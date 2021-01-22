歐洲議會通過3項友台決議、呼籲制裁林鄭月娥，稱《歐中投資協議》使歐盟人權承諾失去信譽

歐洲議會近兩日陸續通過決議案，提倡與台灣進行合作交流，關切台海情勢和中國對台挑釁，譴責香港政府拘捕民權人士，呼籲歐盟制裁香港特首林鄭月娥。議會並指出，歐盟與中國簽訂投資協議，使歐盟的人權承諾喪失可信度；中歐所簽訂的協議必須獲得歐洲議會決議通過，因此歐洲議會此次表態值得關注。

我外交部昨（21）日新聞稿指出，歐洲議會昨高票通過「連結性及歐亞關係」（Connectivity and EU-Asia relations）報告決議，建議歐盟應向台灣與紐西蘭等成功控制疫情、且理念相近的夥伴學習，除了防疫措施，也可與台灣提升民間交流、合作縮短東南亞區域的數位落差，呼籲與台灣開啟投資談判，首先可針對台歐盟雙邊投資協定（BIA）進行範疇界定及風險評估。

防疫表現加持，歐洲議會24小時內通過3友台決議

歐洲議會20日已通過兩份決議案，針對「共同外交與安全政策」（CFSP）與「共同安全與防禦政策」（CSDP）年度執行報告分別提出建議，決議案部份條文涉及台灣。不到24小時內，歐洲議會又通過「連結性及歐亞關係」報告決議，我外交部對於歐洲議會的支持表達感謝。

20日的決議案指出，歐洲議會嚴正關切印太地區近期緊張程度升高的潛在戰場，例如中印邊界、東海、南海、以及台灣海峽，包含中國藉由軍事演習增加挑釁台灣的頻率。歐洲議會除呼籲各方以和平手段緩解問題、避免單方面行動，也呼籲歐盟成員國重新審視對台政策，保護民主台灣免於外來威脅。

文中並提到，對於有「惡意第三國」發起傳播誤導資訊的行動，企圖影響印太地區的民主國家對抗COVID-19（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎），歐洲議會也表達關注，並呼籲歐盟與成員國支持台灣成為世衛組織（WHO）觀察員、務實地參與WHO會議和機制，加入對抗全球公衛危機的行列。

歐洲議會讚揚台灣防疫表現，並且大力支援歐盟，在疫情流行期間向歐盟成員國提供逾700萬個外科用口罩；歐洲議會建議歐盟，應重申會對台灣局勢保持警戒，提升歐盟與台灣的政治和貿易關係，呼籲中國遵循國際法和平解決所有海陸邊界的爭端。

《歐中投資協議》談妥，還要過歐洲議會這關

在針對「共同外交與安全政策」執行報告的建議中，歐洲議會提到，歐盟應持續向中國闡明，「不會容忍」中國持續在香港、西藏和新疆違反人權的行為，歐盟將會在國際上發揮保護香港自治的關鍵作用；歐盟應譴責中國《國安法》違背了對香港「一國兩制」的承諾，侵害香港司法和言論自由，而《港版國安法》的罰則同時也影響了中國與台灣的關係。

決議文裡指出：

「中國政府對香港所為，不僅違反雙邊貿易和國際法上的義務，也讓人質疑中國能否作為一個可靠夥伴；當中歐未來欲簽訂投資或貿易協定時，歐洲議會將把在中國本土和香港發生的人權迫害事件列入考量。」

歐洲議會更呼籲，對於中國打壓西藏人和中國的基督教徒、虐待新疆維吾爾人並強制其勞動等行為，歐盟成員國應有反制行動，以歐盟全球人權制裁機制對中國官員或國有企業實施制裁。

歐洲議會昨天通過3項決議，針對香港、土耳其和越南的人權狀況做出總結，呼籲這3個地區釋放異議份子，包含政治代表和媒體記者。歐洲議會呼籲香港立刻無條件釋放今（2021）年年初逮捕的所有民主派人士、以及之前所有因為《港版國安法》之「企圖顛覆政權」罪名而被捕的民眾，包含黃之鋒、林朗彥、周庭等人。

聲明稿指出，歐盟與中國最近達成了《全面投資協議》，顯示歐盟沒有依照歐洲議會先前的要求，利用商務談判作為維持香港高度自治的籌碼；歐盟急於達成協議，未對違反人權的情事採取行動，可能損害歐盟在全球人權方面的信譽，呼籲歐盟應考慮對香港和中國官員進行制裁。聲明稿特別指名，制裁對象「包含香港特首林鄭月娥」。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範