膝關節談台灣電影產業（上）：百億商機幕後的操盤策略，電影院如何找到分眾客群？

文：膝關節

編按：本文轉載自即將上線、影視聽中心發行的《2020台灣電影年鑑》，聚焦討論的是2019年台灣電影大事，由現任威秀影城公關資深經理、台灣影評人協會理事長膝關節執筆，梳理連鎖戲院系統對電影消費端與製作端的影響。 文章拆成上下篇，上篇分析近年連鎖戲院的趨勢變化，包括多廳化、小廳化、影院大量拓點，以及影廳吸引消費者的差異化策略；下篇談及連鎖戲院除了競爭亦有合作，攜手合資的伯樂影業，將與文策院共同投資國片，而此舉又能為台灣電影產業的製作端帶來哪些契機。

台灣電影近年產值屬於緩慢上升，相較於其他軟性文化產業的衝擊，特別是唱片業的衰退轉進成演唱會經濟為主。電影產品仍舊以影院收益為大宗，從2017年正式有年度完整統計以來，到去年分別是：102億（2017年）、105億（2018年）、101億（2019年）。

2020年適逢新冠肺炎影響，產生巨大下滑則不在此論述範圍，截至截稿前夕（2020年7月26日），現階段120家戲院總票房才20億多，足見這波疫情的殺傷力。2020年預估可能收不到40億，甚至更低，取決於好萊塢電影在入秋之後的檔期調整狀況，假設秋冬檔期最終全都異動延後，這將會是台灣影院進入21世紀後，首次面臨腰斬票房的一次，比2003年遇上SARS還慘。

業內票房高標其實從2010年突破100億之後（拜《阿凡達》（Avatar，2009）所賜），過去這十年來都有100億左右的成績，2015年推論超過110億，因為《侏羅紀世界》（Jurassic World，2015）與《玩命關頭7》（Furious 7，2015）。

不過這百億商機的背後，另有複雜商業結構與不可逆的拓點壓力。國片在這之中的定位是什麼？四大連鎖影院合力投資的電影公司，能帶來多少改變？

百億票房背後的隱憂是什麼？影廳為何趨向多廳與小廳化？

全台電影院票房產值能有100億以上，有幾個前提。

首先，全台年度破億電影越來越多，2019年有28部破億電影作品，不過去年整年度含影展院線映演作品（含商業院線影展，如特定主題影展或修復影展等，但不包括金馬影展、台北電影節這類綜合型大型影展）多達740部，而這28部加起來約63億左右，佔了整年度六成以上的票房，特別是漫威大片《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame，2019）一部片就撐了9億這麼多。

大者恆大，小者恆小，市場正在邁向極端化的狀況。這對電影院來說，並不是有利的上映結論。主因在於大片的分帳拆分比例集中過高，可能前兩週的票房佔比就是該片總票房的七至八成，而這片商拿走這兩週六成以上的比例票房，戲院只賺到後面三成多的票房，相對於營業成本是非常高的。

一年52週中，照正常上映邏輯是，每兩週會有一部好萊塢大片，暑假可能略擁擠，會出現某幾週一部大片卡一部大片，這對於過去傳統影院來說，只有二至四個廳的營業空間實在不夠使用。

影院的大廳放某部好萊塢美商大片，假若下一週另一部美商大片也要「入港」，大廳就得要輪著給新片卡位；倘若新片賣座不如前週大片，要臨時調度換廳，那又是另一門麻煩的苦差事。 所以這些年，努力推動影院多廳制，中等影廳數量增加，才能增加整體排片的靈活調度，也避免美商或是本土獨立片商之間排片策略搞不定的壓力。

畢竟，過往整年度也才80多部片，如今上映數量幾乎是快要十倍，大片過度集中，電影院賺不到最後一哩路，只能賺到三成左右的紅利，如何走出新的路線？如何找到每個據點適合上映的影片類型？有沒有可能邁向多元化放映素材，進而能確保獲利可能性與日漸高漲的人事管銷、租金包底抽成成本，便是值得思考的問題。

Photo Credit: 華納兄弟提供

中型獨立片商的困境與新局

美商代理影片產值很高，但國內獨立發行的片商更是努力要挑戰票房進入前十名的機會。而百億產值的背後，就是需要獨立片商一年出現幾部黑馬，如2019年的《雞不可失》（Extreme Job）與《寄生上流》（Parasite），這兩片都全台順利破億，巧合的是還都是同一家片商：威望國際。

中型獨立片商的戰場最辛苦，購片成本壓力不小，往往出了最低權利保證金之後，要想辦法在戲院這個主戰場盈利，最後透過OTT平台撈回一些紅利，確保幾部作品賺錢，能夠負擔其他片的損失。

電影業者往往都是賺到一部片，去彌補剩下賠掉的九部片。中型獨立片商賭的就是能買到一兩部代理話題作品，否則就是要看能從日本、韓國、美國片商中，能買到什麼適合作品。每年的百億產值，就是需要中型獨立片商能填出幾部破億作品，有時會有超級黑馬。如采昌發行的《與神同行》（Along with the Gods）上下集加起來就快達到10億台幣（上集5.8億，下集4.1億）。

Photo Credit: 中央社

近年動畫片市場非常穩定，如《名偵探柯南》系列，成為每年夏天破億的必要作品。現階段日本動畫片市場有鐵粉支持，這幾年出了新海誠《你的名字》（Your Name，2016）、《天氣之子》（Weathering With You，2019）打穩基本盤，未來還能否出現下一個新海誠？我想細田守應該有機會挑戰下一個破億票房。

