時才有憑有據。

本文經幸福空間授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航