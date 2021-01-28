營養師談「葉黃素」的三個簡易選購原則：推薦購買游離型還是酯化型？

文：林世航營養師

你也是3C一族嗎？是不是常感覺到眼睛酸澀不適呢？2018年早安健康與Yahoo奇摩健康的調查指出，眼睛酸澀是困擾台灣人十大健康問題的第三名，占比達到22％。而在2020年的職場健康調查中，視力問題穩居第一名，且約有20％的上班族表示有乾眼問題。這也讓護眼保健商品的市場大幅上升，成為年度熱銷藥妝保健品的亞軍。

其中，大家最熟悉的產品大概就是葉黃素了。不過你真的了解葉黃素嗎？市售葉黃素分成游離型和酯化型，這兩者又有什麼差別？游離型真的如廣告所說的比較好吸收嗎？這次專欄就由好食課營養師來破解吧！

酯化型和游離型葉黃素是什麼？

葉黃素會依據其來源而有不同的結構形式，在綠色蔬菜中大部分為游離型葉黃素，在黃色、橙色的水果或是花上，則葉黃素通常會帶有一個脂肪酸而稱為「酯化型葉黃素」。目前市售的葉黃素都是萃取自金盞花，因此最接近天然來源的形式為酯化型結構。

由於金盞花天然所含有的葉黃素是酯化型，因此為了得到葉黃素本體，就需要再多加工才能獲得。許多游離型葉黃素的商品，標榜特別經過「水解」步驟去除脂肪酸的說法有點錯誤。因為游離型葉黃素並不是透過「水解」去除脂肪酸後所得，而是利用脂肪酸會與「強鹼」皂化的特性，在金盞花萃取物中加入氫氧化鉀，與脂肪酸形成「皂角」後去除，此時葉黃素就會形成游離型態（連結）。

Photo Credit: 好食課

在這幾年少加工的趨勢下，有些消費者會很在意保健成分的加工程度，所以如果你是想要獲得較接近天然形式的葉黃素補充劑，酯化型葉黃素才是金盞花中原始的形式。

游離型葉黃素分子小，比酯化型葉黃素更好被人體利用？

網路搜尋葉黃素資訊，發現大部分的內容都指出游離型葉黃素的分子量較小，因此生物利用率高於酯化型。而在查閱了一些文獻後發現目前研究的結果並不一致，也和網路內容有些出入。

有商品廣告引述文獻，指出游離型葉黃素的吸收率，高出酯化型葉黃素達23％，但在檢視這篇文獻後發現，這篇文獻並不是在比較游離型與酯化型葉黃素的利用率，而是在比較補充不同組合、劑量的葉黃素、玉米黃素（zeaxanthin）與內消旋玉米黃素（meso-zeaxanthin）後，這些營養素於血中含量的差異（連結）。因此用這篇文獻佐證不同型態葉黃素的吸收率並不適當。

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而真正在探討葉黃素吸收率或利用率的研究，結果是不一致的。

美國伊利諾大學率先在2002年做出的人體研究，發表在知名的《營養學期刊》中，發現攝取酯化型葉黃素的受試者，血液中葉黃素含量是游離型葉黃素者的1.61倍，且研究也顯示約78％受試者，對酯化型的吸收率都優於游離型（連結）。

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而在2010年時，帝斯曼公司也發表了一篇以該公司供應的游離型葉黃素進行的研究。結果指出攝取游離型葉黃素受試者的血液，葉黃素含量較攝取酯化型葉黃素者高出了17％（連結），此篇也變成許多游離型葉黃素商品所引述的文獻。但在後續就沒有什麼研究，著重於游離型與酯化型的吸收率何者優何者劣。

在2011年歐洲食品安全局的文獻中，甚至指出「這兩者的生物利用率是相似的」（As lutein from lutein esters is bioavailable to an extent similar to the bioavailability of lutein itself）（連結）。因此營養師認為目前針對游離型和酯化型並未有定論，所以並不要過度相信游離型優於酯化型葉黃素。

游離型葉黃素比酯化型更快速被吸收？

許多文章不只提到游離型會比酯化型更好被人體留存利用，也更快被吸收。但其實在2002年研究的結果卻是相反，數據顯示攝取酯化型葉黃素的受試者，24小時內血液中葉黃素的增加速率高於游離型葉黃素（連結），因此與網路文章的宣稱剛好相反。

