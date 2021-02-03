《神經外科的黑色喜劇》：早上五點半我舉步維艱地走到醫院，展開醫師生涯的第一天

文：法蘭克・佛杜錫克（Frank T. Vertosick, Jr., M.D.）

我的神經外科生涯是從醫學院才開始的，醫學院是我在這個現實世界中找到的庇護所。

念大學的時候，我修的是理論物理，而如果你的名字是「愛因斯坦」的話，那麼你就入對行了，前途也一片光明。但對於曾經當過鋼鐵工人的我而言，我比較喜歡能提供實質生活保障的工作。

偉大的核裂變物理之父費米（Enrico Fermi, 1901 ∼ 1954）曾經說過，世界上有兩種物理學家：最最優秀的，以及打從一開始就不該踏進物理界的人。那些當不上第一流物理學家的，都不過是在自欺欺人、假裝是物理學家而已。我的物理成績很不錯，但不夠好，達不到費米的標準。於是，我決定放棄物理，改行當醫生。

電視及電影讓大眾對醫學生留下很多錯誤的觀感。醫科學生不是被描述為喝得醉醺醺的小丑，在解剖實驗室裡拿著人家的殘肢斷腿做出難以形容的可笑舉動；要不就被描繪成什麼都會的醫生。事實上呢，醫學生是一群被過度看重的大學生，他們自以為懂得一些東西，但其實不然。

沒錯，在任何醫學院裡，總會發生一些胡鬧的事情，而我們本來就不是因為特別循規蹈矩，才被挑中。依我的分法，醫學院的新生有三類，我屬於人數最多的那一類，也就是「懶鬼」類。這類學生從小學一年級開始，就只願花最小的力氣，拿勉強可以過關的成績。我們只在非不得已、最後關頭時，才用點功念念書。上課時，我們都躲在教室最後一排那些「最佳位置」，如果課太無聊乏味，或看到外面操場上跑來一些籃球好手，我們便隨時開溜。更重要的是，懶鬼從來不在上課時問問題，對懶鬼而言，問問題是弱者的行為。

第二類學生是「拚命三郎」型，他們拚命用功、再用功、披荊斬棘地衝向成功，因而成就總是超出預期。他們一向穩穩坐在教室最前面，就算是拉肚子，而且糞便已經流到鞋子裡了，也不會離開教室。而他們永遠—永遠—有問題要問。就算那堂課教的是怎樣綁鞋帶，還是會有些拚命三郎在下課後攔著老師，邊揮舞著從小學用到現在的筆記夾邊問：「我還是沒弄清楚，鞋帶結了一圈之後，是從上面穿過去，還是從下面穿過去？」

第三類是「冷門份子」。這些人之所以會進醫學院，往往是因為他們認識的某個人，或者是他們的父或母親多年前讀過醫學院，又或者是他們有些奇奇怪怪的經歷—例如花了一年在烏干達餵粥給飢餓兒童吃之類—而讓負責招生的教授印象深刻。很不幸，入學資格很特別並不等於IQ高，因此「冷門份子」變成我們的「墊底白癡」，替眾懶鬼們將班上成績曲線壓得扁扁平平的。冷門份子從來不會坐在教室的最前排或最後排——他們根本不來上課。

醫學院的頭兩年都在教一些啟蒙課程，像解剖學、生理學、病理學等等，偶然才會看到一些病人，就好像偶爾會吃到點心一樣。真正好玩的部分，要到第三年才開始。那時候課都上完了，我們被丟到醫院裡，從早做到晚。

在醫學院的第三年，我們必須在醫院的七個科間輪調：在內科及小兒科各待九星期，三星期在麻醉科，六星期花在一般外科，六星期在婦產科，再在精神科待六星期，剩下三星期則在各外科中選一門專科。那年八月，我的輪調表寄來了，我首先被分派到的，是三星期的手術專科。「棒極了！」我心裡想：我要選心臟外科，也許以後就當胸腔外科醫師。

等我去報名時，教務處的秘書小姐卻板著一張臉告訴我，沒有修過一般外科的學生，心臟外科是不會收的，因此我無法選心臟外科。然後她丟給我一張單子，上面是剩下的可能選擇：耳鼻喉科、骨科、整形外科、泌尿科、神經外科。

在我背後排隊的人愈來愈多，腦筋得動快一點了。替病人挖鼻孔？做木匠做的工作？拉皮？加入水流部隊？還是要敲別人的頭殼？但全都沒有心臟外科那麼有趣。哎，好吧，反正只是胡混過三星期罷了。

