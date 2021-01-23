願望成真，總有代價──深受「猴掌」影響的《神力女超人1984》

文：Waiting（本名劉韋廷，曾獲某文學獎，譯有某些小說，曾為某流行媒體總編輯，近日常以「出前一廷」之名於部分媒體撰寫電影相關文章。個人FB粉絲頁：史蒂芬金銀銅鐵席格）

如果你已經看了前陣子上映的電影《神力女超人1984》（Wonder Woman 1984），便會知道這是一部深受經典短篇小說〈猴掌〉（The Monkey’s Paw）影響的作品，甚至就連劇情中的台詞，也曾屢次提及這部小說。

最初發表於1902年的〈猴掌〉，作者是W．W．雅各布斯（W. W. Jacobs），可以說是恐怖小說史上最負盛名的短篇之一，就算你未曾實際讀過原著，多半也曾聽過故事內容，甚至曾在其他創作者的作品中，屢次看到各式各樣的變奏版本。

這篇最早收錄於短篇集《駁船女士》（The Lady of the Barge）中的故事，描述一對老夫妻從朋友那裡得到了一只號稱可以實現三個願望的猴掌。他們半開玩笑地許下一個想獲得兩百英鎊的願望，結果便在隔天接獲消息，說自己的兒子死於工廠意外，將會拿到兩百英鎊的賠償金。

老婦人在兒子身亡數日後，悲痛欲絕地要求丈夫再度用猴掌許願，讓兒子自黃泉歸來。老人雖然心懷疑慮，認為用猴掌實現的願望，勢必會像先前那樣，附帶極為駭人的代價，但最終還是拗不過妻子的要求，就這麼在深夜時分，許下了讓兒子復活的願望。於是，就在不久之後，門口便傳來一陣節奏死板的敲門聲響⋯⋯

雖然在〈猴掌〉的故事高潮裡，雅各布斯其實並未明確寫出發生了什麼，但小說本身透過了巧妙暗示，使那些沒說出來的部分，就這麼自然而然地在讀者腦中成形，因而使那股詭異氣氛就此在你心頭迴盪不去。

至於內在主題的部份，〈猴掌〉則具有明確的道德教誨意味，講出了我們應該要知足常樂的道理，若是強求不屬於你，甚至還超乎你本身需求的事物，則可能會導致一個得不償失的陰暗下場。

由於〈猴掌〉的大受歡迎，使其被多次改編為各類影視作品，甚至只要是播映期間夠長的影集或動畫，便有可能會在某一集中加以致敬。像是《陰陽魔界》（The Twilight Zone）、《吸血鬼獵人巴菲》（Buffy the Vampire Slayer）、《X檔案》（The X-Files）等具有恐怖驚悚特質的影集，以及《辛普森家庭》（The Simpsons）、《探險活寶》（Adventure Time）與《瑞克和莫蒂》（Rick and Morty）等動畫均是如此。甚至就連《JoJo的奇妙冒險》（ジョジョの奇妙な冒険）、《魔法少女小圓》（魔法少女まどか☆マギカ）與《XXX ~ HOLIC ~》等日本動漫畫作品中，也同樣可以見到〈猴掌〉的明確身影。

至於史蒂芬．金（Stephen King）的《寵物墳場》（Pet Sematary），則是另一個故事主題明顯向〈猴掌〉致敬，卻又在本質上另闢蹊徑的知名範例（事實上，前面提及的漫畫《JoJo的奇妙冒險》在第三部的〈星塵遠征軍〉（スターダストクルセイダース）中運用這個元素時，受到《寵物墳場》的影響也恐怕比〈猴掌〉還要來得更多一些）。

就情節發展與角色狀況來說，《寵物墳場》比起〈猴掌〉的道德寓意而言，其實更像一則古典悲劇，透過細膩描述的喪親之痛，將那股無法放手的哀痛化為恐怖的核心所在。至於事件起源，也並非是一時的貪念，而是單純的意外導致而成，因此使《寵物墳場》就這麼在運用相同元素之際，卻也將其成功地轉化為一則更容易讓人有所共鳴的家庭悲歌。

至於開頭提到的《神力女超人1984》，則又把這個點子拉回了原初的道德教誨本質，透過超級英雄片那種足以毀滅世界的危機，讓故事中的危險因子就此放大成可能導致人類文明覆滅的情況，除了隱喻美國的政治局勢以外，本質上仍是一則古典的輕巧寓言，就連事件的解決方法，也都單純地回歸到了類似於〈猴掌〉中的作法。

多年來，〈猴掌〉的故事已經一次又一次地以各種不同方式被加以講述，除了最常見到的恐怖驚悚類型，如今也已透過《神力女超人1984》這樣的電影，以當前流行文化主流的超級英雄片形式，再度出現於我們面前。

可以想見的是，在往後的日子裡，我們勢必仍會不斷看到這則故事的身影出現在目前仍未被創作出來的諸多作品中。而在那些作品裡，這則故事是否又會出現什麼樣的全新型態，又或者是被賦予怎樣的時代意義？一切就待時間揭曉。

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責任編輯：翁世航

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