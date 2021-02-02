《奇蹟》：我得犧牲多少新發現的右腦意識，才能恢復我的左腦技巧？

文：吉兒．泰勒（Jill Bolte Taylor）

中風帶給我的洞察

經歷過這趟意外的深入腦袋之旅，我還能在生理、認知、情感與精神方面完全康復，真是令我慶幸與訝異。

這幾年來，要恢復我左腦的技巧尤其困難，原因有好幾個。當我喪失左腦神經網路的功能時，我喪失的不只是功能，也喪失了顯然與那些功能迴路相連的性格。恢復那些功能細胞，那些在解剖學上與情緒反應及負面思維相連了一輩子的細胞， 是讓人心眼大開的經驗。

雖然我想要重拾左腦的技巧，但是老實說，有一些想從左腦廢墟中死灰復燃的性格，對於我右腦想要成為的那個人來說，卻已經不能接受了。因為不論從神經解剖學或是心理學的觀點來看，我這幾年的生活都著實迷人。

我不斷碰到的一個問題是，如果我想恢復某些記憶與能力，是否也必須重拾在神經學上與它們相連的影響、情緒或人格特質？

譬如說，我可不可能重新感知到自我，一個獨立存在、與萬物分離的固體，但卻不用恢復那些與自負、好辯、時時保持正確、或是恐懼生離死別相連的神經細胞？我能不能學會金錢的價值，但卻不用困在貧乏、貪婪或自私的神經迴路中？

我能不能重拾處世的能力，遵循階級遊戲，但卻不必喪失同情心或是人人皆平等的知覺心？我能不能重新與家人相處，但卻不用困在身為家中小妹的某些情結裡？

最重要的是，當我的左腦個性重新出現時，我是否還能保有這種新近發現的和宇宙相連的感覺？

我很好奇，我得犧牲多少新發現的右腦意識、價值觀以及相關性格，才能恢復我的左腦技巧。我不想失去和宇宙的連結。我不想感覺自己是獨立於萬事萬物的固體。我不想讓我的心智飛快打轉，快到再也無法觸及真我。

坦白說，我不想放棄涅槃。

但是我的右腦意識到底需要付出多大代價，才能讓我重新被評估為正常人？

現代的神經科學家似乎很樂意從神經學的角度，闡述左右半腦具有不對稱的功能，但是很少人談到這兩個構造在心理學或性格上的差異。最常見的是，我們的右腦只因為不了解語言或是不懂得線性思考，就受到極端的貶抑。

以化身博士的故事為比喻，我們的右腦個性給描繪成缺乏自制力、有暴力傾向、低能且卑劣的無知者，甚至連意識都沒有，能把它擺脫掉最好！相反的，我們的左腦總是給吹捧成能言善道、具連貫性、懂方法、講道理的聰明之士，甚至是我們意識的主人。

在中風前，我左腦裡的細胞很能主宰右腦裡的細胞。因此我左腦裡善於判斷與分析的性格，也主宰了我整個人的個性。當我發生腦溢血，失去負責界定自我的左腦語言中心的細胞後，那些細胞再也不能壓抑我右腦裡的細胞了。有兩種非常不同的性格一直同時存在我頭殼中，但到這時，我才清楚看到兩者的輪廓。

我的兩個半腦不只是在神經學層面上以不同方式來感知與思考，而且它們會根據所感知的資訊類型，展現出不同的價值，因此也會表現出不同的性格。對於中風，我的洞察是，在我右腦意識的核心裡有一種特性，和我心深處的平和是直接相連的，這種特性完全獻身於世界的和平、愛、喜悅以及同情。

當然，這並不表示我相信自己具有多重人格疾患。多重人格比我所觀察到的要複雜得多。

傳統上，我們很難（甚至不可能）分辨自己的右腦性格與左腦性格，因為我們所感受到的自己，是具有單一意識的單一個體。然而，不需要太多引導，大部分人都可以很輕易認出這兩種不同的內在性格，即使不是針對自己，也是針對他們的父母或生命裡的重要人物。

我的目標是要協助各位，找出你的每一種性格所居住的半腦，如此一來，我們將更能認出這些性格的身分，或許可以讓我們更能掌握自己想在這個世界上成為什麼樣的人。在認出我們腦殼裡的誰是誰之後，我們可以採取更接近平衡全腦的方式來過日子。

許多人似乎都經常因為腦袋裡完全相反的兩極性格，而困擾不已。事實上，幾乎每一個和我談過的人都清楚意識到，自己的性格裡有一些互相衝突的部分。

許多人會說，我的腦袋（左腦）告訴我去做某件事，但我的心（右腦）卻告訴我去做完全相反的事。有些人則會區分出自己所想的（左腦）和自己所感覺的（右腦）。還有一些人談到「頭腦意識」（左腦）相對於「身體本能意識」（右腦）。

也有人拿我們的「小我心」（small ego mind ；左腦）與「大我心」（capital ego mind ；右腦）做比較；或是拿我們的「小我」（small self ；左腦）與我們的「內我」（inner self）或「真我」（authentic self ；都是右腦）做比較。