「哦……給我神經外科吧！」

於是她登記了下來。「佛杜錫克，神經外科。好，九月二號早上五點半，在神經外科病房報到。下一位！」

我的命運就如此這般地被課程表上的一小問題決定了。

然後我才想到：早上五點半？那就是說，在天亮以前嗎？她在跟我開玩笑嗎？

於是在九月初那個灰濛濛的早上，我舉步維艱地走到醫院的神經外科，展開醫師生涯的第一天。同時，我也逐步踏上了又濕又滑的險路。

神經外科所在的樓層燈光昏暗，十分安靜，護理站也空無一人。好不容易找到一個正在巡房的男護士，我向他自我介紹，並問他：「我在哪裡可以找到什麼人知道我該做什麼？」

「到前廊找找看吧。」

「前廊？」我腦海中出現一幅幅的畫面，在某個溫馨舒適的地方，裡面放滿柳條搖椅。

他指著走廊盡頭的雙層自動門：「曉得嗎？前廊，神經外科觀察室……那裡就是了。」

謝過他之後，我逛到前廊的入口。門上貼了個堂皇萬狀的標籤：「神經外科持續療護病房，非經許可，不得擅入。」一陣驕傲襲上心頭。這是我生平第一次成為「經過許可人員」。

按了按牆上的開關，自動門快速分開。

所謂前廊，其實只是個小房間，房間中央有張小小的辦公桌。六張病床以半圓形的陣式環繞著辦公桌，其中五張都有病人。白色的天花板上懸掛著電子監控儀器，牆上則掛滿了金屬桶子，裡面塞滿了消毒紗布、藥棉、一包包的手套、靜脈注射用具，以及其他即用即丟的醫療行頭。空氣中滿是消毒藥物的氣味。監控器低沈的嗶嗶聲是唯一的聲音。半張柳條椅都沒有。

病人看起來很像一支支巨大的棉花棒，頭部被白繃帶層層疊疊地裹著，全都睡著了（或者陷入昏迷狀態，我不清楚是哪一種情況）。有個瘦子坐在辦公桌前，形容憔悴，臉上布滿長了一整天的鬍渣子，白色的外套之下是藍色的手術服。他彎著腰，埋頭在一疊圖表之中，同時拚命地寫著些什麼。我拍拍他的肩膀，他被我嚇了一跳，從椅子上彈起來。

「老天爺！」他向我齜牙咧嘴：「你是誰呀？」

「法蘭克・佛杜錫克，醫學院三年級，今天開始在神經外科實習。有個護士叫我來這裡，這裡是不是前廊？」

「我叫蓋瑞。」他小小聲說，慢慢冷靜下來了。「我是這裡的新進住院醫師……是呀，這裡就是前廊了。放在這裡的病人，病情雖然還沒嚴重到要送加護病房，但他們的情況又不能隨便留置在一般病房中。他們絕大部分都動過手術了，除了那一位。」

他指向一個年輕病人——也許只是個青少年，從病人頭上的繃帶中，冒出一條細細的塑膠管，一直連接到綁在病床旁邊的一堆複雜機器。

「那個傢伙的頭受到創傷，我們還在觀察他的ICP，但其實他已經毀了。早晚會被送到『墳場』那裡，直到我們有辦法安置他。」

ICP、墳場、安置他？很明顯，我們在醫學院說了兩年的用語，在醫院裡不怎麼派得上用場。

「ICP是『頭顱內壓』（intracranial pressure）的意思；墳場（graveyard）是放置仍然處於昏迷狀態的病人的區域，而當我們說『安置他』時，意思就是找到某家願意從我們手裡接收他的安養院……他的狀況不可能有什麼改進了。看來你還有很多東西要學呢。」

「這正是我來這裡的目的。」我整個人都散發出光芒。

「不，你來這裡是因為你要來當我他媽的奴隸，」他邊笑邊說，牙齒都露出來了。「現在，像個好孩子一樣乖乖坐好，讓我記完筆記，然後我們去吃點早餐。」

蓋瑞回過頭去翻閱那些圖表，一邊將檢驗室出來的數據以及某些明顯的現象記錄在髒兮兮的卡片上。三不五時，他會呻吟兩聲，或是咬著唇，自顧自地說幾句髒話，表示他對某些數據的不滿。終於，他將最後一份圖表闔起來，再將所有圖表疊成一疊，放在籃子裡，讓前廊的秘書歸檔。然後他從椅子上跳起來，打手勢叫我跟他走。出了前廊，我們搭電梯——要搭很久——到樓下的醫院餐廳。

書籍介紹

本文摘錄自《神經外科的黑色喜劇（增訂版）》，天下文化出版

作者：法蘭克・佛杜錫克（Frank T. Vertosick, Jr., M.D.）

譯者：吳程遠

審定者：魏志鵬

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「顱骨事件」發生在蓋瑞剛當上總醫師之後不久。佛列德和蓋瑞替一個病人做開顱手術，摘除一個良性腦瘤。佛列德從頭到尾一手包辦——一般稱之為「搶案子」。而更不給面子的是，佛列德就那樣離開了手術室，將最繁瑣的縫合傷口部分留給蓋瑞去做。

蓋瑞真的火大了，於是他拿病人顱骨上暫時鋸下的頭骨，用電動刀在內面刻上「佛列德最差勁」，然後將骨塊放回病人頭上，縫好傷口，心想這件事情永遠不會有人知道……

很不幸的，一星期後那塊骨頭受到葡萄球菌感染必須拿掉……

《神經外科的黑色喜劇》是關於尋常的人、尋常的醫師，與他們為生命奮鬥的不尋常故事，交織成令人時而捧腹、時而揪心的悲喜劇。

增訂版中，作者佛杜錫克醫師，除了闡述十數年來看著醫術更迭、人性不變，以及自己罹患帕金森氏症後的複雜心情。

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航