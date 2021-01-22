桃園醫院相關感染再增2例，90多歲男性為台灣目前最高齡確診者

台灣今（22）日新增6例境外移入確診病例、以及2例來自桃園醫院群聚感染相關的確診者；昨天下午亦有新增1例外籍確診者，為案874，指揮中心研判為境外移入，並強調他尚未出境，澄清部分媒體的誤報。

中央流行疫情指揮中心今表示，台灣今天新增6例境外移入：

案875：喀麥隆籍30多歲男性，在台工作，上月返國後，本月5日再次來台，本月20日隔離檢疫期滿後自費採檢，今日確診，無症狀。

案876：本國籍20多歲男性，去年赴印尼工作，本月在印尼出現喉嚨痛、嗅味覺異常症狀，自行服藥未就醫，本月19日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時主動告知有症狀，於機場接受採檢，今日確診。

案877至880：皆為外籍漁工，其中3人為印尼籍，1人為菲律賓籍，年齡介於20多歲至30多歲，本月7日來台，本月20日隔離檢疫期滿前採檢，今日確診，皆無症狀。

桃園醫院群聚感染今天新增2人確診，是案852護理師曾照顧過的病患（案881）和其大女兒（案882）。案881為本國籍90多歲男性，本月上旬因其他疾病住院，在桃園醫院首次傳出醫師確診後，案881於11日採檢，結果為陰性，在11日至14日間由案852負責照護。

案881：台灣目前最高齡確診者

案881於15日出院返家後，案852才於16日確診，案881當天即被匡列為接觸者，進行居家隔離；21日案881因有其他病症必須看牙醫，由衛生單位安排至長庚醫院（指揮中心未表示是桃園長庚或林口長庚）就醫，經檢查發現有發燒、肺浸潤等情形，由醫院採檢後收治住院隔離，於今日確診。

案881與3名家人同住，其中2人為主要照護者，在案881於桃園醫院住院時皆有陪伴照護，因此被匡列為案852護理師的接觸者，曾於17日採檢，結果為陰性。另1人無症狀，於案881住院至出院返家期間負責煮食及送餐，昨日採檢，今日確診，為案882。

案881是目前台灣確診例中最高齡者，指揮中心強調，案881長期臥床、行動不便，不會四處晃盪；去長庚醫院看牙醫時也是透過衛生局安排，長庚已知道他是被匡列的病例接觸者，因此也有做好防疫準備，不至於造成風險。比較擔憂的是案882，目前仍在調查她的活動足跡。

桃園醫院持續受關注

傳有社工表示桃園醫院的N95口罩用量很大，擔憂數量不足。醫療應變組副組長羅一鈞報告，桃園醫院目前裡面有200多名病患，N95口罩還有5576個；指揮官陳時中表示，N95口罩「我們備貨很多」，不可能缺，要多少有多少，可能只是社工的意見向上傳達時沒傳達好。

《中央社》報導，桃園今天有1名疫調人員在桃園醫院紅區待過，無症狀且採檢2次陰性，仍被列居家隔離；另1名疫調人員出現發燒症狀，進行自主健康管理。桃園市衛生局長王文彥表示，這兩人都沒有接觸過確診者，僅在疫調時接觸過桃園醫院的環境，因指揮中心啟動健康關懷回溯機制，所以還是要觀察2周。

王文彥說，現在疫調大多是透過電話、視訊，偶爾會到病房或是醫院，環境接觸有可能，人對人的接觸機率則比較低。

針對桃園醫院感染事件，指揮中心持續強化管制，啟動「部桃專案」。桃園醫院現僅提供複診病人服務，住院病人自1月12日起只出不進，可申請補償，出院或轉院之病人列為居家隔離對象；1月6日至1月19日由綠區出院病人於健保卡註記為「自主健康管理」專案對象。

醫療機構不得無故拒診從桃園醫院出院的病人，衛福部會提供防疫獎勵；如需轉診採檢，須電子轉診單並通知當地衛生局。針對協助收治或診治桃園醫院轉出病人之醫療機構，衛福部也表示，將依獎勵要點發予津貼給相關醫事人員，對醫療機構則發予獎勵金。

丹麥籍技師研判為境外移入，隔離治療中

昨日傳出有1丹麥籍技師曾到過台塑嘉義新港廠，出境後在泰國確診。指揮中心昨天稍晚特別做出澄清，這名丹麥籍30多歲男性（案874）上月底來台洽公，1月14日隔離檢疫期滿，同日前往公司；因預定出境，1月20日至醫院自費採檢，因檢出陽性確診，Ct值為30，加上血液抗體檢驗結果，研判已感染超4或5周，為境外移入個案，目前於醫院隔離治療中。

指揮中心強調，案874在工廠期間都有戴口罩，主要活動地區為工作地點及住宿地點周圍，其他公共場所活動史將再調查。《聯合報》報導，台塑指出，該技師為瑞典設備商廠商，曾於14至16日前往嘉義新港廠，期間入住嘉義市某間飯店。廠區已展開消毒，與該技師接觸的十幾名新港廠員工已居家隔離。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範