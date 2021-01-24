沙林傑《法蘭妮與卓依》書評：讀者面對的不再是桀敖不馴的少年，而是略微苦澀的哲學辯答

沙林傑（Jerome David Salinger）筆下橫跨百年的不老少年，永遠的麥田捕手霍爾頓，滿口髒話，性格銳利又情緒化，在社會責任安全網之外衝撞、反叛，膨脹的自我表象下懷抱的既是世故也是純真。霍爾頓開啟的敘事，至今仍勾勒人類對存在本質的疑問、挑戰，以及人生終究沒有解答的追索和撞擊；而後，到了沙林傑後期的作品《法蘭妮與卓依》，沙林傑將一名青春期男孩的心靈獨白，拆解為三個主要角色的辯論：法蘭妮、卓依，以及他們共同的母親貝西。

激昂尖銳的語言質地減弱了，宗教哲學的成分更濃了，讀者面對的不再是桀敖不馴的少年，而是略微苦澀的哲學辯答，直指生命核心的脆弱與美妙。

貝西與卓依：唯物與唯心的終極辯證

全書主要分兩章，〈法蘭妮〉與〈卓依〉，〈法蘭妮〉一章可視為暖身的開場故事，法蘭妮在與男友連恩對談的過程當中，精神崩潰而昏倒，但其實小說家意不在刻畫「精神崩潰」的結果，他花費龐大的力氣，透過細節的堆疊、性別的刻畫、人物對白，以法蘭妮和連恩為魂，展現兩人不同美學脈絡的對峙。而這些主題的辯論，則透過後一章〈卓依〉中的角色對話，更深入地解構洞悉。

「聽好了，我不介意妳針對我的種族、信念、宗教說三道四，肥貝西，但妳不許說我對美不敏感。那是我的阿基里斯腱，妳別忘了這點。對我來說，所有事物都是美麗的⋯⋯。」阿基里斯腱，連接小腿肌肉和腳跟處，人體的弱點，它是卓依的美學隱喻，也是卓依與法蘭妮——身為格拉斯家族早熟又聰慧的成員，對於精通美學、挖掘自我，熟悉精神分析學派門路的唯心主義者，價值處世的立基點「你們學識如此豐富、聰明得不得了，但這如果沒辦法讓你們開心的話，我不知道有什麼好的。」貝西如是質疑，她所處的位置正是卓依的對立面。

貝西的言語暢快、直接，與卓依截然相反，卓依對美學的敏銳與追求，同時是優勢，讓人們對於萬物產生無窮無盡的感受，卻也是導致法蘭妮，與其兄長西摩走向崩潰、自殺一途的原因。唯心與唯物的辯證，就在卓依與貝西——這兩名迥異卻又有血緣關係的角色裡，淋漓盡致地呈現，場景設定在平凡無奇的浴室中，單靠對話撐起龐大的邏輯辯答，可看到沙林傑驚人的文字技術，藉由角色對話，實為自問字答、自我對弈。

角色們的眼睛——小說家分裂出的三個自我

精彩繁複的辯駁，內裡純文學含量高，尤其在〈卓依〉前半段的第一人稱敘事中，讀者看到了狡猾的沙林傑——那位聰明精巧的敘事者，為我們指出角色對於作者虛構出這整套敘事的荒謬性：「我就直說最糟的情況吧。我打算寫的並不真的是短篇小說，而是一種散文式的家庭電影，看過毛片的人都強烈建議我不要進一步醞釀詳細的發行計畫。」、「而男主角，才是以最具說服力的說詞呼籲我取消拍片計畫的人。他認為這影片的情節太仰賴神秘主義或宗教神秘化——他明白表示：不管怎麼說，它就是過度鮮明、顯現的蹩腳超驗元素，還說他擔心這只會時時日日加速，並加深我寫作生涯的頹圮。」

角色破框，對敘述者的捕捉紀錄嗤之以鼻，其後話語又一翻轉，三名角色似回到沙林傑的人格內裡：「接下來讀者會關注到（請緩慢、冷靜地關注）的所有事件，幾乎都是這三個角色分期施加到我身上⋯⋯而且都發生在對我而言私密得令人痛心的時刻。」筆法又虛又實，無微不至私密貼合讀者心理，自我挖掘如此深邃，坦承又赤裸，和沙林傑實際人生中既神秘又乖僻的形象大相徑庭。

三個角色，三個自我，讀者特別可以從小說家對於角色「眼睛」的意象刻畫，看見沙林傑的精巧心思。卓依的眼睛彷彿中立領土，當他看著鏡子刮鬍子時，小說家的精妙比喻銳利地抓住他的自我形象：「這策略性的舉動可能早就成了反射動作，就像棒球老鳥站在本壘板上總是會用球棒點一下自己的釘鞋，無論這動作有沒有必要。話說如此，幾分鐘前，他梳頭髮時只從鏡子那裡接受最小限度的助力。」而貝西的眼睛則完全不同：「過了短短幾秒之後，她的眼神似乎拋下了所有黑暗而沉重的事物，放出影迷俱樂部式的鑑賞者光彩。」

至於法蘭妮，則站在卓依與貝西的中央，為兩方信仰所拉鋸：「她的眼睛下方有黑眼圈，另外還有其他細微的跡象顯示她是一個精神極度苦惱的年輕女孩⋯⋯她的眼珠藍得驚人，色澤幾乎和卓依相同，不過眼距更開，任何兄妹都會有這樣的差異——而且她的眼睛和卓依的不同，望向它們並不是所謂稀鬆平常的行為。」眼睛與鏡子，自我建構的隱喻象徵，讀者能在書本外從約翰柏格、拉岡⋯⋯找到更滂薄的理論思索，然而在沙林傑的口吻腔調裡，卻彷彿拿一根閃亮的銀針，精密地挑出其浪漫成分，融合在角色身上，使得《法蘭妮與卓依》負載苦澀的本質，卻又帶有小說家本身精準、溫柔的文字技藝。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航