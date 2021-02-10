膝關節談台灣電影產業（下）：四大影城與文策院合資「伯樂」，能帶領國片突破未知領域嗎？

文：膝關節

戲院既要競爭，也要合作，才能突破新局

前述全台灣現階段的戲院總營收，大約100億以上為基本低標學分。現階段面臨的幾個問題，分別是：過度仰賴好萊塢大片，以及影院的社交功能下降中。

好萊塢大片畢竟還是電影院觀眾主流，他們需要視聽享受刺激，觀眾特別熱愛欣賞災難片、動作片，以及大明星大卡司的話題之作。多數商業片觀眾都有一種迷思，就是要花兩、三百元票價的話，就是要看製作成本數十億台幣的才有看頭。

這也是為何近30部片的好萊塢作品，或是其他商業話題電影就佔了全台六成票房。許多觀眾在週末消費，不管影片口碑如何，就是要先看好萊塢作品，有話題延燒的國片與韓片、日片、歐洲片都是第二週之後才會考量的選項。

觀眾的基本輪廓很難改變，這是市場供需法則，加上合法OTT平台的影響力增加、YouTube上的有趣節目也增加中，現在年輕人的注意力已經分散，要能完全集中，是相對有困難的。所以電影院過去特別仰賴的社交經濟，特別是加上了疫情來攪局，這波電影院票房修正潮，還可能仍舊沒看到真正退潮的時候。

雖然，影院的社交功能暫時還不會被串流平台取代，但電影院業者普遍已經意識到必須推出更有話題的規格、作品，才有可能維持住電影院基本消費客層。

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國片困境，輔導金的問題到底在哪？

政府這些年來一直想對國片盡心力，輔導金只能協助拍片資金，但輔導金多年來也有部分陋習，導致於輔導金是「越輔越倒」。對於小型製作，輔導金確實是救命仙丹，但多年來常有人拿輔導金條件找漏洞。

輔導金規定業者要對等投資，也就是輔導金提供五百萬，你也要證明花了五百萬拍攝才能核銷領款。造成某些片主生出那些單據來核銷，實際上根本沒有花到那麼多錢拍攝，這也折煞了政府美意。

如果真的要好，多半還是要靠自己努力。找合適的資方投錢，希望帶來「1+1大於2」的效益。不過也有些製片方，寧可自己籌資拍片就好，不想拿政府半毛錢，向投資方完全負責。這些電影從業人員當然更值得欽佩，但不等同於送件輔導金拿政府補助有什麼錯，只是有些製片、出品方，對於政府的行政繁文縟節的節奏敬謝不敏罷了。

《紅衣小女孩》的驚悚紅利，改變了國片工業化

從《紅衣小女孩》（2015）開始，這部鬼片成了重要指標，當時出品製作方找到中環娛樂、華映娛樂合作，票房大好，到了續集大家都想投資。因為成本控制得宜，類型化作品也有特定觀眾，好口碑擴散拉到並非原本這個市場的觀眾，才成功飆到近9千萬的票房。

續集變成中環娛樂與投資的威秀影城與國賓影城、秀泰影城三大影城首度聯合攜手投資。這也是影史上第一部讓多家戲院合股投資之作，也許投資占比不大，但象徵意義大。

威秀影城的母公司中環娛樂占該片20％，國賓、秀泰分別占5％，雖然看起來戲院業者佔了總資金的30%並不算多，但因為這案子賺錢，最後成功破億。

這使得《紅衣小女孩》系列電影《人面魚：紅衣小女孩外傳》（2018）被看好，投資方更擴大，連華研音樂、樂到家也都成為出品投資方。因為有確保回收的保險牌，有了成功的魔神仔成了國內電影IP，慢慢地工業化之後，對台灣電影圈來說，肯定是好事。

戲院投資的好處

讀者可能會好奇，戲院投資到底有什麼好處？那些大賣座的電影，沒有戲院投資不也能賣座嗎？

戲院投資的好處，就在於確保排片場次。好電影最怕沒場次，假設有好的場次，當然能確保回收。這個問題過去困擾雙方許久。戲院害怕國片沒有觀眾，有些電影上映，戲院還會要求出品方包場，保證最低票數，否則開了場次卻只賣出小貓兩三隻，這對營運的影院股東來說，可是非常難交代的。

國片經歷了1990年代，長達二十年左右的國片，都屬於風格化的藝術殿堂之作，所以過往排了場次，也未必找到賞識作品的觀眾。進入2000年之後，只要能賣座破百萬，都可以開慶功宴，現在要開慶功宴，好歹也要賣個七、八千萬，破億更是必要門檻。