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更重要的是長期穩定的量，而不是吸收快速

其實，無論攝取哪一種型態的葉黃素，對人體都會有幫助，因為人體視網膜是長期需要足夠的葉黃素含量。因此無論是從飲食或補充劑的方式，最重要的應該是「攝取量」，讓視網膜區域可以有充足的葉黃素。

想攝取到充足的葉黃素，商品在保存環境下的穩定度，以及能否順利通過胃酸的考驗就是關鍵了。目前對於不同型態葉黃素的生物利用率的數據並不一致，但在穩定性上卻是酯化型葉黃素略勝一籌。

研究指出，游離型葉黃素容易受到光及熱的破壞；尤其是照射到紫外線時，游離型葉黃素的結構更易被降解（連結）。所以游離型葉黃素在保存時要特別留意，須避免靠近熱源，也要小心透光包裝。

相比而言，酯化型結構較接近金盞花天然的型態，因此結構更為安定，不僅耐熱、耐光，酯化型葉黃素的耐酸性也優於游離型葉黃素。

2006年匈牙利的研究以體外胃酸試驗的方式，測試游離型與酯化型葉黃素對胃酸的穩定性。結果在加入攝氏37度的胃酸環境達1小時後，游離型葉黃素即被大量減少66％，但酯化型葉黃素僅減少1％，顯示酯化型葉黃素具有保護葉黃素結構的效力。

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當然，也並非所有市售的游離型葉黃素都會被破壞，若要選擇游離型葉黃素，需注意商品是否採用具有耐酸性的膠囊，才能保護其中的游離型葉黃素順利抵達腸道後釋放。

若是購買葉黃素飲品或是果凍類型的產品，則建議選擇使用酯化型葉黃素，確保葉黃素可以抵抗胃酸，順利到達腸道被人體吸收。

酯化型葉黃素分子量大，含量較少？對一半

網路上說「酯化型葉黃素的含量，是游離型的一半」，這是因為「酯化型葉黃素」同時含有葉黃素與脂肪酸，而兩個結構約各佔酯化型葉黃素分子量的50％，也就是20毫克的酯化型葉黃素中，葉黃素與脂肪酸各佔10毫克。至於游離型葉黃素，因脂肪酸已經由強鹼加工皂化去除，所以10毫克游離型葉黃素的葉黃素含量就是10毫克。

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大家最需要留意的就是「葉黃素實際含有量」，只要有達到建議的攝取量就不會有落差。

葉黃素的建議攝取量為6－30毫克間，以酯化型葉黃素為例，添加量達到12毫克，就能吃到最低建議攝取量的6毫克。市售商品大多是以美國衛生研究院AREDS 2的數據，作為葉黃素配方的設計基礎，因此葉黃素與玉米黃素大多為10：2的比例。所以選購商品前記得看清葉黃素的標示量，才能幫助自己選到有保障的商品。

推薦購買游離型還是酯化型？三個簡易的選購原則

到底要買「酯化型」還是「游離型」葉黃素呢？若單純比較兩者的吸收率、人體利用率，目前的研究數據實在是難分軒輊。真正的選購重點應該著重在，吃下去的商品能否達到「葉黃素的每日建議攝取量(6-30毫克)」，營養師最後提供大家三個選購原則：

請務必看清楚商品標示的「實際葉黃素含量」。 選擇適合自己的「產品劑型與保存方式」：「游離型葉黃素」較怕光、熱、胃酸，葉黃素結構容易被破壞而失去效果。因此建議在選購時須認明耐酸膠囊，包裝也須採用避光材質，存放時更要遠離光照及熱源，才能確保商品中的葉黃素含量。「酯化型葉黃素」較接近金盞花天然含有的型態，因此追求低加工程度的消費者可以選擇酯化型葉黃素。加上酯化型的結構相當穩定，也易於保存，更可以耐胃酸，因此不論是膠囊、飲品、果凍類型的商品，酯化型葉黃素比較能夠順利挺過胃酸的考驗。 不論選擇哪種葉黃素商品，由於葉黃素是脂溶性的營養素，請務必記得在餐後服用效果較佳。

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本文經好食課授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航