有些人喜歡說，我們有工作腦（左腦）與渡假腦（右腦）；另一些人則喜歡說，我們有學者腦（左腦）與外交腦（右腦）。當然，還有一種說法是男性腦（左腦）與女性腦（右腦），或者是陽性意識（左腦）與陰性意識（右腦）。

此外，如果你是心理學家榮格（Carl Jung）的信徒，那麼我們又有所謂的「感官心」（sensing mind ；左腦）相對於「直覺心」（intuitive mind ；右腦），以及「判斷心」（左腦）相對於「知覺心」（右腦）。不論你用哪一種說法來描述你性格裡的那兩個部分，根據我的經驗，我相信它們解剖學上的起源，就是你那兩個大不相同的半腦。

在復原的過程中，我的目標不只在於幫兩個半腦的功能性能力，找出健康的平衡點，也希望今後每一個時刻，我都能擁有更大的主權，來決定要由哪一種性格來掌控我的觀點。

我發現這一點很重要，因為我右腦性格最基本的特質是內在深處的和平與同情。我相信，我們如果花比較多的時間，來運轉內在的和平與同情迴路，那麼我們就會投射出更多的和平與同情到這個世界上，而最後，我們這個星球就會擁有更多的和平與同情之心。

結果是，我們愈清楚自己的哪一個半腦擁有哪種資訊，我們就愈能主動選擇要如何思考、感覺與作為，不只對每一個人如此，對於整個人類大家庭來說也是一樣。從神經解剖學的觀點來看，當我左腦的語言及定向力聯絡區失去功能時，我卻經歷到更多右腦意識裡的內在深處的平靜。

幾年前，紐柏格（Andrew Newberg）與已故的達基里（Eugene D’Aquili）醫生做過一些研究，很能幫助我們了解人腦裡的真實情況。這些科學家利用單光子放射電腦斷層攝影術，找出人類宗教能力或是靈修（神祕）能力的神經解剖學基礎。他們想了解，大腦裡哪些區域關係到我們進行意識變換的能力―例如從感覺自己是一個獨立的人，轉變為感覺自己與天地（上帝、涅槃、極樂）合一。

科學家邀請西藏的冥想者以及方濟會修女，到單光子放射電腦斷層儀裡頭冥想或祈禱。他們被告知，一旦他們達到冥想的最高點或是感覺與上帝神交時，就拉一下小棉繩。透過這些實驗，科學家發現在腦裡一些非常特殊的區域，有神經活動的轉變。首先，左腦語言中心的活動會減低，使得腦袋饒舌安靜下來。再來，定向力聯絡區的活動會減低，這區域位於左腦的後頂回。

在我們左腦中的定向力聯絡區，可以幫助我們辨識自己的身體疆界。當這個區域受到壓抑，或是顯露出由其他感官系統傳來的輸入減少時，我們就會看不見自己身體與周邊環境的分隔點。

多虧這些最新的研究，使得從神經學上也能解釋，為何當我的左腦語言中心沉默下來，而且左腦的定向力聯絡區不再能收到正常的感官輸入時，我的意識會從感覺自己是固體，轉變成自己是流體的知覺―亦即和宇宙合而為一。

Photo Credit: 天下文化提供

書籍介紹

本文摘錄自《奇蹟》，天下文化出版

作者：吉兒．泰勒（Jill Bolte Taylor）

譯者：楊玉齡

透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

我們都有能力去選擇，這一刻，我們要成為怎麼樣的人。——吉兒．泰勒

每顆腦袋都有自己的故事，而這個故事是屬於泰勒的……

泰勒是哈佛大學的腦科專家，從事研究之餘，也指導年輕醫生有關人腦的知識。

無論專業生涯或個人生活可說是一帆風順，

然後意外發生了，玫瑰人生與美好未來頓時化為泡影。

1996年12月10日的早晨，一股撕裂腦門的痛楚慢慢將泰勒催醒，

恍惚之中，她發覺自己的腦袋出了問題，

短短4個小時內，眼睜睜看著自己的認知能力逐步惡化，

沒有辦法處理透過感官從外界蒐集來的刺激。

遭逢嚴重腦溢血的她，不像一般人面對中風時的無助，

反而透過腦科學家的專業知識，設法求援，並面對這棘手的人生考驗。

這本書是泰勒在那沉寂的心智迷宮裡的旅途日誌，

剖析了這場突如其來的腦中風意外，她所學到的腦部知識。

這趟進入右腦意識的旅程中，

泰勒瞭解到頭腦內迥異、各有高超能力的兩個半腦，

它們的差異能協助我們更圓滿的處理生活中的各種關係，

更準確的將心中的思想、情感投射到外部世界裡，

並且理性的選擇我們所要的生活方式。

讀到最後，你會發現書中所談的不是「中風」，

更正確的說，中風只是一個創傷事件，透過它，內心的洞見因而產生。

本書談的是我們人腦的美麗與彈性，因為它天生就有能力不斷去適應變動與恢復功能。

泰勒期望的是，只要有一個人是因為讀了〈中風那天早晨〉那一章，

而認出中風徵兆，並向外求救，那麼她康復後所致力的經驗分享就值得了。

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航