小型獨立片商則鞏固百萬等級的票房，或是努力做好精緻口碑的國片發行，特別是紀錄片也偶爾會有佳作，國片則是下一個階段的共榮共存議題。讓我們接下來討論電影院越開越多家，到底是不是好事？

台灣市場概論研究，全台戲院越開越多家，是好事嗎？

電影院往二線、三線城市增設的比例增加中，過往台灣票房過度集中在六都中的兩都，台北市更是天龍國代表，20多家戲院就可以達到全台半數票房。但如今變了，全台增設的院線數目越來越多。外縣市增加的影院，更有獲利空間。如秀泰影城2018年在樹林的據點，國賓的新北市票房大倉則是中和環球，都是台北市之外的良好營收據點。

以總影城營業據點來說，2017年111家，2018年增加了8家，到了2019年則有124家，2020年上半年雖然疫情影響，但仍有幾家新增影城。

如威秀影城推出的全新品牌Muvie Cinemas，新光在桃園推出新影城，秀泰在台南仁德也推出新據點，同時有幾家影院暫停營業，也有幾家二輪戲院宣告退出市場，所以暫時回到120家影城，平均票價大概都在230至235元之間浮動，電影票相對於其他娛樂開銷，如舞台劇、演唱會、KTV、電競活動、遊樂場門票，還算是比較小額的支出。

Photo Credit: 威秀影城提供

既然沒有很好賺錢？為何還要拓點？

很多影迷好奇，既然整體票房營收沒有成長超多，但這10年內，電影院增長速度約兩成，票房則沒有明顯飛奔增加兩成，等於分母變大，分子卻沒有增加。戲院整體真實拆走的分潤是下降的，那麼，為何還是需要增設營業據點呢？

最主要的壓力來自百貨商場開發，不管是百貨或是賣場，多半業主都希望有電影院進駐，帶來基本來客數。全台整年度來客數約4000多萬上下，百貨假日如果可以靠電影院帶來上萬來客數，自然能有利於業者思考上萬來客數帶來的消費經濟、用餐、停車獲利。加上後期營建開發的建築成本越來越高，票價勢必面臨不小的調整壓力。

而連鎖影城業者要面臨的另一個壓力就是，你若放棄某個競標機會，那就可能變成競爭對手拿走。每一個據點有不同的成本壓力，舉凡地點、樓高、交通、居住人口事實等等。好的據點當然可能人人都去標案，但最後一次又一次被墊高的成本，自然不是每家業者都能消化得了。有些營運空間不大，但修繕、鋪設影廳視聽環境成本卻下修不了太多，自然後續進駐的業者，勢必用更便宜的工法，才能確保獲利空間。

越開越多家，對電影院並非好事，但甲不開就是乙開，這種你爭我奪的壓力少不了。但對於片商、影迷來說，則是好事。二線、三線城市的新影城，成長空間也大，只要能顧好基本盤，確實有機會找到新出路。片商能有更多據點獲利，也是好事；對於地主來說，電影院就是基本來客數，這種博弈戰局，地主絕對是最後的勝利者。

Photo Credit: 台中市政府提供

電影院新趨勢，差異化客群如何尋找？

電影院這些年來開始走不同風格，有別於過往只賣電影票、爆米花就好。如秀泰影城把自己經營出第二條道路：餐飲。咖啡餐飲單位的下午茶，讓觀眾除了來看電影之外，也能喝喝咖啡吃餐點。而且炸物沒有馬虎，為了與競爭激烈的外食市場抗衡，秀泰做足不少功課。

另外，台中文心秀泰更是整體商場與影院同節奏規劃，經營影院的兄弟檔也經營商場招租，讓電影院獲利能拿到過去得不到的商場紅利。文心秀泰還有出名的丹普影廳，就是由美國知名寢具業者高級床鋪成為宣傳噱頭，可以躺在床墊上舒服看電影。後來新光影城在桃園開新據點，也找來另一家知名美國寢具合作躺臥影廳，話題十足。

台中站前秀泰還推出迪士尼為主題的影廳，每次遇到迪士尼動畫上映，想體驗100%影片風格的家庭客群，當然會更鎖定他們的迪士尼影廳。

講到家庭客群，不可不提台北東湖的哈拉影城。他們推出親子電影院，目標族群更明確，過去親子電影遇到的瓶頸就是，小娃在黑暗環境中就會哭，畢竟小朋友在漆黑環境中，感到害怕。這個影廳刻意讓廳內在觀影過程比較明亮，小孩就不會怕黑，少了哭聲，增加笑聲。

而且廁所都專門為小朋友打造「如廁友善空間」，這些巧思都能收服大朋友小朋友。而且整場都是家長帶小朋友，避免過去小朋友發出聲音打擾其他觀影客人的尷尬感，反正這一廳小朋友本來就會滿山跑，大家習慣這樣的吵鬧，不會覺得不好意思，還有另類共識感，這也會讓家長更喜歡拜訪這樣的親子影院。

至於影城龍頭威秀影城，則除了繼續推4DX影廳、IMAX影廳，後來也推出更高單價客層的Mucrown影廳，鎖定高消費客人，推出高級在地化異國餐點搭配電影票。而且從影院額外成立餐飲部門代理日本餐飲品牌到台灣，也有室內戲雪品牌：Snowtown。

威秀更從2011年經營直播事業之後，近十年來轉播日本、韓國熱門演唱會成了影迷津津樂道的服務。這些年還做英國國家劇院節目、影廳演出舞台劇等多元節目，都試圖從原本的單一影片獲利，能分散風險到不同獲利項目上。

Photo Credit: 威秀影城提供

本文經《放映週報》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航