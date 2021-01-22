越共十三大下週舉行，誰是下一任總書記可能人選？

越南共產黨第十三屆全國代表大會（13th National Party Congress，以下簡稱為越共十三大）將於1月25日到2月2日在首都河內召開，當地街頭已掛滿黨旗、國旗與標語，迎來將影響越南未來五年的政治情勢的重大會議。

越南以黨領政，越南共產黨（以下簡稱為越共）是越南國內唯一合法政黨。越共十三大是黨內權力交接的關鍵時期，會中將選出下一任黨總書記、新一屆中央委員會以及決策中樞中央政治局委員。

《路透社》報導，越南政治權力分別由政府總理、國家主席、黨總書記與國會主席「四個支柱」各自擁有實權，並沒有一位明確的最高領導人。

不過，自2011年擔任越南共產黨總書記至今的阮富仲（Nguyễn Phú Trọng），同時兼任國家主席，是越南過去數十年來最具權力的政治人物。2018年，越南國家主席陳大光在任期中過世，越南國會通過由總書記阮富仲繼任，阮富仲成為越南政治史上第三位同時兼任黨與國家最高職位的人。

越共十三大將影響下一任黨政府總理、國家主席、黨總書記與國會主席的誕生。由黨總書記兼任國家主席的安排，是否將延續下去，讓黨內權力分配繼續由集體領導、分權走向集中？

越共十三大首先將選出由200人組成的中央委員會，接著由中央委員會投票選出14到19名委員，組成政治局。政治局委員可提名黨書記、國家主席，總理和國會主席人選，最後再由中央委員會投票批准人選。整個投票過程都是秘密的。

《今日東南亞》報導，現任政府總理阮春福（Nguyễn Xuân Phúc）和越共中央書記處書記陳國旺（Trần Quốc Vượng）都是下一屆總書記可能人選，陳國旺被視為阮富仲任內打貪行動的左右手，肅貪被視為阮富仲任內最重要的政績之一，可能是阮富仲屬意的人選。

《路透社》報導，阮春福經常代表河內出席國際會議，並成功抵擋疫情、美中貿易戰的影響。分析者指出，阮春福可能競選總理第二任期、在黨內尋求更高的權力位階。

若是總書記和國家主席位置不再由同一人擔任，阮春福有可能競選下一任總書記。而一任總理人選，則可能由越南共產黨中央組織部部長范明政，藉由擔任越南公安部中多個要職的經驗，或者河內市委書記王廷惠憑藉老練的經濟學家身份出線。

美中對抗

《德國之聲》報導，越共十三大形塑的領導階層面貌，也將影響越南能否在中美對抗的國際政治格局中，繼續延續其成功的經濟成果。越南目前穩定逐步發展為世界科技業的製造中心。越南國內生產毛額（GDP）在過去五年成長率平均超過6.0%，即使在疫情肆虐的2020年，仍保持2.9%，越南未來五年目標是平均成長率超過7.0%。

控制風險諮詢公司（ Control Risks）副董事Nguyen Phuong Linh認為，越共黨高層的人事清單，必須要考量促進經濟發展和政治穩定，國家之後面臨什麼挑戰，只有在越共十大落幕後可窺見。「好消息是越南領導人們充分理解到國家面對的關鍵挑戰，但是壞消息是我們國家沒有一個關鍵的決策者，或者決策過程相當漫長，可能失去競爭力。」

澳洲新南威爾斯大學 (UNSW Sydney)政治學者For Carl Thayer指出，越南須面對：中國南海爭議背後的能源問題、越南和美國之間的關稅、貿易爭議需要解決。

能源供給將是越南未來五年最重要且緊迫的問題之一。蓬勃的經濟發展帶來龐大能源需求，石油、天然氣需要從經濟海域開採，但是南海是越南與中國之間的爭議水域，可能讓越南無法順利開採。「越南和中國的南海爭議仍然是棘手的問題，中國會繼續騷擾越南在經濟海域中的石油開採行動。」For Carl Thayer說。

《路透社》報導，「未來五年，美中之間的競爭策略，仍會持續讓該地區的地緣政治及經濟環境不穩定。」新加坡東南亞研究所（ISEAS–Yusof Ishak Institute）成員 Le Hong Hiep分析，「這對越南來說是重大的挑戰，越南經濟相當開放且高度依賴國際貿易和外國投資。」

在美國前總統川普（Donald Trump）美中貿易戰的策略下，越南和美國關係在近幾年來有所升溫。但是越南對美貿易順差從2019年470億美元（約1兆3151億新台幣）擴大到2020年630億美元（約1兆7627億新台幣），也讓川普升起警戒。新加坡東南亞研究所另一名成員Ha Hoang Hop指出，「越南需要對透過增進對對拜登政府的理解，和美國維持對話，以密切地回應其貿易貨幣政策與行動。」

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