想想觀眾這麼多年來看不懂國片，成了一門刻板印象，導致這二十年來的觀眾斷層。也幸虧這些年來商業電影努力要走類型化，進入工業條件，這能確保品質與回收。讓國片不再只是貼上三大影展的時尚外衣而已，這一點算是近年來最大的改變。從業人員希望找回觀眾、票房、討論話題，對於影展這個美譽迷思，新生代創作者相對「務實」許多。這也是為何，現階段國片賣座，是可以用千萬、破億當成新聞標題。

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四大影城合作的伯樂影業，國片未來新希望

有了前面兩個案子的合作愉快，《紅衣小女孩2》以及《人面魚：紅衣小女孩外傳》都是賺錢的案子。戲院業者雖然競爭，但透過合作，能夠創作商業最大價值。在商言商，走這條路，其實是對本土產業更健康的方向。

由威秀影城、秀泰影城、國賓影城與新光影城四家連鎖戲院將共同出資成立「推手影業」，2019年成立，並於2020年正式啟動，由「推手影業」出資上億元資金，與文策院合作爭取國發基金投資。

可能有些讀者不太清楚，明明四大影城跟政府合作一家公司就好，為何還要四大影城先成立一家公司，再跟文策院合作成立「伯樂影業公司」？

因為政府規定文策院投資必須過半，為了日後合作方便，四大影城必須先成立一家公司，藉此雙方股份明確，再加入文策院，伯樂影業就這樣成立。奈何由於受限政府法令問題，還需要經過公平會同意才能成立，導致原本發行的首部作品，應該是徐若瑄擔任監製的《孤味》（2020）。如今《孤味》則陰錯陽差，無法如期成為第一部開門見山作品，但賣座超乎預期，全台攻上1.8億，讓各界始料未及。

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「伯樂影業」顧名思義，當然是希望成為更多國片的伯樂，協助拍攝新作品。但基於市場務實條件，伯樂本來預計每年拍攝五部作品，成本鎖定在三至六千萬台幣（含宣發費用）。現在受到疫情衝擊，可能暫時會放慢腳步。預計2022年才有可能誕生真正的第一部作品。

編註：上兩段於12/28發稿日，請作者膝關節微調補充《孤味》後續

伯樂真的能當大家的伯樂嗎？

國片過去最缺乏的，就是影城通路、資金、行銷宣發跟海內外發行資源，「伯樂影業」得利於影城資源，也預定目前已經有幾部確定籌拍計畫，應該會在今年金馬獎期間舉辦電影發表會。

「伯樂影業」主打的是相對保守的風格，因為要能維持政府投資的公部門形象，又要能對影城通路交代，不難想像中規格製作的壓力，某種程度上並不亞於大型製作風險。但能透過影城之間的串聯，這對拍片者來說，有特定場次守護，若口碑能發酵，當然可以有比較良好的次週續航力，這也是戲院需要的力道。因為國片過往的藝術風格，使得觀眾「膽戰心驚」。

上映後首週都是觀望週，偏偏過去國片如果首週票房不好，第二週就算有好口碑，場次也都砍半，等多數觀眾意識到有這部片後，可能已經是第三週，就算有場次，也可能只剩早場跟午夜場。這對觀眾來說，並非友善場次，所以能留到第三週的國片也不一定有好票房。

影城投資，自然希望能在首週就可以回收票房，所以場次能想辦法開好開滿，是非常重要的利多。連鎖影城其實處在美商壓力底下，國片能一天排出漂亮場次並不容易，這也是為何有些國片要找美商排片，透過美商與戲院的合作關係，想辦法把場次開出最大產值，但當然也不是每部片透過美商就能拿到最好的場次。

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美商只能確保場次數、可以映演幾週，但口碑若沒有如預期發酵，強迫留下來的場次，就跟變了心的女朋友一樣，就算有場次也只是小貓兩三隻。但若非美商排片，可能第一週掛了就掰掰，第二週剩下陽春場次數，或是根本排不到影廳也都有可能。影城投資的好處在於確保場次，也可能會比較願意把黃金場次、主要大廳，開出來給自己投資的作品。

由政府作莊的美意，更需要高規格審查，期望由政府主導的文策院，能大破大立地前進，這樣才能在師法韓國之餘，得到真正的勇氣，而不用被官僚主義箝制，或是受到其他業者、不明就裡的雜音影響，如此一來，伯樂才能真正當大家的伯樂，帶領國片前往新的未知領域冒險突破。

本文經《放映週報》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航